Nhan sắc dàn mỹ nữ đóng phim VTV về góc khuất showbiz gây chú ý

Phim giờ vàng Lời hứa đầu tiên đang thu hút sự chú ý khi khai thác trực diện thế giới sắc đẹp với những cuộc cạnh tranh giữa hoa hậu, á hậu phía sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ gây bàn tán bởi các tình tiết đấu đá hậu trường, phim còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thi sắc đẹp trước khi lấn sân diễn xuất.

Trang Emma (tên thật Huyền Trang, SN 2000) là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất khi đảm nhận vai nữ chính Vi Minh - cô gái người Tày bất ngờ đăng quang Hoa hậu Vì cộng đồng rồi bước vào vòng xoáy showbiz đầy áp lực.

Trong phim, Vi Minh liên tục đối mặt với những lời chê bai về nhan sắc, bị cho rằng chiến thắng nhờ câu chuyện truyền cảm hứng hơn là vẻ ngoài nổi bật. Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, nhân vật tiếp tục rơi vào những mối quan hệ phức tạp, sự phân biệt đối xử và các cám dỗ của giới giải trí.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trang Emma cho biết cô phải luyện catwalk, hình thể và nghiên cứu tâm lý nhân vật để vào vai. Nữ diễn viên sinh tại Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước Lời hứa đầu tiên, cô từng góp mặt trong các phim giờ vàng như Không thời gian, Những nẻo đường gần xa, Làng trong phố...

Ngoài đời, Trang Emma sở hữu gương mặt thanh tú, phong cách nữ tính cùng hình thể cân đối với số đo 84-60-90cm. Vai Vi Minh được xem là bước tiến lớn của cô trên sóng VTV.

Nguyễn Quỳnh Anh vào vai Thanh Hương - á hậu sắc sảo, tham vọng và thường xuyên đối đầu với Vi Minh. Trên phim, Thanh Hương đại diện cho mẫu người đẹp bản lĩnh, sẵn sàng cạnh tranh để giữ vị trí trong showbiz.

Trước khi đóng phim, Quỳnh Anh đã có thành tích nổi bật trong lĩnh vực người mẫu và sắc đẹp. Cô từng là Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Khi lấn sân diễn xuất, Quỳnh Anh thừa nhận cô đối mặt với định kiến “người đẹp đóng phim”. Chia sẻ với Dân trí, cô nói: “Nếu có ngoại hình hay nhan sắc mà không tận dụng để khai thác thêm những tiềm năng của mình thì thật sự lãng phí. Tôi có ngoại hình rồi thì cần thêm tài năng nữa”.

Sau khi phim lên sóng, Quỳnh Anh nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ khán giả. Một số đánh giá cô phù hợp với vai diễn nhờ ngoại hình và thần thái, đặc biệt trong bối cảnh phim khai thác thế giới sắc đẹp – lĩnh vực mà Quỳnh Anh vốn am hiểu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng biểu cảm của cô còn hơi cứng và thoại chưa thật tự nhiên.

Trước những phản hồi này, người đẹp thẳng thắn chia sẻ: “Lần đầu đóng phim, tôi không thể làm hài lòng tất cả khán giả. Những góp ý của mọi người sẽ là động lực để tôi học hỏi và cải thiện trong các dự án tiếp theo”.

Một gương mặt khác gây chú ý là Nguyễn Hương Liên. Trong phim Lời hứa đầu tiên, cô vào vai Linh Anh, người đẹp cùng phe với Thanh Hương, thường xuyên mỉa mai và đối đầu với Vi Minh. Nhân vật Linh Anh được xây dựng là cô gái sắc sảo, nhiều tham vọng và đại diện cho những cạnh tranh ngầm trong giới sắc đẹp.

Hương Liên sinh năm 2002 tại Ninh Bình, được biết đến sau khi tham gia The Face Vietnam 2023. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười sáng và hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực người mẫu trước khi thử sức với diễn xuất. Lời hứa đầu tiên là bộ phim truyền hình đầu tay của Hương Liên.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hương Liên còn được chú ý bởi đời tư. Cuối năm 2025, cô tổ chức đám cưới với Lê Minh Trung - con trai một cựu lãnh đạo tập đoàn lớn trong nước. Sau kết hôn, người đẹp vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội và tham gia các dự án giải trí.

Với dàn diễn viên trẻ sở hữu thành tích sắc đẹp, người mẫu nổi bật, Lời hứa đầu tiên đang tạo sức hút nhờ việc pha trộn yếu tố drama showbiz với hành trình trưởng thành của các cô gái trẻ đẹp.

Ảnh: Facebook nhân vật