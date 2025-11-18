Tóc Tiên diễn gợi cảm gây sốt, động thái về đời tư khiến dư luận xôn xao

Vừa qua, Tóc Tiên gây chú ý khi xuất hiện tại một lễ hội âm nhạc ở TPHCM. Nữ ca sĩ mang đến màn trình diễn bùng nổ và không kém phần gợi cảm, khiến khán giả liên tục hò reo. Những video, hình ảnh về tiết mục của nữ ca sĩ được lan truyền mạnh mẽ, gây sốt mạng xã hội.

Trên sân khấu, Tóc Tiên xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, cắt xẻ, tôn vòng eo săn chắc và đường cong quyến rũ. Cô lần lượt thể hiện các ca khúc Khá khen, Lướt sóng, 906090, Đậm đà…

Tóc Tiên khoe vũ đạo gợi cảm trên sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đặc biệt, khoảnh khắc Tóc Tiên cùng nam vũ công thực hiện các động tác bê đỡ, xoay người và tương tác khiến sân khấu như bùng nổ. Khán giả nhận xét Tóc Tiên biểu diễn "cháy" hơn thường lệ.

Ngay sau đêm diễn, loạt khoảnh khắc gợi cảm của Tóc Tiên được lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt là những đoạn cô tương tác cùng vũ công nam. Đáng chú ý, Tóc Tiên còn đăng lại một video ghi lại màn trình diễn của mình kèm dòng chú thích "phụ nữ độc thân nên cháy hết mình".

Động thái này nhanh chóng gây bàn tán, nhiều người cho rằng Tóc Tiên gián tiếp xác nhận tình trạng độc thân giữa lúc nghi vấn chia tay Hoàng Touliver rộ lên thời gian qua.

Vũ đạo nóng bỏng của Tóc Tiên trên sân khấu (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước những đồn đoán, Tóc Tiên lên tiếng giải thích rằng vì quá hưng phấn, ai quay được video đẹp cô đều chia sẻ lại mà không để ý nội dung. "Câu chuyện qua miệng một người có khi thành chuyện khác. Mong chúng mình đủ vững lòng trước những cơn bão xô nghiêng", cô viết.

Nói về đêm diễn, Tóc Tiên cho rằng không phải lúc nào cô cũng có cơ hội bùng cháy trọn vẹn như vậy. Cô nói, đó như một phiên bản khác của bản thân khi được buông xõa hoàn toàn. Nữ ca sĩ vui vì khán giả đón nhận và ủng hộ.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ đại diện của Tóc Tiên, tuy nhiên phía nữ ca sĩ từ chối bình luận thêm.

Gần đây, đời sống hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver được nhiều khán giả quan tâm. Cặp đôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và cũng không nhắc về đối phương trên truyền thông như trước, làm dấy lên tin đồn rạn nứt.

Dù vậy, Tóc Tiên lựa chọn giữ im lặng, tập trung vào công việc và các dự án cá nhân thay vì phản hồi tin đồn. Cả cô và Touliver đều duy trì việc cập nhật các hoạt động cá nhân, nhưng không có động thái xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán liên quan đến đời tư.