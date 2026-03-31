Thông tin mới vụ nữ ca sĩ mặc bikini ngâm mình tại Giếng Tiên

Ngày 31/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông kiểm tra, xử lý liên quan đến vụ việc ca sĩ Juky San mặc bikini ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với các tài khoản đăng tải thông tin có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Hình ảnh ca sĩ Juky San ngâm mình tại Giếng Tiên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định không có ý định thiếu tôn trọng, báng bổ giá trị văn hóa địa phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sau khi tham gia chương trình khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra vào tối 28/3, ê-kíp và ca sĩ Juky San đã có chuyến đi chụp ảnh, check-in một số điểm du lịch ở Gia Lai, trong đó có khu vực Giếng Tiên.

Mục đích của nhóm là lưu lại kỷ niệm cũng như quảng bá hình ảnh về Gia Lai đến du khách. Tuy nhiên, ê-kip và ca sĩ JuKy San vô tình không biết khu vực đó đặc biệt trang trọng đối với người dân địa phương. Ê-kíp và ca sĩ đã nhận thức được thiếu sót và xin rút kinh nghiệm. Vì vậy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai mong mọi người hoan hỉ thông cảm cho sự cố đáng tiếc này.

Thời điểm ê-kíp và ca sĩ chụp hình ở Giếng Tiên bảng giới thiệu bị gãy đổ nên không biết là khu vực có ý nghĩa tâm linh với người dân địa phương (Ảnh: Thành Danh).

Sau vụ việc, trưa 30/3, nữ ca sĩ Juky San chính thức lên tiếng về bộ ảnh bikini chụp tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ dư luận, liên quan yếu tố văn hóa và môi trường. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.

Theo Juky San, mục đích ban đầu của chuyến đi là ghi lại hình ảnh thiên nhiên, giới thiệu cảnh quan vùng biển Eo Gió. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ê-kíp đã lựa chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu đầy đủ về yếu tố văn hóa, tín ngưỡng. Nữ ca sĩ cho biết tại thời điểm ghi hình, ê-kíp không nhận thấy các biển cảnh báo liên quan.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh cô không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì “không biết”. Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 30/3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tại Giếng Tiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.

Những hình ảnh mang tính gợi cảm giữa không gian thiên nhiên nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Sau vụ việc, UBND phường Quy Nhơn Đông đã đến khu vực Giếng Tiến để kiểm tra, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, bảng thông tin giới thiệu về Giếng Tiên đã bị sóng lớn đánh sập và chưa kịp khắc phục nên có thể nữ ca sĩ không nắm được quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, nguồn nước khu vực Giếng Tiên chỉ dùng để xối rửa sau khi tắm biển, không phục vụ mục đích ăn uống.