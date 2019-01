“Vẻ đẹp tự do” - Nguồn cảm hứng bất tận cho show diễn của NTK Lý Quí Khánh

Ngày tối 8/1 vừa qua, show diễn thời trang của NTK Lý Quí Khánh - “Feminism - Vẻ đẹp của tự do” đã diễn ra tại TP.HCM quy tụ hàng loạt những tên tuổi tiếng tăm nhất showbiz Việt như: Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, siêu mẫu Hoàng Yến, Lan Khuê (mentor tại show diễn), Á hậu Huyền My, quán quân The Face mùa 1 Phí Phương Anh… Có thể nói, sàn trình diễn nghệ thuật và độc đáo cùng dàn người mẫu trình diễn hàng đầu, tất cả đã tạo nên một show diễn thời trang thành công và thu hút nhiều sự chú ý từ giới nghệ thuật.

“Vẻ đẹp tự do" - Thông điệp tôn vinh nét cuốn hút tự tin và sự tự chủ của phái nữ

Show diễn “Feminism - Vẻ đẹp tự do” đã tạo được tiếng vang lớn trong làng mốt Việt cũng như truyền tải thành công thông điệp tôn vinh “Vẻ đẹp tư do” - Tự tin chính là vẻ đẹp của những cô gái độc lập, tinh tế, luôn tự chủ vẻ đẹp trong suy nghĩ, hành động để tạo nên nét cuốn hút rất riêng của chính mình.

Đánh dấu mốc thời gian 10 năm vào nghề, nhà thiết kế tài năng LQK đã một lần nữa khẳng định bản thân qua hàng loạt các thiết kế sáng tạo kết hợp cùng những chất liệu độc đáo và phụ kiện, kiểu tóc đa dạng. Qua đó, truyền đi thông điệp “Một cô gái đẹp nhất là khi tự do thể hiện bản thân với vẻ đẹp riêng vốn có”. Đó cũng chính là lý do mà Dove, với mong muốn truyền cảm hứng tới phái đẹp hãy tự do thể hiện vẻ đẹp riêng của bản thân, kết hợp với nhà thiết kế trẻ LQK để truyền tải thông điệp này.





LQK rạng rỡ sóng bước cùng dàn mỹ nhân trong phong thái tự do đầy sức sống để gửi lời cảm ơn ở màn kết show diễn





Đề cập đến nguồn cảm hứng tạo nên thành công cho show diễn này, NTK LQK không ngần ngại chia sẻ lý do lựa chọn chủ đề “Vẻ đẹp tự do” cho show diễn đánh dấu cột mốc sự nghiệp quan trọng, cũng như niềm vinh hạnh được đồng hành cùng Dove lan tỏa thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của phái nữ. Anh chia sẻ: “Từ khóa tự do ở đây chính là sự tự do vượt ra khỏi những bó buộc của xã hội, tự do từ chính bên trong suy nghĩ để từ đó thể hiện vẻ đẹp rất riêng, nét cuốn hút tự nhiên mà cô ấy sở hữu”.

Một vài hình ảnh ấn tượng từ show diễn cá nhân đánh dấu 10 năm vào nghề của NTK tài năng Lý Quí Khánh:





Với lối trang điểm và tạo kiểu tóc xoăn bồng tự nhiên, Á hậu Huyền My tự tin thể hiện triệt để phong thái tự do và vẻ đẹp dịu dàng, nền nã

Phần trình diễn của nữ diễn viên – á hậu Thuý Ngân toát lên khí chất và thần thái hấp dẫn khó cưỡng qua cú hất tóc thần sầu

Tự tin thả suối tóc xoăn tự do bồng bềnh theo từng bước đi càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của Á hậu Hoàn Vũ Mâu Thuỷ

Minh Tú tư tin khoe vẻ cuốn hút khó cưỡng với thần thái gợi cảm “không thể rời mắt" với suối tóc xoăn buông lơi tự do

Siêu mẫu hoa khôi Lan Khuê tự tin khoe sắc kiêu sa quyến rũ cùng kiểu tóc uốn đuôi bồng bềnh và bộ cánh mang đậm vẻ đẹp riêng cô





Show diễn thời trang chủ đề “Feminism - Vẻ đẹp tự do” đã diễn ra thành công và truyền tải sự tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại tới công chúng một cách tràn đầy cảm hứng: Vẻ đẹp tự do -cũng chính là vẻ đẹp của những cô gái Dove độc lập, tinh tế, luôn tự chủ vẻ đẹp trong suy nghĩ, hành động để tạo nên nét cuốn hút rất riêng của chính bạn.”