Steven Nguyễn nói về tin "cảm nắng" Minh Trang ngoài đời

Diễn viên Steven Nguyễn.

Kết phim "Không giới hạn" khiến mọi người phải suy nghĩ

Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim “Không giới hạn” sẽ kết thúc. Nhìn lại hành trình đã qua, Steven Nguyễn có thấy đôi chút tiếc nuối khi nghĩ, giá như được làm lại ở khoảnh khắc hay phân đoạn nào đó, mình sẽ làm tốt hơn?

- Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên. Đây là cơ hội quý giá để mình hiểu sâu sắc hơn về hình ảnh người lính trong thời bình. Trước đó, sau khi vào nhân vật phía bên kia chiến tuyến trong Mưa đỏ, tôi từng hy vọng mình sẽ có một vai diễn chiến sĩ cách mạng ở dự án tiếp theo.

Và rồi Không giới hạn đã đến. Nhân vật lần này không phải chiến sĩ cách mạng thời chiến, nhưng là một người lính trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam - vẫn là "phe ta" đúng như tôi mong đợi.

Nếu nói không có chút tiếc nuối thì chắc chắn là không thật lòng. Tôi nghĩ, bất kỳ diễn viên nào khi nhìn lại sản phẩm của mình cũng đều tự nhủ: "Giá như đoạn đó mình làm thêm một chút, làm tốt hơn một chút nữa".

Nhưng hơn hết, tôi vẫn thấy biết ơn. Vì hành trình này đã mang lại cho mình quá nhiều trải nghiệm, giúp bản thân trưởng thành hơn. Với tôi, một vai diễn không nhất thiết phải hoàn hảo tuyệt đối, quan trọng là mình đã dốc hết tâm sức vào thời điểm đó.

Nam diễn viên trong cuộc trò chuyện với phóng viên tại Hà Nội.

Steven Nguyễn có thể bật mí về cái kết của bộ phim?

- Tôi nghĩ cái kết này sẽ khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn là chỉ đơn thuần cảm thấy "thỏa mãn". Trong cuộc sống cũng vậy, có những điều không nhất thiết phải rõ ràng, rành mạch mới gọi là trọn vẹn.

Cảnh quay và kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với Steven Nguyễn khi đóng “Không giới hạn”?

- Những cảnh đáng nhớ thường là những cảnh khó nhất, cả về cảm xúc lẫn thể lực. Có những ngày quay kéo dài, tôi gần như kiệt sức, nhưng khi đạo diễn hô “cắt, ok”, cả ê-kíp vỡ òa... cảm giác đó thực sự khó quên. Đó không chỉ là một cảnh quay, mà là kỷ niệm của cả một tập thể.

Trong rất nhiều khoảnh khắc, với tôi đáng nhớ nhất vẫn là cảnh nhân vật Tuấn (anh trai Lợi - Tô Dũng đóng - PV) hy sinh. Sau mỗi phân đoạn như vậy, tôi thường cần một khoảng lặng để "thoát" ra khỏi nhân vật. Có những cảm xúc, dù máy đã dừng quay, vẫn còn đọng lại rất lâu bên trong mình.

Cảm xúc của anh thế nào khi vai Trung tá Đào Minh Kiên đã gây sốt trên mạng xã hội?

- Thật ra tôi thấy vui, nhưng không dám nhận là mình đã "gây sốt" đâu. Với tôi, điều đáng quý nhất là khán giả đã dành thời gian để theo dõi và cảm nhận nhân vật Kiên.

Bản thân luôn nghĩ rằng, một vai diễn được nhắc đến nhiều không hẳn vì nó quá hoàn hảo, mà đơn giản là vì nó đã chạm được vào cảm xúc của ai đó. Nếu Kiên thực sự làm được điều đó, tôi biết mình đang đi đúng hướng.

Steven Nguyễn nghĩ sao khi mọi người dành cho anh danh xưng “nam thần màn ảnh”?

- Tôi nghĩ đó là một lời khen rất dễ thương và bản thân luôn trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình. Tuy nhiên, tôi không muốn bị "đóng khung" trong bất kỳ một hình ảnh cố định nào.

Với tôi, điều quan trọng hơn cả là mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng biệt. Nếu một ngày nào đó khán giả không còn gọi tôi là "nam thần" nữa, nhưng họ vẫn nhớ và nhắc về nhân vật của mình, thì với tôi, đó đã là một sự thành công.

Bên cạnh đó, nhân vật Kiên cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, anh cảm thấy sao? Ngoài đời, anh có ủng hộ lựa chọn của Kiên?

- Tôi nghĩ một nhân vật mà không gây tranh luận thì cũng hơi "nguy hiểm" (cười). Bởi điều đó đồng nghĩa với việc nhân vật chưa đủ sức sống. Với Kiên, tôi thấu hiểu mọi lựa chọn của anh ấy vì bản thân đã đồng hành cùng nhân vật ngay từ đầu. Nhưng nếu đứng ở góc độ ngoài đời, có những quyết định mình sẽ chọn khác.

Con người ta thường lý trí hơn khi đứng ngoài câu chuyện, còn khi thực sự ở trong hoàn cảnh đó, chưa chắc đã mạnh mẽ được như mình nghĩ.

Từ trái qua phải: Steven Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Tô Dũng.

Vui khi được gọi "cặp đôi đẹp nhất VFC" với Minh Trang

Nhiều khán giả thích cách diễn bằng ánh mắt của Steven Nguyễn, vậy anh đã nghiên cứu nhân vật và tập luyện như thế nào để đạt được thần thái đó?

- Tôi luôn nghĩ ánh mắt là nơi nhân vật "nói thật" nhất. Lời thoại có thể được viết ra, nhưng cảm xúc thì không thể làm giả.

Trước khi quay, bản thân dành nhiều thời gian để thấu hiểu hoàn cảnh, suy nghĩ và cả những điều nhân vật không nói ra. Khi mình thực sự tin vào những gì nhân vật đang trải qua, ánh mắt sẽ tự nhiên có "đời sống" riêng của nó.

Đôi khi, diễn ít một chút… lại chạm đến cảm xúc nhiều hơn.

Sự ăn ý và “phản ứng hóa học” tự nhiên giữa anh và Minh Trang trong phim khiến nhiều khán giả tích cực “đẩy thuyền”, thậm chí gọi hai người là “cặp đôi đẹp nhất VFC” hay kỳ vọng “phim giả tình thật”. Anh nhìn nhận thế nào về những tình cảm này từ khán giả?

- Tôi thấy đó là một điều rất dễ thương. Khi khán giả "đẩy thuyền", nghĩa là họ tin vào sự kết nối của hai nhân vật trên màn ảnh. Với tôi, đây là tín hiệu tích cực cho vai diễn.

Khi được gọi "cặp đôi đẹp nhất", tôi xem đó là lời yêu thương hơn là áp lực. Tất nhiên, áp lực vẫn có vì khi khán giả đã kỳ vọng thì mình phải nỗ lực làm tốt hơn nữa. Nhưng trong các cảnh tình cảm, tôi không quá bận tâm đến danh xưng đó.

Steven Nguyễn: "Khi khán giả "đẩy thuyền", nghĩa là họ tin vào sự kết nối của hai nhân vật trên màn ảnh".

Ấn tượng của Steven Nguyễn về Minh Trang?

- Trang là một bạn diễn rất nghiêm túc và giàu năng lượng. Ngoài đời, cô ấy cũng mạnh mẽ theo một cách rất riêng - không ồn ào mà lại khá "lì" và bền bỉ. Điều khiến chúng tôi dễ bắt nhịp chính là sự tập trung tối đa cho công việc. Khi cả hai cùng chung mục đích muốn làm tốt nhất có thể, mọi thứ tự nhiên sẽ trở nên ăn khớp.

Thú thật, Minh Trang ngoài đời năng động và vui vẻ hơn nhiều so với hình ảnh trên phim. Minh Trang sống tình cảm, tinh tế và luôn tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh. Nhờ vậy mà trong những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc, chúng tôi bắt nhịp với nhau rất tốt.

Có khi nào anh rung rinh, cảm nắng trước bạn diễn?

- (Cười) Tôi nghĩ khi làm nghề này, việc có cảm xúc với bạn diễn trong lúc quay là điều bình thường, vì mình phải thực sự tin vào câu chuyện thì khán giả mới tin được.

Còn để nói có "rung rinh", "cảm nắng" ngoài đời hay không thì... tôi vẫn tách bạch khá rõ ràng giữa công việc và cảm xúc cá nhân.

Thời gian qua, diễn viên Minh Trang chịu không ít áp lực khi vào vai bạn gái của Kiên. Em đã động viên bạn diễn như thế nào?

- Tôi nghĩ áp lực là điều không tránh khỏi khi một vai diễn nhận được nhiều sự chú ý. Với Trang, tôi chỉ nói đơn giản là: Mình cứ tập trung làm tốt phần của mình thôi.

Trong quá trình quay, chúng tôi luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái, hỗ trợ nhau để cả hai cùng "giữ được nhịp" cảm xúc. Bởi suy cho cùng, khán giả có tin vào câu chuyện hay không... phần lớn là nhờ vào sự kết nối chân thực giữa các nhân vật trên màn ảnh.

Steven Nguyễn - Minh Trang được khán giả nhận xét là "cặp đôi đẹp nhất VFC" hiện tại.

Cuộc sống nhiều thay đổi sau "Mưa đỏ" đến "Không giới hạn"

Kiên có điểm chạm nào với Steven Nguyễn ngoài đời? Và anh phải tiết chế điều gì?

- Điểm giống nhau lớn nhất giữa tôi và Kiên có lẽ là tinh thần trách nhiệm. Một khi đã nhận việc gì, mình thường muốn làm tới nơi tới chốn, thực hiện đến cùng.

Nhưng ngoài đời, tôi thấy mình "mềm" hơn nhân vật khá nhiều. Kiên là người sống kín kẽ, giữ cảm xúc rất kỹ, còn tôi lại thoải mái, cởi mở, dễ cười và thích chia sẻ hơn.

Chính vì vậy khi vào vai, tôi phải "kìm" lại khá nhiều, từ cách nói chuyện đến bộc lộ cảm xúc. Bản thân cũng luôn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị và khoảng cách đúng chất của một người chỉ huy. Đôi khi, chính sự tiết chế đó lại giúp nhân vật có thêm chiều sâu cần thiết.

Thú thật, tôi thấy mình là một người khá đơn giản. Bản thân không quá ồn ào nhưng cũng không thuộc tuýp người khép kín. Tôi thích những điều bình dị trong cuộc sống như ăn uống, tập luyện và dành thời gian ở bên cạnh những người thân yêu.

Từ “Mưa đỏ” đến “Không giới hạn”, thành công đến nhanh có khiến Steven Nguyễn áp lực? Cuộc sống anh thay đổi thế nào?

- Có chứ. Khi mọi thứ đến nhanh, áp lực để giữ được phong độ và sự yêu mến đó còn lớn hơn nhiều. Cuộc sống của tôi thay đổi rõ nhất là công việc bận rộn hơn, cùng với đó là trách nhiệm cũng nặng nề hơn trước.

Còn về chuyện cát-xê hay các lời mời quảng cáo... tôi nghĩ đó là kết quả, phần thưởng tất yếu cho sự nỗ lực của mình với nghề. Điều bản thân thực sự quan tâm hơn cả là liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

Steven Nguyễn mong muốn được thử sức ở những dạng vai có tâm lý phức tạp, thậm chí là phản diện trong thời gian tới.

Vậy đời sống cá nhân của anh thay đổi ra sao? Anh cân bằng thế nào? Có phải từ bỏ điều gì không?

- Khi được nhận diện nhiều hơn, tôi buộc phải cẩn trọng hơn trong mọi việc. Có những thói quen vốn rất bình thường trước đây, giờ mình cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng tôi nghĩ đó là sự đánh đổi cần thiết. Còn về việc cân bằng, tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày, cố gắng giữ cho mình những khoảng riêng tư để không bị cuốn hoàn toàn vào guồng quay công việc.

Sau bộ phim "Không giới hạn", Steven Nguyễn có mong muốn gắn bó lâu dài với VFC? Và anh kỳ vọng sẽ thử sức với những dạng vai diễn như thế nào trong thời gian tới?

- Nếu có cơ hội, tôi rất sẵn sàng đồng hành lâu dài. Còn về vai diễn, bản thân muốn thử sức với những dạng nhân vật có nhiều "góc tối", phức tạp về tâm lý, thậm chí là vai phản diện. Bởi tôi tin rằng chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình mới thực sự tiến bộ.

Cảm ơn Steven Nguyễn vì những chia sẻ!

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy (SN 1991), tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Anh được khán giả biết đến lần đầu với series phim chiếu mạng Bi Long đại ca. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án khác như: Hạnh phúc bị đánh cắp, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép…Tuy nhiên, phải đến khi đảm nhận vai Quang trong phim điện ảnh Mưa đỏ (năm 2025, doanh thu hơn 700 tỷ đồng), tên tuổi Steven Nguyễn mới thực sự vụt sáng và trở thành gương mặt thu hút sự quan tâm rộng rãi từ khán giả.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam