Tuổi 17 của con gái Tom Cruise: Xinh như hoa hậu, bước chân vào showbiz

Sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều là diễn viên nổi tiếng, Suri Cruise nhận được sự quan tâm của giới truyền thông ngay từ khi mới chào đời. Mẹ của Suri là nữ diễn viên Katie Holmes còn bố cô là một trong những tài tử đắt giá, giàu có nhất thế giới - Tom Cruise.

Ở tuổi dậy thì, Suri Cruise sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ. Thiếu nữ 17 tuổi có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sáng và dáng vóc thanh mảnh, cân đối.

Suri Cruise bên bố mẹ khi còn nhỏ (Ảnh: Hello!).

Suri Cruise cũng có định hướng phong cách ăn mặc riêng. Cô bé yêu thích phong cách thời trang năng động, trẻ trung, thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn đậm chất Mỹ. Thỉnh thoảng, Suri phá cách với bộ váy thướt tha, nữ tính. Sự biến hóa hình ảnh giúp con gái cưng của Katie Holmes tạo được sức hút mỗi khi xuất hiện.

Suri Cruise là con gái chung duy nhất của tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes. Sinh ra trong gia đình có tiềm lực tài chính lớn, Suri hưởng cuộc sống xa xỉ, giàu có từ khi mới chào đời. Khi còn là một cô nhóc, Suri được ba mẹ nuôi dưỡng đầy đủ, mua váy áo hàng hiệu, không kém các ngôi sao nổi tiếng tại Hollywood.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Suri Cruise chuyển về sống cùng mẹ và dần rời xa vòng tay của cha ruột. Từ năm 2013, cô được cho cắt đứt liên hệ với người cha nổi tiếng. Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa cha con nhà Tom Cruise vẫn là dấu chấm hỏi với nhiều người hâm mộ.

Suri Cruise là con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise (Ảnh: People).

Theo tờ Us Weekly, tòa án cho phép Tom Cruise gặp con gái nhiều nhất là 10 ngày/tháng. Tuy nhiên, tài tử từ chối gặp con. Năm 2013 là khoảng thời gian cuối cùng Tom Cruise và Suri Cruise gặp gỡ. Được biết, Tom bị cấm gặp con gái vì bé Suri không thuộc giáo phái nam tài tử này gia nhập.

Trước đây, Tom Cruise từng khởi kiện một công ty truyền thông vì đưa tin anh bỏ rơi con gái ruột. Đó cũng là thời điểm tài tử hé lộ, sự bất đồng tín ngưỡng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của anh và Katie Holme tan vỡ. Dù không gặp con gái trong gần 10 năm nhưng Tom Cruise khẳng định, anh vẫn quan tâm con gái và gọi điện cho con mỗi ngày.

Chuyển về sống tại một căn hộ nhỏ cùng mẹ tại New York (Mỹ) từ năm 2013, Suri làm quen với cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Cô bé đi học tại một ngôi trường tư, tự do xuống phố vui chơi cùng bạn bè thay vì luôn có vệ sĩ vây quanh bảo vệ, được di chuyển bằng các phương tiện công cộng thay vì xe hơi riêng của gia đình.

Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 2012, Suri Cruise sống cùng mẹ ruột - nữ diễn viên Katie Holmes (Ảnh: Getty Images).

Cuộc sống của hai mẹ con Suri Cruise nhận được sự quan tâm và ủng hộ của phần lớn khán giả. Nhờ sự dẫn dắt của người mẹ nổi tiếng - Katie Holmes, Suri Cruise cũng bắt đầu bước những bước đi đầu tiên vào giới giải trí.

Theo tờ Hello, Suri Cruise đã tham gia vào dự án phim Alone Together của mẹ với tư cách ca sĩ thể hiện ca khúc Blue Moon nằm trong phim. Giọng ca trong trẻo của Suri được truyền thông quốc tế khen ngợi.

Katie cũng rất tự hào về con gái khi thổ lộ: "Con bé rất tài năng. Con bé nhận lời và thu âm, tôi để con bé làm tất cả những gì nó muốn. Đó là cách tôi định hướng mọi thứ. Tôi hướng dẫn mọi người nhưng luôn để họ tự làm mọi thứ theo cách của mình".

Trong 11 năm qua kể từ khi quay lại cuộc sống độc thân, Katie Holmes cũng công khai hò hẹn một số người. Song, nữ diễn viên chưa đi bước nữa và khẳng định, con gái vẫn là mối quan tâm số một của cô trong cuộc sống. Trò chuyện với tờ Hello gần đây, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cuộc sống của hai mẹ con cô tại New York rất vui vẻ và ổn định.

Suri Cruise sở hữu dáng vóc thanh mảnh và duyên dáng giống mẹ (Ảnh: JJ).

Trên trang cá nhân, Katie thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường cũng như công việc. Mới đây, cô đăng tải hình ảnh chụp chung kèm lời chúc mừng sinh nhật nhà sản xuất Albert Bianchini, người tạo nên tác phẩm Dawson's Creek giúp Katie nổi tiếng toàn cầu.

Katie tâm sự, cô đang lên kế hoạch để chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ 17 thật đáng nhớ cho con gái. Nhận xét về con gái của mình, nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood tự hào khẳng định: "Con gái tôi là một cô bé ngoan, đáng yêu, hào hiệp và rất nhạy cảm. Tôi luôn cố gắng nuôi dạy con bé trở thành người mạnh mẽ, không chỉ biết sống vì bản thân mà còn biết mở rộng cánh cửa giúp đỡ những người xung quanh".

Ngay từ nhỏ, Katie đã ủng hộ việc con gái tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. "Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi chính là nuôi dạy con bé sống độc lập và tự chủ. Con bé sẽ lựa chọn tương lai, sự nghiệp và nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu của mình. Con gái tôi là một người sống rất có mục tiêu, tập trung và chăm chỉ", Katie nhận xét về con gái cưng.

Ở tuổi 17, Suri Cruise trổ mã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng (Ảnh: Hello!).

Con gái của Tom Cruise vừa bước chân vào showbiz với tư cách ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề trong phim (Ảnh: JJ).

Tháng 4 tới, Suri Cruise sẽ tròn 17 tuổi (Ảnh: JJ).

Nhận xét về con gái, Katie Holmes cho biết, Suri là một cô bé nhạy cảm, rộng lượng và giàu lòng nhân hậu (Ảnh: JJ).