Hoa hậu Jennifer Phạm tuổi 41: "Điều tôi kính nể ở chồng là sự khiêm tốn"

"Tôi tăng vài cân dịp Tết"

Dịp Tết thường rất bận rộn, chị cân bằng công việc và gia đình như thế nào?

- Tôi luôn ưu tiên gia đình lên hàng đầu. Bên cạnh công việc, tôi cố gắng sắp xếp lịch trình sao cho không ảnh hưởng đến khoảng thời gian riêng của gia đình, chẳng hạn như đưa các con đi chơi, đi nghỉ cùng nhau.

Vào những ngày Tết, tôi cũng tranh thủ chuẩn bị mọi thứ trong nhà để các con có một không gian Tết Việt Nam đúng nghĩa và đủ đầy.

Sắc vóc mặn mà, xinh đẹp của Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi ngoài 40 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong những ngày Tết vừa qua, chị có nhận thêm show không? Kỳ nghỉ Tết năm nay của gia đình chị diễn ra như thế nào?

- Từ trước đến nay, tôi có một nguyên tắc là không nhận show vào những ngày sinh nhật thành viên gia đình, ngày lễ đặc biệt và Tết Nguyên đán. Tôi muốn dành trọn vẹn thời gian đó cho gia đình.

Những năm gần đây, việc chuẩn bị Tết của gia đình tôi cũng đơn giản. Chỉ những năm đầu về nhà mới, hai vợ chồng mới chuẩn bị mâm cỗ, lễ nghi đầy đủ hơn trong những ngày đầu năm. Tôi nghĩ, mọi thứ xuất phát từ tâm, mình thấy đủ là đủ.

Mâm cỗ Tết của gia đình Hoa hậu Jennifer Phạm thường không thể thiếu những món gì ?

- Mâm cỗ nhà tôi chắc chắn không thể thiếu bánh chưng, bánh tét, giò chả, thịt kho và canh truyền thống. Đó là những hương vị quen thuộc tạo nên linh hồn của ngày Tết của gia đình Việt mà tôi luôn muốn các con mình ghi nhớ.

Hoa hậu Jennifer Phạm trong cuộc trò chuyện với phóng viên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhiều người nhận xét, Hoa hậu Jennifer sở hữu vẻ đẹp “thách thức thời gian”. Mỗi dịp Tết đến xuân về, chị có áp lực về vấn đề tuổi tác?

- Tôi rất trân trọng những lời khen của khán giả. Nhưng thật ra không ai có thể trẻ mãi không già, ai cũng phải chịu tác động của thời gian.

Với tôi, điều quan trọng hơn là giữ cho tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ và lạc quan. Dù thời gian có trôi đi thế nào, nếu tâm hồn chúng ta luôn thoải mái và biết cách tạo ra niềm vui cho nhau, thì tuổi tác không còn là gánh nặng.

Thêm một tuổi, ai cũng có chút chạnh lòng, nhất là phụ nữ. Nhưng với bản thân, thay vì sợ già đi, tôi chọn cách tận hưởng từng giây phút của cuộc sống.

Hoa hậu Jennifer Phạm làm thế nào để giữ gìn vóc dáng trong giai đoạn dễ tăng cân như dịp lễ Tết?

- Thú thật là trong tháng 12 vừa qua, với liên tiếp các sự kiện và tiệc gia đình, tôi cũng đã tăng vài cân (cười). May mắn là cơ địa của tôi khá thích nghi với việc tập luyện nên việc giảm cân không quá khó khăn.

Với phụ nữ sau tuổi 30, tôi nghĩ việc duy trì một môn thể thao phù hợp không chỉ để giữ dáng mà còn để có sức khỏe bền bỉ.

Về ăn uống, tôi không ăn kiêng khắt khe vì bản thân có "tâm hồn ăn uống", thích thử những món mới.

Thay vào đó, tôi chọn cách điều tiết: Nếu hôm nay ăn nhiều thì những ngày sau sẽ cân đối lại và tăng cường tập luyện.

Phụ nữ trẻ lâu cũng là nhờ được chồng yêu thương, chiều chuộng. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ chính bản thân mình. Tôi luôn chọn thái độ lạc quan để không tự gây áp lực cho bản thân. Nếu mình tự tạo ra những áp lực không cần thiết, thì sẽ rất mệt mỏi.

Trong hôn nhân, tôi thường học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ bố mẹ. Quan trọng nhất vẫn là sự kết nối, biết lắng nghe và chia sẻ giữa hai vợ chồng.

Con người ai cũng có những điểm khác biệt, quan trọng là làm cách nào để dung hòa, tôn trọng sự khác biệt đó để cùng xây dựng một gia đình vui vẻ.

Hoa hậu Jennifer Phạm: "Trong hôn nhân tôi thường học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ bố mẹ" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Tôi chỉ mong con sống tử tế, biết tôn trọng người khác"

Khi có bất đồng hoặc hiểu lầm, anh chị thường giải quyết như thế nào?

- Tính tôi là khi có gì khuất tất thì phải nói cho ra lẽ. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói lúc đang nóng nảy mà chọn thời điểm phù hợp khi cả hai cùng lắng xuống để lắng nghe nhau.

Đôi khi sự bất đồng chỉ đến từ cách hiểu khác nhau giữa nam và nữ. Việc chia sẻ thẳng thắn giúp cả hai cùng trưởng thành hơn trong mối quan hệ.

Điều gì ở ông xã khiến chị yêu và nể phục nhất?

- Điều tôi kính nể nhất ở ông xã là sự khiêm tốn. Dù có nền tảng gia đình tốt, anh chưa bao giờ thể hiện điều đó, thậm chí tôi cũng chỉ biết về gia đình anh khá muộn.

Chồng tôi hoàn toàn đi lên bằng tài năng của mình, có công việc, sự nghiệp riêng. Đặc biệt, anh là người biết lắng nghe, ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của tôi trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Jennifer và chồng doanh nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hình ảnh Jennifer Phạm đời thường khi không đứng trên sân khấu sẽ như thế nào? Những lúc buồn chị thường chia sẻ với ai đầu tiên?

- Nếu nói không bao giờ buồn là tự lừa dối mình. Tôi là người sống tình cảm, hay suy nghĩ nhiều nên đôi khi những việc nhỏ cũng làm mình trăn trở.

Những lúc đó, tôi chọn cách chia sẻ để giải tỏa thay vì giữ trong lòng. Với tôi, dành thời gian chơi cùng các con là lúc mình thấy bản thân như được trẻ lại.

Con trai lớn của chị - bé Bảo Nam - hiện đã trưởng thành và cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Chị dành thời gian cho con như thế nào?

- Vài năm trước, Bảo Nam chuyển sang sống cùng ông bà ngoại ở mỹ theo mong muốn của con và tôi tôn trọng quyết định đó.

Tôi vẫn thường xuyên bay qua lại để có thời gian bên cạnh Bảo Nam cũng như chăm sóc các bé tại Việt Nam.

Bảo Nam sắp bước vào đại học. Hiện tại, tôi cùng con tìm hiểu về các trường đại học và ngành nghề con yêu thích. Tôi không áp đặt mà chỉ đóng vai trò đồng hành, giúp con có sự lựa chọn phù hợp nhất với đam mê của mình.

Tuy nhiên, tôi nghĩ hành trình học tập của mỗi người vẫn sẽ có nhiều thay đổi theo thời gian.

Chị có chia sẻ gì với con về chuyện tình cảm riêng?

- Tôi chỉ mong con sống tử tế, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Còn chuyện tình cảm, tôi luôn để con tự cảm nhận và tự học cách trưởng thành.

Dự định công việc hay những bước ngoặt mới của Hoa hậu Jennifer Phạm trong năm 2026?

- Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch nào quá đột phá. Tôi đã từng tham gia đóng phim và rất thích, nhưng khi có gia đình và con nhỏ, tôi nhận thấy công việc MC phù hợp và thoải mái hơn về thời gian để chăm sóc các bé.

Tôi vẫn đang tận hưởng cái "duyên" với nghề MC và hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng khán giả trong nhiều năm nữa.

Với tôi, mọi thứ cứ để tự nhiên, mình cảm thấy "đủ" là đủ và mọi việc sẽ xuất phát từ tâm.

Cảm ơn Hoa hậu Jennifer Phạm vì những chia sẻ!

Jennifer Phạm tên thật Phạm Vũ Phượng Hoàng (SN 1985), được khán giả biết đến khi giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô tốt nghiệp ngành dược của Đại học California, Mỹ. Hiện hoa hậu ở Hà Nội, đắt show làm MC sự kiện và được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp trong, ngoài nước. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, nhiều người còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của Jennifer Phạm. Trải qua sóng gió trong chuyện tình cảm, hiện tại cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh ông xã Đức Hải và các con.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam