Ở ẩn gần 5 năm, Triệu Vy liên tục bị réo tên và nghi ngờ tẩu tán tài sản

Những ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc đăng tải thông tin cho rằng ngôi sao Hoàn Châu cách cách đang tìm cách che giấu tài sản, né tránh trách nhiệm bồi thường sau khi thua kiện.

Trước làn sóng công kích, Triệu Kiện - anh trai Triệu Vy - đã lên tiếng phản bác. Anh chỉ trích các tài khoản tung tin thất thiệt, cho rằng họ “thiếu đạo đức nghề nghiệp” và “dựng chuyện vu khống mà không biết xấu hổ”.

Triệu Vy vướng tin đồn tẩu tán tài sản ra nước ngoài (Ảnh: Instagram).

Anh khẳng định em gái mình không hề sử dụng các quỹ tín thác ở nước ngoài hay bất kỳ thủ đoạn tài chính phức tạp nào để tẩu tán tài sản, đồng thời tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi của nữ diễn viên.

Đây không phải lần đầu Triệu Kiện công khai bảo vệ em gái. Hồi tháng 7 vừa qua, anh từng đăng bài dài trên mạng xã hội, chỉ trích những kẻ tung tin đồn thất thiệt khiến cuộc sống của Triệu Vy thêm bế tắc.

Anh đặc biệt lên án những người phát tán tin đồn vô căn cứ về việc “én nhỏ” liên quan đến đường dây buôn người xuyên quốc gia, và tuyên bố khởi kiện các tài khoản này.

Sự nghiệp lao dốc sau scandal tài chính

Triệu Vy từng được xem là một trong tứ đại hoa đán của làng giải trí Trung Quốc, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách cùng hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo…

Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động ca hát, đạo diễn và đầu tư, là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc từng đạt danh xưng tỷ phú USD nhờ kinh doanh thành công.

Tuy nhiên, năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long - vì thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và bị cấm giao dịch trong 5 năm.

Kể từ đó, hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao đao. Cô phải đối mặt với khoảng 400 vụ kiện từ các đối tác, cùng nhiều tài sản bị phong tỏa, khiến khối tài sản từng ước tính lên tới 1 tỷ USD dần bị thu hẹp.

Triệu Vy hiện chọn cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi gặp biến cố, Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Điện ảnh, truyền hình, đầu tư, công nghệ, bất động sản…

Hiện, chỉ còn Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) là còn tồn tại, song cũng đang gặp khó khăn.

Cuộc sống kín tiếng, tìm bình yên sau biến cố

Đến nay, nguyên nhân chính thức khiến Triệu Vy bị “cấm sóng” chưa được cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc công bố. Trong gần 5 năm qua, cô hầu như vắng bóng trên truyền thông, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ngắn ngủi trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin thân cận, Triệu Vy hiện dành nhiều thời gian nghiên cứu Phật pháp, hướng đến đời sống tâm linh.

Ngày 8/11, cô bất ngờ chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch cùng dòng chú thích: “Lúc bạn lên đường thì đã tới cuối ngày”. Động thái này được xem là lời nhắn gửi nhẹ nhàng, thể hiện tâm thế bình thản sau nhiều năm sóng gió.

Nữ diễn viên Trung Quốc từng sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD (Ảnh: Sina).

Từ đầu năm, nhiều tin đồn lan truyền rằng Triệu Vy sắp tái xuất làng giải trí, khi cô bắt đầu tương tác trở lại với người hâm mộ và bạn bè trong giới. Tuy nhiên, hàng loạt thông tin thất thiệt vẫn liên tiếp xuất hiện, buộc người thân của nữ diễn viên phải thường xuyên lên tiếng đính chính.

Về đời tư, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long vào cuối năm ngoái, sau thời gian dài ly thân. Cô cho biết đã chấm dứt mọi ràng buộc pháp lý với chồng cũ, đồng thời kêu gọi công chúng “tôn trọng sự thật và không lan truyền thông tin sai lệch”.

Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long kết hôn vào năm 2008, có một cô con gái chung, nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ. Họ từng được xem là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Trung Quốc, sở hữu khối tài sản khổng lồ từ đầu tư chứng khoán và kinh doanh rượu vang.