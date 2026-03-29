Bức ảnh hiếm của NSND Trà Giang năm 21 tuổi được công bố gây sốt

Mới đây, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm thu hút sự chú ý khi công bố bức ảnh hiếm về NSND Trà Giang thời trẻ. Trong ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với áo dài sáng màu, mái tóc búi thấp, phần tóc dài buông phía trước. Bà nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ khi bắt tay khán giả trẻ quốc tế.

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp tự nhiên của nữ nghệ sĩ: “Bà đẹp quá, đúng chất thơ của người con gái Việt Nam”; “Một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Ngày nay khó tìm thấy nhan sắc như vậy”...

Hình ảnh NSND Trà Giang tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (Ảnh: Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà báo Thanh Tâm tiết lộ: "Cách đây hơn 15 năm, khi còn làm việc tại báo Thế giới nghệ sĩ, tôi may mắn được một nhiếp ảnh gia nước ngoài gửi tặng bức ảnh này qua email.

Đây là khoảnh khắc của NSND Trà Giang tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1963. Tuy nhiên, tôi không còn lưu tên tác giả, cũng chưa có dịp đăng tải, nên đến nay vẫn giữ lại trong tư liệu cá nhân”.

Trò chuyện với phóng viên, NSND Trà Giang xác nhận, hình ảnh được chụp tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (Nga), năm 1963, khi bà mới 21 tuổi.

Bà nhớ lại, năm ấy, Việt Nam cử đoàn đại biểu tham dự Liên hoan phim Moskva với phim Chị Tư Hậu. Đây là một kỷ niệm đặc biệt, bởi Chị Tư Hậu là bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam giành Huy chương bạc tại một liên hoan phim quốc tế.

Khi đó, vai nữ chính của Trà Giang trong phim cũng được đánh giá cao. Theo bà, ban giám khảo đã ghi nhận riêng phần diễn xuất của diễn viên trẻ Trà Giang trong chứng nhận giải thưởng của bộ phim.

“Bức ảnh ghi lại lúc tôi gặp gỡ, giao lưu với các khán giả trẻ người Nga sau buổi chiếu phim. Thời điểm bấy giờ, họ vây quanh, chào đón rất nồng nhiệt và quý mến. Tác giả của tấm hình là một phóng viên nước ngoài tại Moskva. Sau khi chụp, người này tặng cho tôi và tôi đã mang về Việt Nam”, NSND Trà Giang cho biết.

Theo nữ nghệ sĩ, bản gốc là ảnh đen trắng và hiện vẫn được bà lưu giữ trong album cá nhân cùng nhiều tư liệu khác thời làm nghề.

NSND Trà Giang sinh năm 1942, quê Quảng Ngãi, thuộc thế hệ sinh viên khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam.

Bà tham gia bộ phim đầu tay Một ngày đầu thu (1961). Năm 1962, nữ diễn viên đảm nhận vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên. Tác phẩm này mang về Huy chương bạc tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1963.

Sau đó, Trà Giang tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1973), Bài ca ra trận, Em bé Hà Nội, Ngày lễ thánh... Bà đồng thời là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời.

Trà Giang dừng đóng phim điện ảnh từ sau Dòng sông hoa trắng (khoảng năm 1990), điều này để lại nhiều tiếc nuối với khán giả. Rời màn ảnh, bà chuyển sang giảng dạy diễn xuất tại Trường Điện ảnh. Từ khi nghỉ hưu năm 1998, bà dành nhiều thời gian cho hội họa.

Đã lâu không còn đóng phim nhưng điện ảnh vẫn luôn là phần gắn bó trong cuộc sống của nữ nghệ sĩ gạo cội. Dù không còn đứng trước ống kính, bà vẫn luôn dõi theo và cố gắng tham dự các kỳ liên hoan phim nếu sức khỏe cho phép.

“Mọi người thường ưu ái gọi thế hệ chúng tôi là "tượng đài" hay nói về một thời vinh quang, nhưng thú thực tôi không muốn nhận những danh xưng quá lớn lao đó.

Tôi chỉ là một diễn viên bình thường. Ở thời đại của chúng tôi, từ người chiến sĩ cầm súng ra mặt trận đến những nghệ sĩ đứng trước ống kính, tất cả đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Dù sống trong gian khổ, bom đạn, ai nấy đều cảm thấy vinh hạnh khi được cống hiến. Tôi coi việc hoàn thành tốt mỗi vai diễn là trách nhiệm hiển nhiên của người nghệ sĩ đối với cuộc đời”, Trà Giang bộc bạch.

NSND Trà Giang tái hiện lại cảnh đan len trong "Chị Tư Hậu" ở chương trình "Cine 7 - Ký ức phim Việt", phát sóng năm ngoái (Ảnh: VTV).

Nữ nghệ sĩ tâm sự rằng, mặc dù cả thời trẻ đã "cháy" hết mình cho những vai diễn, nhiều năm qua, bà luôn thấy nhớ nghề. Nhiều lúc, Trà Giang cũng muốn nhận lời tham gia một bộ phim, nhưng vì đã có tuổi nên đành gác lại.

"Tôi cũng rất nhớ màn ảnh, nhớ những người đồng nghiệp đã cùng làm những bộ phim cùng mình và rất yêu những nghệ sĩ trẻ bây giờ", bà chia sẻ.

Ở tuổi 84, Trà Giang cho biết bản thân cảm thấy “mãn nguyện” với cuộc sống hiện tại và ưu tiên lớn nhất của bà là giữ gìn sức khỏe. Mỗi sáng, nữ nghệ sĩ đều duy trì thói quen ra công viên tập thể dục từ 30 phút đến 1 tiếng. Dù có những ngày cũng thấy "lười" một chút, nhưng bà luôn tự nhủ phải quyết tâm vận động để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

“Niềm vui hàng ngày của tôi rất giản đơn: Đọc sách, nghe tin tức và vẽ tranh. Nếu trước đây tôi có thể ngồi trước giá vẽ cả ngày thì nay mỗi tuần chỉ vẽ đôi ba lần để tìm thấy sự thư thái trong tâm hồn.

Tôi không có bí quyết gì đặc biệt hay kế hoạch lớn lao cho tương lai. Bản thân chỉ chọn cách sống trọn vẹn và có trách nhiệm với mình trong từng 24 giờ của mỗi ngày. Khi mình khỏe mạnh và tự tìm thấy niềm vui trong những việc có ích, tự khắc tinh thần sẽ trở nên lạc quan”, nghệ sĩ cho hay.