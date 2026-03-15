Tuấn Hưng: "Lệ Quyên là người tình sân khấu duy nhất của tôi"

Tối 14/3, trong không gian âm nhạc của live concert Bản ghi nhớ tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), màn tái ngộ của Tuấn Hưng và Lệ Quyên mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Không chỉ song ca ăn ý trên sân khấu, hai nghệ sĩ còn có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp, biến cố trong cuộc sống và tình bạn kéo dài nhiều năm trong showbiz.

Khoảnh khắc được khán giả chú ý nhất là khi Tuấn Hưng nắm tay Lệ Quyên, cùng thể hiện ca khúc Hãy trả lời em. Giọng hát dày, đầy nội lực của Lệ Quyên hòa cùng chất giọng khàn đặc trưng của Tuấn Hưng tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc.

Đứng trên sân khấu cùng người anh thân thiết, Lệ Quyên bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự trở lại của Tuấn Hưng sau một thời gian đối diện nhiều biến cố trong cuộc sống.

“Thời gian vừa qua anh Hưng phải đối mặt với nhiều sóng gió và cả những ngổn ngang trong cuộc sống. Nhưng sau tất cả, mọi chuyện cũng đã bước qua”, nữ ca sĩ nói.

Lệ Quyên cũng gửi lời nhắn nhủ trực tiếp tới Tuấn Hưng ngay trước hàng trăm người hâm mộ, mong nam ca sĩ dành nhiều tâm sức hơn cho âm nhạc.

Đáp lại, Tuấn Hưng nắm tay Lệ Quyên song ca. Nam ca sĩ cũng chia sẻ với khán giả rằng, khoảng thời gian nhiều biến cố đã giúp anh nhìn nhận lại bản thân.

“Mọi biến cố trong cuộc sống đã dạy cho tôi bài học về sự trân trọng những gì mình đang có. Suốt gần 6 tháng qua, tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ. Đêm nhạc hôm nay chính là đêm diễn chính thức để tôi chứng minh thực lực và sự trở lại của mình”, anh chia sẻ.

Tuấn Hưng cũng dành cho Lệ Quyên những chia sẻ thân tình: “Lệ Quyên rất may mắn vì luôn có nhiều nam nghệ sĩ nổi danh đồng hành trên sân khấu. Nhưng với cá nhân tôi, suốt bao năm qua chỉ có duy nhất một người nữ ca sĩ mà tôi luôn muốn được đứng chung trên mọi sân khấu, từ liveshow lớn đến những không gian phòng trà. Đó chính là Lệ Quyên, "người tình sân khấu" duy nhất của Tuấn Hưng”, anh nói.

Lời chia sẻ khiến khán giả thích thú, đồng thời dành nhiều tràng pháo tay cho cặp đôi nghệ sĩ.

Live concert Bản ghi nhớ diễn ra trong hai đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, đánh dấu sự tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa). Bên cạnh các thành viên nhóm, chương trình còn có sự tham gia của các khách mời như Lệ Quyên, Minh Tuyết và Thùy Chi.