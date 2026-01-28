Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Tờ 163 đưa tin, Triệu Vy mới đây đã chia sẻ lại bài đăng của anh trai là Triệu Kiện, trong đó bác bỏ các cáo buộc cho rằng nữ diễn viên có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán người sang Myanmar.

Dưới phần bình luận, Triệu Vy viết: “Việc khởi kiện vẫn đang được tiến hành, nhưng quá trình thụ lý tương đối dài nên chưa thể thấy kết quả ngay lập tức. Mong mọi người thấu hiểu và cảm thông”.

Triệu Vy sẽ có hành động mạnh mẽ để bảo vệ danh dự bản thân (Ảnh: Sina).

Trong suốt một năm qua, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều bài viết cáo buộc Triệu Vy, chồng cũ Huỳnh Hữu Long và một số người nổi tiếng khác liên quan đến các hoạt động rửa tiền, làm ăn phi pháp, thậm chí bắt cóc và buôn bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của các cá nhân liên quan.

Một số bài đăng còn dựng lại quá trình lập nghiệp của doanh nhân Huỳnh Hữu Long, cho rằng việc Triệu Vy đầu tư kinh doanh rượu và mua bất động sản ở nước ngoài là nhằm “rửa tiền” và hợp thức hóa nguồn tiền bất chính. Thậm chí, nữ diễn viên và chồng cũ còn bị đồn đứng tên hàng loạt công ty “ma” để che giấu lợi nhuận từ hoạt động phi pháp.

Trước đó, Triệu Kiện đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận các thông tin nói trên. Anh cho biết, em gái mình bị một số tài khoản mạng xã hội cố tình bịa đặt, gán ghép với các hoạt động lừa đảo tại Myanmar, thậm chí tung tin Triệu Vy bị tạm giam để điều tra.

Theo Triệu Kiện, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một cá nhân đứng sau việc tung tin nhằm bôi nhọ danh tiếng của Triệu Vy. Người này thừa nhận lợi dụng tên tuổi nữ diễn viên để thu hút sự chú ý, mở rộng tệp khách hàng cho các nền tảng cá nhân.

Triệu Vy hiếm hoi xuất hiện trước công chúng trong những năm qua (Ảnh: Weibo).

“Đây không phải là tin đồn thông thường mà là hành vi bạo lực mạng kéo dài, nhắm vào một cá nhân”, Triệu Kiện nhấn mạnh.

Anh cũng tiết lộ, Triệu Vy đang phải chịu tổn thương tinh thần nặng nề sau thời gian dài hứng chịu những lời công kích, xúc phạm trên mạng xã hội.

“Em gái tôi đang ở giai đoạn u uất nhất của cuộc đời. Em ấy không phải siêu nhân, chỉ là một con người bình thường, một diễn viên kiêm đạo diễn yêu nghệ thuật, có cảm xúc và khao khát được yêu thương. Nhưng những gì mọi người đang làm đã khiến em ấy tổn thương sâu sắc”, Triệu Kiện chia sẻ.

Sau thời gian dài im lặng và chịu đựng, Triệu Vy được cho là không còn muốn tiếp tục nhẫn nhịn. Nữ diễn viên đã nộp đơn khởi kiện tại tòa án Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), nhằm xử lý các cá nhân và tổ chức có hành vi bôi nhọ, phỉ báng danh dự.

“Trước bạo lực mạng, Triệu Vy mới là người yếu thế. Những tài khoản tự truyền thông núp bóng pháp nhân công ty, có thể tạo tin đồn gây tổn hại nghiêm trọng với chi phí gần như bằng không”, anh trai nữ diễn viên nói.

Triệu Vy chọn cuộc sống "ẩn dật" và tránh xa truyền thông (Ảnh: Sina).

Triệu Vy đã trải qua nhiều biến cố lớn trong những năm gần đây. Từ tháng 7/2021, cô bị “phong sát ngầm”, bị gạch tên khỏi nhiều tác phẩm từng làm nên tên tuổi như: Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì, Mẹ hổ bố mèo, Kinh hoa yên vân… cùng nhiều danh hiệu và giải thưởng.

Hàng loạt nhãn hàng âm thầm chấm dứt hợp đồng, gỡ bỏ hình ảnh của nữ diễn viên. Trong nhiều năm, Triệu Vy gần như không tham gia hoạt động nghệ thuật và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Đến nay, cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức liên quan đến trường hợp của Triệu Vy, khiến tình trạng “phong sát” của cô vẫn là dấu hỏi lớn.

Trước khi bị phong sát "ngầm", Triệu Vy là ngôi sao tài năng và đình đám của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Những năm gần đây, Triệu Vy chỉ thỉnh thoảng tương tác với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ diễn viên được cho là tìm sự bình yên bằng việc nghiên cứu Phật pháp, sống kín tiếng hơn.

Cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Hai người kết hôn kín đáo năm 2009 và có một con gái chung sinh năm 2010. Trong thông báo ly hôn, nữ diễn viên nhấn mạnh cô và chồng cũ không còn bất kỳ liên quan nào trong hoạt động kinh doanh.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc đưa tin cuộc sống của Triệu Vy gặp nhiều khó khăn do bị phong tỏa tài sản. Một số nguồn tin cho rằng nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe, ngoại hình thay đổi rõ rệt và rơi vào cảnh thiếu hụt tài chính, thậm chí không đủ khả năng chi trả khoản nợ 14.000 NDT (gần 53 triệu đồng).

Trước biến cố, Triệu Vy từng là cổ đông của 17 công ty hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, đầu tư, công nghệ và bất động sản. Hiện tại, chỉ còn một công ty mang tên cô được cho là vẫn còn hoạt động.