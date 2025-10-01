Họa sĩ Quỳnh Liên khắc họa tinh thần kiên cường của phụ nữ
(Dân trí) - Triển lãm “Tái sinh” và cuốn sách “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” tôn vinh sức mạnh sáng tạo, biến phế liệu thành nghệ thuật, khắc họa nghị lực và vẻ đẹp phụ nữ.
Sáng 1/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Anh Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường.
Cuốn sách là tập hợp 58 chân dung truyền cảm hứng, mỗi nhân vật mang đến một câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để sống đẹp, sống hữu ích và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Đó là những tấm gương minh chứng cho nghị lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Trong số 58 nhân vật được giới thiệu trong sách, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên gây chú ý bởi hành trình gắn bó với nghệ thuật cộng đồng, đặc biệt là các dự án hướng đến môi trường và phụ nữ.
Song song với lễ ra mắt sách, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên cũng giới thiệu 10 tác phẩm tiêu biểu trong tổng số 20 tác phẩm ghép từ vật liệu tái chế thuộc triển lãm Tái sinh. Các tác phẩm được tạo nên từ gạch, gốm sứ vỡ, chai lọ, rác thải rắn…
Sau một năm miệt mài, nữ họa sĩ đã hoàn thiện chúng với sự đồng hành của gia đình và cộng sự. Chồng, con trai, con dâu, con gái hoạ sĩ Quỳnh Liên không chỉ góp sức thu gom vật liệu mà còn trực tiếp tham gia vào các công đoạn hàn khung, gắn mảnh ghép, để mỗi tác phẩm vừa mang dấu ấn sáng tạo, vừa chứa đựng tinh thần gắn kết bền chặt.
Bức tranh ghép mosaic Hóa chất đỏ là một trong những điểm nhấn tại triển lãm. Theo họa sĩ Ngô Quỳnh Liên, tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh hành trình đời thực chống chọi ung thư vú.
Nữ hoạ sĩ đã sử dụng gạch vụn, sứ vỡ và thủy tinh bỏ đi để tạo hình một người phụ nữ ngồi trước ô cửa, bên ngoài là biển xanh và bầu trời rộng, trong khi bình truyền hóa chất đỏ - biểu tượng quen thuộc với bệnh nhân - trở thành trung tâm. Hình ảnh này vừa phản ánh thực tại khắc nghiệt, vừa khơi gợi khát vọng tự do, niềm tin và bình yên.
Những mảnh vật liệu tái chế, vốn là rác thải được hồi sinh thành tác phẩm đầy sức sống, như hành trình của bệnh nhân ung thư: Từ mất mát, rạn vỡ, vẫn có thể dựng xây đời sống mới, mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn. Nghệ thuật ghép mosaic trở thành ẩn dụ rõ ràng cho “tái sinh”.
“Khi đứng trước Hóa chất đỏ, tôi mong người xem không chỉ nhìn thấy căn phòng bệnh viện mà còn cảm nhận khoảng trời tự do, hy vọng và niềm tin rằng con người có thể biến những giọt đắng cay thành hạnh phúc được sống, yêu thương và lan tỏa điều tốt đẹp”, hoạ sĩ Ngô Quỳnh Liên nói.
Nếu cuốn sách Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường tôn vinh vẻ đẹp của ý chí và tinh thần bất khuất, thì triển lãm Tái sinh khắc họa hành trình chữa lành và hồi sinh từ những mảnh vỡ của cuộc sống.
Ra đời ngày 22/2/2014 tại Hà Nội, mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường được sáng lập bởi những phụ nữ từng chiến đấu với ung thư vú, với sứ mệnh đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và tinh thần với những người mới bước vào hành trình điều trị.
Sau 11 năm hoạt động, các câu lạc bộ đã phát triển tới 27 chi nhánh với hơn 1.500 thành viên, tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về bệnh và trao thẻ bảo hiểm y tế cho những người khó khăn.
Đồng thời, họ cũng thực hiện triển lãm Nụ cười phụ nữ kiên cường (2020) và xuất bản sách Không chiến đấu một mình (2021), lan tỏa tinh thần nghị lực và sự đồng hành.