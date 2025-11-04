Á hậu Trịnh Mỹ Anh tự tin trước thềm chung kết Hoa hậu Trái đất 2025

Chỉ còn hơn một ngày nữa, chung kết Hoa hậu Trái đất 2025 (Miss Earth) sẽ chính thức diễn ra tại Philippines. Đại diện thí sinh Việt Nam - Á hậu Trịnh Mỹ Anh - đang trong giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm thi quan trọng nhất tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trước thềm chung kết, Trịnh Mỹ Anh cho biết, những ngày qua, cô giữ nhịp sinh hoạt đều đặn, dậy sớm mỗi ngày để sẵn sàng cho các buổi tổng duyệt với tinh thần tập trung cao độ, gạt qua những áp lực để giữ vững sự tự tin.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh đang tham gia Hoa hậu Trái đất 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi thấy mình đã trưởng thành rất nhiều sau hành trình tại Hoa hậu Trái đất 2025. Dù kết quả ra sao, tôi tin điều quan trọng nhất là mình đã truyền được cảm hứng sống xanh, lan tỏa tinh thần bảo vệ Trái đất đến cho nhiều người nhất có thể", Á hậu Trịnh Mỹ Anh nói.

Trịnh Mỹ Anh chia sẻ thêm, hành trình tại Philippines lần này đã mang đến cho cô nhiều người bạn quốc tế, trong đó có Natálie Puškinová - đại diện đến từ Cộng hòa Séc.

Những khoảnh khắc bộ đôi trò chuyện thân thiết, tận tình giúp đỡ nhau suốt cuộc thi khiến khán giả thích thú. Người hâm mộ kỳ vọng Trịnh Mỹ Anh và Natálie Puškinová sẽ cùng tỏa sáng hết mình trong đêm chung kết sắp tới.

Trịnh Mỹ Anh được đánh giá cao nhờ vóc dáng nổi bật, sự thể hiện tự tin (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khán giả cũng dự đoán, Trịnh Mỹ Anh là một trong những ứng cử viên sáng giá của cuộc thi, gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, hình thể nổi bật. Đại diện Việt Nam cũng ghi điểm với ban tổ chức và truyền thông quốc tế nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, tinh thần hòa đồng, thân thiện.

Trước đó, Á hậu Trịnh Mỹ Anh trải qua các phần thi phụ trong khuôn khổ Hoa hậu Trái đất 2025 và gặt hái một số thành tích. Không chỉ thể hiện nổi bật ở các phần thi cá nhân, Trịnh Mỹ Anh và nhóm thí sinh khu vực châu Á 2 (Asia Group 2) còn giành Huy chương Vàng trong phần thi Dự án Môi trường theo nhóm.

Dự án của Trịnh Mỹ Anh và các thí sinh của khu vực châu Á 2 mang tên “Biến vải vụn thành yêu thương”, hướng tới việc tái chế 50kg vải vụn thành 300 túi giấy gói quà tái sử dụng phục vụ mùa Giáng sinh. Đây là một sáng kiến thiết thực nhằm giảm rác thải dệt may, đồng thời lan tỏa thông điệp “tặng quà bền vững - yêu Trái đất xanh”.

Trịnh Mỹ Anh chia sẻ sau khi giành được Huy chương Vàng cùng nhóm: “Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sáng tạo, mà còn là một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều có thể được hồi sinh, nếu chúng ta dành cho chúng sự quan tâm và tình yêu đủ lớn”.