Bên trong căn nhà ngoại ô nhiều cây xanh của NSND Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc cùng vợ và 3 con trai đang sống trong nhà vườn rộng lớn tại Văn Giang (Hưng Yên). Căn nhà được thiết kế gồm 2 tầng lầu và một tầng hầm. Lối vào nhà được lát đá xen kẽ với thảm cỏ xanh mướt, gần gũi với thiên nhiên.

Trong vườn nhà “anh Núi” có rất nhiều cỏ cây, hoa lá tạo nên không gian ngập tràn màu xanh.

Phòng khách nhà Xuân Bắc rộng rãi, là nơi bạn bè của vợ chồng anh thường tụ tập, chuyện trò. Điểm nhấn của căn phòng này là chiếc đồng hồ và 2 lọ lộc bình bằng gỗ sang trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hồng Nhung - bà xã của Xuân Bắc - cho biết, chị rất thích cắm hoa nên từng góc trong nhà được chị chăm chút cẩn thận, hoa được cắm theo mùa.

"Tôi yêu thiên nhiên, cỏ cây nên đã chuyển sang căn nhà ngoại ô này để các con được hít thở không khí trong lành, rời xa khói bụi thành phố", chị cho biết.

Phòng ăn cũng được nam nghệ sĩ và vợ bài trí đơn giản nhưng ấm cúng. Đây là góc quen thuộc, NSND Xuân Bắc nhiều lần khoe tài nấu ăn của bà xã trên trang cá nhân.

Căn phòng của 2 con trai "Nam Tào" mang tông màu kem nhã nhặn, được tô điểm bởi những hoa văn trên tường. Nổi bật trong căn phòng của Bi Béo (con trai thứ 2 của Xuân Bắc) là chiếc kệ lớn để trưng bày bộ sưu tập mô hình các nhân vật và bộ truyện tranh nổi tiếng 7 viên ngọc rồng.

Căn nhà có sân vườn rộng rãi và thoáng đãng, là nơi Xuân Bắc cùng các con vui chơi, hay mang đồ của gia đình ra bảo dưỡng, sửa chữa.

Bao quanh ngôi nhà có nhiều cây ăn quả và cây ra hoa. Những lúc rảnh rỗi, NSND Xuân Bắc thường tưới nước, cắt tỉa cây cối trong vườn.

Thỉnh thoảng, anh thường mời các nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết về nhà mở tiệc ngoài sân vườn, ăn uống và trò chuyện.

Căn nhà không chỉ là chốn đi về bình yên của gia đình NSND Xuân Bắc mà còn mang đến bầu không khí trong lành, giúp gia đình anh tận hưởng những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn.

