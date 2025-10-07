Tạ Đình Phong livestream khoe ăn bánh mì Việt Nam, khen ngon xuất sắc

Màn đánh giá món ăn Việt Nam của Tạ Đình Phong nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam. Trong video, anh đưa người xem đến một tiệm bán bánh mì Việt Nam được mở tại Hong Kong.

Anh cho biết, nhắc đến Việt Nam người ta thường hay nghĩ đến món phở hay chả giò nhưng theo anh, một món khác hấp dẫn không kém, chính là bánh mì. Tạ Đình Phong ví von món này như “sandwich Việt Nam” và khẳng định rằng món ăn này rất ngon.

Tạ Đình Phong dẫn người hâm mộ đi thưởng thức món ăn Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh: Weibo).

Cầm trên tay ổ bánh mì, Tạ Đình Phong mô tả chi tiết các nguyên liệu có trong bánh. Anh nói: “Tất cả rau củ muối chua, đặc biệt là củ cải, cà rốt, dưa chuột... được ướp chua chua ngọt ngọt, rất vừa miệng và đặc biệt kích thích vị giác”.

Điểm khiến Tạ Đình Phong thấy đặc biệt nhất ở bánh mì Việt Nam chính là lớp vỏ bánh hoàn hảo: “Bánh mì thực sự rất xốp, giòn. Cảm giác cắn một miếng, vụn rơi lả tả, rất nhẹ nhàng”. Anh còn quay lại hình ảnh vụn bánh rơi trên ghế và sàn xe để chứng minh lớp vỏ giòn ngon tuyệt.

Tóm lại, Tạ Đình Phong khuyên mọi người nên một lần trong đời thử món bánh mì rất kích thích vị giác này. Cuối video, tài tử Vô cực còn đưa ra lời khuyên cho những người thưởng thức món bánh mì Việt Nam, chính là tránh ăn món ngon tuyệt hảo này trên ô tô vì sẽ phải dọn dẹp.

Đây không phải lần đầu Tạ Đình Phong dành tình cảm cho món ăn Việt Nam. Trước đây, nam diễn viên cũng gây chú ý khi chia sẻ kinh nghiệm thưởng thức món phở bò Việt Nam tại nhà hàng ở một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tạ Đình Phong khen ngợi món bánh mì Việt Nam giòn và hấp dẫn (Ảnh: Weibo).

Tạ Đình Phong cho biết món phở bò Việt Nam rất ngon khi có nước dùng trong và hợp khẩu vị. Anh cũng khuyên mọi người nên thưởng thức thêm bò viên khi ăn cùng phở. Giá món phở tại quán khoảng 58 NDT (khoảng 200.000 đồng).

Nam ca sĩ cũng dành lời khen cho món tôm viên chiên giòn và thích thú với nước chấm cay chua ngọt dùng kèm. Anh đánh giá món cánh gà chiên sả và nem rán của Việt Nam cũng rất thơm ngậy.

Không chỉ Tạ Đình Phong mà nhiều ngôi sao châu Á khác như vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee, Rosé (Blackpink), Seung Hoon (Winner) đều thừa nhận là fan của món ăn Việt Nam, đặc biệt là món phở, các món cuốn, cánh gà chiên hay cà phê Việt Nam.

Tạ Đình Phong còn rất thích món phở bò Việt Nam (Ảnh: Weibo).

Tạ Đình Phong là con trai của nghệ sĩ nổi tiếng Địch Ba Lạp và Tạ Hiền. Anh sinh ra tại Hong Kong nhưng chuyển tới Vancouver (Canada) sinh sống từ khi còn bé. Sau này, Tạ Đình Phong về Hong Kong lập nghiệp, anh hoạt động trong lĩnh vực ca hát và đóng phim.

Với tài năng cùng sự hậu thuẫn của cha mẹ, Tạ Đình Phong có sự nghiệp nở rộ trong làng giải trí. Anh thuộc lứa nghệ sĩ thế hệ 8X xuất sắc của làng giải trí xứ hương cảng.

Hiện tại, Tạ Đình Phong hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Anh không chỉ là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh mà còn là doanh nhân tài năng, giàu có.

Nam nghệ sĩ có một chương trình truyền hình về ẩm thực riêng và nhà hàng tại Trung Quốc. Khối tài sản của Tạ Đình Phong ước tính lên tới 143 triệu USD.

Nam diễn viên có 2 con trai với vợ cũ, nữ diễn viên Trương Bá Chi. Anh đã lập di chúc và trao lại phần lớn tài sản cho các con.