Triệu Vy bất ngờ lộ diện, một bộ phận khán giả phẫn nộ

Tại buổi công chiếu bộ phim Không có tình yêu khác (No Other Love), hiện được đổi tên thành Nọc của mật ngọt, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng.

Dự án được thực hiện từ năm 2016, là tác phẩm thứ hai do Triệu Vy đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Đức. Nội dung xoay quanh nhân vật Chi Ninh (Viên Tuyền đóng) - một nữ nghiên cứu viên sống khép kín, đem lòng yêu nhà văn Khấu Dật (Cảnh Lạc đóng) ngay từ lần gặp đầu tiên. Mối quan hệ dần trở nên ám ảnh, lệch lạc và dẫn đến bi kịch.

Triệu Vy xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim "Nọc của mật ngọt" (Ảnh: Sina).

Thuộc thể loại trinh thám - tâm lý tội phạm, bộ phim được đánh giá là có đề tài táo bạo, mang màu sắc u tối hiếm thấy trong dòng phim nội địa Trung Quốc.

Để có thể phát hành, dự án buộc phải đổi tên, đồng thời loại bỏ Triệu Vy khỏi danh sách ê-kíp sản xuất do cô bị “phong sát ngầm” từ năm 2021. Vai trò đạo diễn được thay thế bằng một cái tên khác.

Dù không xuất hiện trong danh sách chính thức, nữ diễn viên vẫn có mặt tại buổi công chiếu vào trung tuần tháng 3 này ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô chủ động bỏ mũ, đứng dậy chào khán giả và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên, hành động này nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều. Một số ý kiến cho rằng Triệu Vy cố tình “lách” lệnh hạn chế xuất hiện khi tham dự sự kiện. Dù đã thay tên và chỉnh sửa ê-kíp, nhiều người nhận định Nọc của mật ngọt về bản chất vẫn là tác phẩm gắn liền với cô.

Làn sóng phản đối phần nào ảnh hưởng đến doanh thu phim. Theo truyền thông Trung Quốc, tác phẩm có số suất chiếu hạn chế và không được quảng bá rộng rãi trên truyền thông. Trong ngày đầu công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 5 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng).

Một số nguồn tin cho biết doanh thu chủ yếu đến từ sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh.

Triệu Vy ở ẩn suốt 5 năm qua sau ồn ào bị cấm sóng "ngầm" (Ảnh: Sina).

Triệu Vy từng là một trong “tứ đại hoa đán” của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực đạo diễn, ca hát và đầu tư, từng được xem là nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn, lên tới hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, từ năm 2021, nữ diễn viên bất ngờ bị hạn chế hoạt động trong ngành giải trí. Tên cô bị gỡ khỏi nhiều tác phẩm, các dự án liên quan phải chỉnh sửa hoặc thay thế nhân sự. Đến nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được công bố.

Những năm gần đây, Triệu Vy gần như vắng bóng trước công chúng, đồng thời vướng nhiều vấn đề pháp lý và tài chính. Cô liên tục đối mặt với các vụ kiện và nghĩa vụ bồi thường, thậm chí bị phong tỏa tài sản liên quan đến hoạt động đầu tư.

Cuối năm 2024, nữ diễn viên xác nhận ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long sau nhiều năm chung sống. Các vấn đề pháp lý và tài chính được cho là vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.