Vẻ đẹp quê hương trong triển lãm tranh của 6 họa sĩ

Sáng 2/10, triển lãm mỹ thuật chủ đề "Bức sóng 2" đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (phường Bến Thành), do Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tổ chức.

Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa của 6 họa sĩ đương đại gồm: Dũng Hà, Quang Thám, Thi Ca, Hiếu Nghĩa, Lê Anh Thanh và Hán Vinh. Các họa sĩ mang đến 6 cá tính nghệ thuật, 6 tiếng nói độc lập, cùng cộng hưởng để tạo nên dòng chảy sáng tạo đa chiều.

Các họa sĩ tại buổi khai mạc triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

100 tác phẩm đã đưa người xem đi từ những chiêm nghiệm sâu lắng về thiên nhiên và đời sống, đến những suy tư nội tâm giàu tính triết lý. Đó là phong cảnh làng quê mộc mạc, đậm chất Việt Nam với hình ảnh góc bếp, con đường làng, hàng cau soi bóng mặt ao... Đó còn là những bức chân dung mang nhiều tầng ý nghĩa.

Họa sĩ Hán Vinh cho biết, triển lãm lần này là sự kết tinh của những cảm xúc chân thật mà các họa sĩ trải nghiệm sau những chuyến đi thực tế. Các tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp quê hương đất nước, mà còn khơi mở tinh thần sáng tạo, kết nối hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở hiện đại.

Các tác phẩm khắc họa những lát cắt quen thuộc của cuộc sống, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người (Ảnh: Ban tổ chức).

Họa sĩ Quang Thám chia sẻ: "Tôi và các anh em trong nhóm, mỗi người là một ngọn sóng nhỏ riêng rẽ, gặp gỡ nhau trong tình yêu nghệ thuật, tạo thành "bức sóng" khát khao vươn lên trên biển cả hội họa bao la".

Triển lãm diễn ra từ ngày 2/10 đến hết ngày 6/10.