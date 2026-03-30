Tân hoa hậu Phương Oanh: Sở hữu IELTS 7.5, có chị gái sinh đôi xinh đẹp

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh. Người đẹp sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Kết quả này nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả khi cô giữ phong độ ổn định xuyên suốt hành trình dự thi.

Tân hoa hậu sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý với IELTS 7.5, HSK 3. Cô tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0, từng nhận nhiều học bổng và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Trong đêm chung kết, Phương Oanh thể hiện sự tự tin ở các phần thi. Ở phần ứng xử top 6, cô ghi điểm với câu trả lời về hình ảnh Việt Nam mang vẻ đẹp hào hùng trong quá khứ, đang vươn mình ở hiện tại và hướng tới tương lai đầy khát vọng. Đến phần thi quyết định của top 3, người đẹp tiếp tục chọn trả lời bằng tiếng Anh khi nhận câu hỏi từ đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri.

Trước khi đăng quang, Phương Oanh từng ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và vào top 10 chung cuộc. Trở lại cuộc thi nhan sắc năm nay, người đẹp sinh năm 2003 cho thấy sự trưởng thành từ hình ảnh đến bản lĩnh sân khấu.

Bên cạnh đó, người đẹp còn có nền tảng hoạt động ngoại khóa năng động. Cô từng là Chủ tịch câu lạc bộ nhảy và từng tham gia nhiều cuộc thi liên quan. Ngoài ra, Phương Oanh cũng yêu thích du lịch, trekking (đi bộ đường dài) và những hoạt động rèn luyện thể chất.

Về ngoại hình, tân hoa hậu cao 1,73m, sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng phong thái nhẹ nhàng, nữ tính. So với thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022, cô có sự thay đổi rõ rệt về sắc vóc, trở nên thon gọn, săn chắc và sắc sảo hơn.

Trên trang cá nhân, tân hoa hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các chuyến du lịch biển. Cô chuộng các thiết kế bikini, khoe vóc dáng cân đối, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung.

Đằng sau chiến thắng của Phương Oanh là sự ủng hộ lớn từ gia đình. Trong đêm chung kết, người thân của cô có mặt đông đủ tại khán đài. Mẹ của tân hoa hậu cho biết bà không giấu được sự hồi hộp khi theo dõi phần thi của con gái và vỡ òa cảm xúc khi tên Phương Oanh được xướng lên ở ngôi vị cao nhất.

Đáng chú ý, Phương Oanh có một chị gái sinh đôi là Hoàng Yến, cũng là người đồng hành sát sao trong suốt hành trình dự thi. Chia sẻ về em gái, Hoàng Yến cho biết Phương Oanh là người chăm chỉ, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân từ ngoại hình đến nội lực. “Tôi là người đồng hành nên hiểu bạn đã cố gắng rất nhiều để có được thành quả hôm nay. Tôi rất tự hào về em gái mình”, cô nói.

Theo chị gái, trong suốt quá trình thi, Phương Oanh thường xuyên trao đổi, xin ý kiến về trang phục và hình ảnh. Sự đồng hành này góp phần giúp tân hoa hậu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi phần thi.

