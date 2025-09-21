Trưng bày 36 tác phẩm nghệ thuật về đình làng Bắc Bộ

Đình làng Bắc Bộ không chỉ là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng mà còn lưu giữ những giá trị kiến trúc, mỹ thuật đặc sắc.

Triển lãm Ngày xửa ngày xưa 2: Câu chuyện đình làng - đình Tây Đằng sẽ giới thiệu 36 tác phẩm mang hơi thở đương đại, lấy cảm hứng từ kiến trúc và văn hóa đình làng Việt. Các nghệ sĩ tái hiện di sản bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, đẹp mắt, mở ra cuộc đối thoại với quá khứ và với các thế hệ hội họa đi trước.

Tác phẩm tranh sơn dầu "Xuôi dòng ký ức" của họa sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm năm nay tập trung vào đình Tây Đằng (Hà Nội), 1 trong 4 ngôi đình nổi tiếng thuộc “Tứ trấn” vùng Bắc Bộ, gồm: đình Hàng Kênh (Hải Phòng) trấn Đông, đình Tây Đằng (Hà Nội) trấn Tây, đình Hưng Lộc (Nam Định, nay thuộc Ninh Bình) trấn Nam và đình Bảng (Bắc Ninh) trấn Bắc.

Đình Tây Đằng là công trình kiến trúc tiêu biểu, lưu giữ nhiều dấu ấn nghệ thuật chạm khắc, điêu khắc gỗ và gắn liền với tín ngưỡng, phong tục của cộng đồng làng xã. Đây cũng là nguồn cảm hứng để nhóm nghệ sĩ H&A sáng tác nên loạt tác phẩm mới.

Tham gia triển lãm có 17 nghệ sĩ gồm: Vũ Thùy Mai, Kuong Trần, Nguyễn Minh (Minh Phố), Nguyễn Tiến Dũng, Vương Lê Mỹ Học, Hoàng Phương Liên, Vũ Đức Hiếu, Lương Thu Hà, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Bá Thanh, Trường Thịnh, Tảo Hương, Vi Việt Nga, Nguyễn Ngọc, Đinh Mai Thu Trang, Trần Thái Dương và Đỗ Thanh.

Các nghệ sĩ đã điền dã, trực họa và gặp gỡ nhiều nhân vật gắn bó với đình làng để nghiên cứu trước khi sáng tác. Trong số 36 tác phẩm được giới thiệu, có đủ loại hình từ hội họa, điêu khắc đến đồ họa, với chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, lụa, gốm, khắc gỗ, tổng hợp…

Mỗi sáng tác mang một góc nhìn riêng, nhưng cùng góp phần làm sống động những câu chuyện văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc và phong tục gắn với đình Tây Đằng.

Tác phẩm "Nguyệt gác Tây Đằng" chất liệu gỗ dát vàng in phủ UV của tác giả Đỗ Thanh (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm mang đến thông điệp "Kế thừa, gìn giữ, phát triển và lan tỏa di sản văn hóa Việt là thể hiện sự tôn trọng quá khứ - hướng đến tương lai".

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - đánh giá cao tinh thần của lớp nghệ sĩ trẻ: “Người Việt mới, người trẻ mới thế hệ 7X, 8X, 9X không núp bóng mà tự tin thừa hưởng để làm khác những kho báu khó cũ mà các bậc tiền nhân và thế hệ đi trước truyền lại”.

Ông Lương Xuân Đoàn cho rằng, dòng chảy di sản “chưa bao giờ tắt giọng”, luôn mở lòng để các thế hệ nghệ sĩ tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - nhận định dự án đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ: “Mỗi tác phẩm không chỉ là một sáng tạo cá nhân mà còn là một mảnh ghép của ký ức cộng đồng, là lời tri ân dành cho cha ông và thông điệp gửi tới thế hệ mai sau”.

Tác phẩm tranh màu nước trên lụa “Cảm thức mùa hạ” của họa sĩ Vũ Thùy Mai (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm Ngày xửa ngày xưa 2: Câu chuyện đình làng - đình Tây Đằng sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 29/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.