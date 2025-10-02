Triển lãm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Thái qua hình tượng chiếc khăn Piêu

Lấy cảm hứng từ khúc hát dân gian Thái Xống chụ xôn xao - một trường ca về tình yêu, sự chia lìa và đoàn tụ, triển lãm cùng tên sẽ tái hiện hành trình gìn giữ ký ức, dệt nên giấc mơ và tôn vinh vẻ đẹp bền bỉ của người phụ nữ Thái qua hình tượng chiếc khăn Piêu.

Tác phẩm của họa sĩ Lê Thị Minh Tâm (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm được kiến tạo như một không gian nghệ thuật đa lớp: Từ ngôi nhà sàn tái dựng bằng chất liệu cũ, các cụm sắp đặt từ khung cửi, vải thô, lụa thêu, đến những bộ tranh khâu - vẽ trải dài hàng chục mét.

Điểm nhấn của triển lãm là sự cộng hưởng sáng tạo giữa nhiều nghệ sĩ. Trong đó, nghệ sĩ Tây Phong đồng hành cùng họa sĩ Thu Trần trong các tác phẩm sắp đặt, trình diễn, mang đến ngôn ngữ biểu đạt cơ thể và âm nhạc giàu tính biểu tượng.

Những chuyển động và tiết tấu của Tây Phong đối thoại trực tiếp với không gian nhà sàn, các cụm sắp đặt và ánh sáng, kết nối tinh thần lễ nghi xưa với hơi thở nghệ thuật đương đại. Tây Phong cũng sẽ thực hiện trình diễn thơ, kết hợp Xống chụ xôn xao, tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp và thơ Thu Trần.

Ở lĩnh vực hội họa, họa sĩ Lê Thị Minh Tâm giới thiệu loạt tác phẩm đậm tính biểu hiện, táo bạo và giàu sức gợi, khai thác hình tượng người phụ nữ Thái như biểu tượng của sức sống và sự kiên cường giữa núi rừng.

Song hành cùng chị, họa sĩ trẻ Nguyễn Trần Thảo Nguyên - thế hệ 9X và là con gái của họa sĩ Thu Trần - mang đến góc nhìn trừu tượng, tinh tế về ký ức rừng, nơi cô sinh ra. Hai nữ họa sĩ cùng giới thiệu 20 tác phẩm, tạo thành hai dòng chảy thị giác giao thoa, nâng đỡ nhau.

Tác phẩm của họa sĩ Thảo Nguyên (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Thu Trần, từ khi còn là những cô bé, phụ nữ Thái đã biết làm khăn Piêu. Khi đi chăn trâu, họ cũng mang theo khăn Piêu bên mình để có dịp là thêu. Trong chị đong đầy những hình ảnh, không gian, lời ca điệu nhạc đó từ khi còn bé vì thế triển lãm cũng mang nhiều kỷ niệm, ký ức của chị.

"Triển lãm không chỉ một hành trình không chỉ để xem, mà để lắng nghe, cảm nhận chính mình", Thu Trần nói. Triển lãm Xống chụ xôn xao sẽ khai mạc ngày 9/10 tại Sơn La.