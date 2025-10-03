Vẻ đẹp bình yên trong tranh phong cảnh của họa sĩ Đỗ Thu Thủy

Triển lãm tranh Miền thảo mộng của họa sĩ Đỗ Thu Thủy đa phần là những bức tranh phong cảnh, giúp đưa người xem bước vào trạng thái cảm xúc bình yên.

Họa sĩ Đỗ Thu Thủy (bên trái) và những người bạn xem tranh tại triển lãm "Miền thảo mộng" (Ảnh: Trang).

Họa sĩ Đỗ Thu Thủy (Thạc sĩ Mỹ thuật Việt Nam) chia sẻ rằng, việc cầm cọ vẽ với cô không chỉ là sáng tạo mà còn là chữa lành. Những điều không thể nói bằng lời được cô gửi gắm vào màu sắc, đường nét và sự im lặng của cảnh vật.

Các tác phẩm tại triển lãm đều xoay quanh đề tài thiên nhiên như núi đồi, cỏ cây, sông nước và bầu trời. Điều đặc biệt là họa sĩ hoàn toàn không mô tả nhân vật hay hoạt động con người, thay vào đó là chìm đắm vào thiên nhiên.

Họa sĩ Đỗ Thu Thủy cho rằng, việc vẽ nên những bức tranh thể hiện sự bình yên và tĩnh lặng thường khó hơn nhiều so với tranh động. Tranh động dựa vào chuyển động, nhịp điệu để tạo ấn tượng thị giác.

Ngược lại, tranh tĩnh đòi hỏi người nghệ sĩ phải có một tâm hồn "lặng", sử dụng sự tinh tế nội tâm để truyền tải cảm xúc. Để tránh sự nhàm chán khi mọi thứ đứng yên, họa sĩ phải kiểm soát màu sắc, ánh sáng và bố cục một cách khéo léo.

Các tác phẩm trong Miền thảo mộng đã giải quyết thách thức này bằng cách sử dụng gam màu tổng hợp nóng - lạnh để tạo chiều sâu và ấn tượng thị giác; đồng thời chú trọng vào ánh sáng và những khối mây mềm, xốp, gợi nhớ đến phong cách ấn tượng.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp chia sẻ tại triển lãm: "Có lẽ, Đỗ Thu Thủy vẫn đang đi tìm và chinh phục nghệ thuật qua các giai đoạn và mỗi tác phẩm đều mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, trong sáng với ánh sáng nhiều cung bậc".

Hai trong số các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Miền thảo mộng" (Ảnh: Trang).

Một nhà phê bình có mặt tại triển lãm tranh của Đỗ Thu Thủy cũng nhận định rằng, các tác phẩm của cô không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn mang tính triết lý sâu sắc. Chính vì lẽ đó, Miền thảo mộng có một thông điệp giá trị, đó là "liều thuốc" chữa lành tâm hồn mà xã hội càng nhiều biến động thì lại càng cần.

Triển lãm Miền thảo mộng của họa sĩ Đỗ Thu Thủy mở cửa từ ngày 2/10 đến ngày 10/10 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.