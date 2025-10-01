Họa sĩ Quỳnh Liên khắc họa tinh thần kiên cường của phụ nữ

Sáng 1/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường.

Cuốn sách là tập hợp 58 chân dung truyền cảm hứng, mỗi nhân vật mang đến một câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để sống đẹp, sống hữu ích và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Đó là những tấm gương minh chứng cho nghị lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Ấn phẩm “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” tôn vinh 58 gương mặt phụ nữ với những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh, lan tỏa giá trị tích cực (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong số 58 nhân vật được giới thiệu trong sách, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên gây chú ý bởi hành trình gắn bó với nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là các dự án hướng đến môi trường và phụ nữ.

Song song với lễ ra mắt sách, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên cũng giới thiệu 10 tác phẩm tiêu biểu trong tổng số 20 tác phẩm ghép từ vật liệu tái chế thuộc triển lãm Tái sinh. Các tác phẩm được tạo nên từ gạch, gốm sứ vỡ, chai lọ, rác thải rắn…

Sau một năm miệt mài, nữ họa sĩ đã hoàn thiện chúng với sự đồng hành của gia đình và cộng sự. Chồng, con trai, con dâu, con gái hoạ sĩ Quỳnh Liên không chỉ góp sức thu gom vật liệu mà còn trực tiếp tham gia vào các công đoạn hàn khung, gắn mảnh ghép, để mỗi tác phẩm vừa mang dấu ấn sáng tạo, vừa chứa đựng tinh thần gắn kết bền chặt.

Bức tranh ghép mosaic Hóa chất đỏ là một trong những điểm nhấn tại triển lãm. Theo họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh hành trình đời thực chống chọi ung thư vú.

Nữ hoạ sĩ đã sử dụng gạch vụn, sứ vỡ và thủy tinh bỏ đi để tạo hình một người phụ nữ ngồi trước ô cửa, bên ngoài là biển xanh và bầu trời rộng, trong khi bình truyền hóa chất đỏ - biểu tượng quen thuộc với bệnh nhân - trở thành trung tâm. Hình ảnh này vừa phản ánh thực tại khắc nghiệt, vừa khơi gợi khát vọng tự do, niềm tin và bình yên.

Những mảnh vật liệu tái chế, vốn là rác thải được hồi sinh thành tác phẩm đầy sức sống, như hành trình của bệnh nhân ung thư: Từ mất mát, rạn vỡ, vẫn có thể dựng xây đời sống mới, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn. Nghệ thuật ghép mosaic trở thành ẩn dụ rõ ràng cho “tái sinh”.

Bức tranh “Hóa chất đỏ” của tác giả Ngô Quỳnh Liên tái hiện sự song hành giữa nỗi đau điều trị ung thư và khát vọng sống, tự do và bình yên (Ảnh: Ban tổ chức).

“Khi đứng trước Hóa chất đỏ, tôi mong người xem không chỉ nhìn thấy căn phòng bệnh viện mà còn cảm nhận khoảng trời tự do, hy vọng và niềm tin rằng con người có thể biến những giọt đắng cay thành hạnh phúc được sống, yêu thương và lan tỏa điều tốt đẹp”, hoạ sĩ Ngô Quỳnh Liên nói.

Nếu cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường tôn vinh vẻ đẹp của ý chí và tinh thần bất khuất, thì triển lãm Tái sinh khắc họa hành trình chữa lành và hồi sinh từ những mảnh vỡ của cuộc sống.