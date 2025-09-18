Tùng Dương hát nhạc phim "Mưa đỏ", fan tranh cãi về bản gốc của Hòa Minzy

Gần đây, màn trình diễn Nỗi đau giữa hòa bình của ca sĩ Tùng Dương trong đêm nhạc Tôi yêu Tổ quốc tôi tổ chức ở Hà Nội tối 15/9 nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Tùng Dương hát "Nỗi đau giữa hòa bình" trong đêm nhạc ở Hà Nội (Video: VTV Show).

Nỗi đau giữa hòa bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác, là bài hát chủ đề phim Mưa đỏ - bộ phim gây sốt dịp đại lễ 2/9 vừa qua. Bản gốc do Hòa Minzy thể hiện được nhiều khán giả yêu thích, hút hàng triệu lượt xem.

Sau khi Tùng Dương trình diễn bài hát nhạc phim Mưa đỏ, đông đảo khán giả để lại bình luận tích cực. Khán giả cho rằng phiên bản Nỗi đau giữa hòa bình qua giọng ca của Tùng Dương vang lên với màu sắc mạnh mẽ, hào hùng, toát lên tinh thần tự hào dân tộc vô cùng xúc động.

Tùng Dương nhận nhiều lời khen ngợi khi hát "Nỗi đau giữa hòa bình" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều ý kiến cũng so sánh phiên bản Nỗi đau giữa hòa bình của Tùng Dương với bản gốc do Hòa Minzy thể hiện, nhận xét Tùng Dương đã "nâng cấp" cho ca khúc nhờ kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, kinh nghiệm trình diễn những nhạc phẩm mang âm hưởng cách mạng.

Thậm chí không ít bình luận nói rằng Tùng Dương có khả năng "cướp hit của Hòa Minzy", "khiến fan lãng quên bản gốc". Khán giả cũng tranh luận về việc ai là người hát live ấn tượng hơn, cho rằng Tùng Dương chinh phục được nốt cao vững vàng hơn Hòa Minzy.

Bên cạnh những tranh luận và so sánh, một số fan nhận định mỗi phiên bản Nỗi đau giữa hòa bình đều có điểm ấn tượng, màu sắc riêng. "Hòa Minzy thể hiện được sự day dứt, cảm xúc đau đớn của người mẹ. Còn Tùng Dương hát tạo nên không khí hào hùng, bi tráng", một ý kiến trên mạng xã hội.

Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại buổi ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" hôm 22/8 ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm xúc vui mừng khi bài hát Nỗi đau giữa hòa bình được đông đảo khán giả và nghệ sĩ đón nhận.

Về sự so sánh giữa bản gốc của Hòa Minzy và phiên bản do Tùng Dương thể hiện, Nguyễn Văn Chung cũng nhận xét mỗi phiên bản tạo nên cảm xúc khác biệt, có bản sắc riêng để tỏa sáng và lan tỏa thông điệp bài hát.

Theo nhạc sĩ, Hòa Minzy hát với góc nhìn người mẹ, người vợ đau đớn tìm chồng, tìm con. Trong khi đó, anh tưởng tượng phiên bản của Tùng Dương mang góc nhìn của người lính cầm bức di thư, chiếc áo của đồng đội hy sinh gửi cho người mẹ, người vợ ấy, nhìn thấy được nỗi đau của người phụ nữ ấy.

"Đó là hai sắc thái, màu sắc khác nhau nên việc tranh luận ai hát hay hơn không có ý nghĩa. Tôi biết mỗi ca sĩ có nội lực, kỹ thuật khác nhau. Tôi cũng không phủ nhận việc Tùng Dương là giọng ca nội lực, kỹ thuật tốt hơn Hòa Minzy, "cân" được nốt cao của bài hát. Nhưng tôi không muốn so sánh.

Tôi mong khán giả đón nhận bài hát với những giọng ca khác nhau, đặt bản thân vào vị trí của người hát để cảm nhận dấu ấn của từng phiên bản", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Hòa Minzy hát live "Nỗi đau giữa hòa bình" (Video: YouTube Hòa Minzy).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết thêm, nốt cao trong bản nhạc phim Mưa đỏ khiến Hòa Minzy có phần "vất vả", song chính điều đó tạo nên cảm xúc đặc biệt cho bản thu âm.

"Khi Hòa Minzy cố gắng để hát được nốt cao đoạn cuối bài, cô ấy đã thể hiện được cảm xúc xé lòng, nỗi đau của một người mẹ. Đoạn nhạc đó tác động trực tiếp đến cảm xúc khán giả cũng như ca sĩ. Khi hoàn thành bài hát, Hòa Minzy cảm thấy như trút hết được nỗi lòng mình, đó là dụng ý tôi muốn đưa vào ca khúc.

Tất nhiên, với ca sĩ có nội lực như Tùng Dương, sự thể hiện nốt cao giúp bài hát đẹp hơn, trọn vẹn hơn, nghe "thuận tai" với khán giả hơn. Tôi thấy 2 cách hát này đều hay. Mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau, khán giả thích phiên bản nào thì hãy nghe phiên bản đó", nhạc sĩ nhấn mạnh.