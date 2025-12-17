MC Huyền Trang "Mù Tạt" - Đức Huy khoe nhẫn cưới, kỷ niệm 1 năm yêu nhau

MC Mù Tạt cho biết, tròn 1 năm gắn bó với nhau, cầu thủ Đức Huy nói: "Em với Tạt hợp tác lấy lại số phong bì đã ứng ra suốt thời gian qua không?".

Cô thấy hợp lý nên đành gật đầu: "Giờ đang lên danh sách xem ai đã từng nhận quà cưới của mình, cũng dài tầm mười mấy trang A4".

MC Mù Tạt và Đức Huy khoe nhẫn cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Đức Huy cũng để lại bình luận dí dỏm: "Sân Mỹ Đình cho thuê làm đám cưới không nhỉ? Chứ khách khứa như này rạp nào chứa cho đủ…".

Trên trang cá nhân, Đức Huy cũng chia sẻ khoảnh khắc cùng Mù Tạt đi mua nhẫn cưới. Nam cầu thủ gây chú ý với mái tóc xanh mới lạ. Chuyện tình của anh và nữ MC được bạn bè ủng hộ, nhiệt tình "đẩy thuyền".

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Đức Huy và Huyền Trang hẹn hò từ năm 2024. Dịp Tết Nguyên đán, nữ MC cũng về Hải Dương (nay là Hải Phòng) - quê của Đức Huy - để thăm và chúc Tết gia đình bạn trai.

"Đám cưới của cặp đôi sẽ sớm diễn ra, chuyện tình yêu của Đức Huy - Mù Tạt được bố mẹ hai bên ủng hộ, vun vén", nguồn tin cho biết.

Dù đã yêu, Mù Tạt nhất quyết không gọi bạn trai là "anh" và luôn xưng "chị". Cầu thủ 30 tuổi cũng thoải mái xưng "em" và gọi bạn gái là "chị".

Cặp đôi gây cười khi có nhiều khoảnh khắc đối đáp hài hước trên mạng xã hội.

Tối 27/11, trên trang cá nhân, Mù Tạt chia sẻ loạt hình ảnh được cầu thủ Đức Huy cầu hôn. Đức Huy khi ấy nói "Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt" rồi đeo nhẫn vào tay cô. Nữ MC cảm ơn bạn trai vì đã cố gắng làm tất cả để cả hai hạnh phúc.

Năm ngoái, cặp đôi bị khán giả phát hiện có nhiều dấu hiệu hẹn hò và công khai tình yêu bằng một bộ ảnh dịp 8/3.

Huyền Trang tiết lộ rằng, cô và Đức Huy quen nhau qua mạng xã hội. Cô là người chủ động nhắn cho Đức Huy hồi tháng 4/2020 để mời anh tham gia một chương trình. Tuy nhiên, tiền vệ bận công việc tại câu lạc bộ nên từ chối.

Từ ngày công khai chuyện tình cảm, Mù Tạt và Đức Huy thường xuyên có những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm. Họ thường xuyên mặc đồ đôi để thể hiện sự gắn kết, hòa hợp mỗi lần song hành.

Cặp đôi rạng rỡ trong chuyến du lịch Hàn Quốc mới đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mù Tạt (SN 1993) tên thật Nguyễn Huyền Trang. Cô dẫn dắt nhiều chương trình trên VTV, như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp 2025...

Nữ MC cũng thử sức diễn xuất qua một số vai diễn trong các bộ phim: Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...

Đức Huy (SN 1995) từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018.

Đức Huy và đồng đội có 5 lần vô địch V-League, trong đó có 4 lần thi đấu cùng CLB Hà Nội và một lần thi đấu với CLB Nam Định.