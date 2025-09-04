Một người bạn đồng hành trong chuyến đi của Triệu Vy đã đăng tải hình ảnh của “én nhỏ” lên trang cá nhân. Ngôi sao của Hoàn Châu cách cách để mặt “mộc”, mỉm cười tự tin trước ống kính. Trong một bức ảnh khác, cô đeo kính và để lộ mái tóc rối.

Những hình ảnh mới của Triệu Vy lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Tháng trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu NDT (hơn 58 tỷ đồng) và thời hạn đóng băng là 3 năm. Nữ diễn viên không lên tiếng bình luận về vụ việc.

Hình ảnh mới của Triệu Vy do một người bạn chia sẻ (Ảnh: 163).

Trong những năm gần đây, đế chế kinh doanh của Triệu Vy đang thu hẹp dần. Dữ liệu trên nền tảng thông tin doanh nghiệp Tianyancha cho thấy, Triệu Vy từng là cổ đông của 17 công ty, gồm Công ty TNHH Tập đoàn Giải trí Hebao, Công ty TNHH Đầu tư Wuhu Dongrunfa và Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Công chúa Bắc Kinh.

Các công ty hoạt động trong các lĩnh vực như điện ảnh và truyền hình, giải trí, đầu tư, công nghệ và bất động sản. Hiện tại, Triệu Vy rút khỏi 4 công ty và một số công ty mà nữ diễn viên là cổ đông đã bị hủy đăng ký hoặc thu hồi giấy phép.

Triệu Vy bị cấm sóng “ngầm” từ năm 2021 sau khi học trò cưng Trương Triết Hạn gặp "phốt" nặng về thiếu nhận thức chính trị. Cô bị xếp vào danh sách “nghệ sĩ xấu” tại Trung Quốc từ năm 2022.

Gần 5 năm qua, cô không tham gia các hoạt động nghệ thuật, không đóng phim và nhiều bộ phim của Triệu Vy rơi vào tình trạng không thể phát hành. Nữ diễn viên bị xóa mặt trong một số dự án và bị thu hồi các giải thưởng điện ảnh.

Tháng 7 vừa rồi, anh trai của Triệu Vy - Triệu Kiện - đăng một bài viết dài lên trang cá nhân để chỉ trích những kẻ tung tin đồn về em gái, khiến cuộc sống của cô thêm khó khăn và bế tắc. Theo anh trai, Triệu Vy đang trải qua giai đoạn tồi tệ khi liên tục phải đương đầu với tin đồn ác ý.

Triệu Vy sống kín tiếng từ năm 2021 (Ảnh: Sina).

Trước khi gặp sóng gió, Triệu Vy từng là diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như: Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo.

Ngoài đóng phim, Triệu Vy thành công trong vai trò ca sĩ, làm đạo diễn cho nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Cô còn là nghệ sĩ Trung Quốc được truyền thông và giới làm phim quốc tế biết tới.

Sau hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí và đầu tư, kinh doanh, cô sở hữu khối tài sản đáng nể. Có thời điểm vợ chồng cô sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD.

Nữ diễn viên xác nhận ly hôn chồng, doanh nhân Huỳnh Hữu Long, vào cuối năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng con gái.

Bạn bè của Triệu Vy cho biết, ngôi sao đình đám chỉ muốn sống yên bình, kín tiếng và dành thời gian làm từ thiện, đi du lịch và tìm hiểu về Phật giáo.