Tuấn Hưng phải hủy show ở châu Âu, về Việt Nam vì mẹ ốm nặng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện của Tuấn Hưng cho biết, nam ca sĩ vừa phải hủy 2 show diễn châu Âu, bay về Việt Nam khẩn cấp vì mẹ bệnh nặng.

"Mẹ anh Tuấn Hưng đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Thời gian này, vợ chồng anh ấy dành toàn bộ thời gian ở bên mẹ để chăm sóc bà", đại diện ca sĩ cho biết.

Mẹ Tuấn Hưng xem con dâu như con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo đó, mẹ của Tuấn Hưng - bà Lam Hồng - đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Hiện, bà được xuất viện, về nhà để tiện cho người thân chăm sóc. Con trai, con dâu thay nhau túc trực bên giường bệnh. Những ngày gần đây, bà có thể cựa mình, cử động tay chân, trò chuyện với con cháu nhiều hơn.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Tuấn Hưng liên tục chia sẻ tâm trạng lo lắng về tình hình sức khỏe của mẹ. Trong những chia sẻ gần đây trên trang cá nhân, nam ca sĩ bày tỏ tình cảm dành cho đấng sinh thành.

"Về nhà ôm bà nội và hôn một cái rồi đập tay thể hiện sự quyết tâm vững tin dù hành trình phía trước có như thế nào đi nữa.

Bà nội giỏi quá, hôm nay bắt đầu cựa mình rồi nói chuyện rồi thủ thỉ... Bà tự nói "Mẹ làm được rồi nè" và đưa hai tay lên. Ánh mắt của bà nhìn thấy rõ hơn chứ không nhòe như những ngày trước, sắc mặt cũng hồng hào và một số chỗ phù đã tan biến đi", anh viết.

Trước sự tiến triển của mẹ, Tuấn Hưng cho rằng đó là nhờ “phép màu” của tình yêu, tình thương từ gia đình, con cái, bạn bè...

Nam ca sĩ cũng xúc động khi vợ anh hết lòng chăm lo cho mẹ. Giờ đây, bà coi con dâu như con gái ruột của mình.

Giữa tháng 7, Tuấn Hưng quyết định cạo trọc đầu với mong muốn mẹ có sức khỏe tốt hơn sau thời gian lâm bạo bệnh.

"Tôi không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình và để bản thân đang cố gắng tu tập, cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương tôi. Ai chưa hiểu, tôi cũng thương vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình", ca sĩ chia sẻ.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ...

Tuấn Hưng và mẹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài ca hát, anh tham gia một số bộ phim như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ... Gần nhất, anh đóng vai phụ phim Đào, phở và piano. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tuấn Hưng còn được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn và hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh kết hôn với hot girl Hương Baby (Trần Thu Hương) năm 2014 và có 3 con.