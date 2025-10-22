Nguyễn Lâm Thảo Tâm tham gia vở nhạc kịch quốc tế dàn dựng ở Việt Nam

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, từng là người mẫu ảnh, MC quen thuộc trong các chương trình tiếng Anh của VTV và nổi tiếng với biệt danh "hot girl IELTS".

Cô từng đóng các phim Mắt biếc, 578: Phát đạn của kẻ điên, Fanti, Móng vuốt... Sau thời gian im ắng, mới đây, Thảo Tâm gây chú ý khi góp mặt trong vở nhạc kịch Once on this island (Ngày xưa trên một hòn đảo).

Nguyễn Lâm Thảo Tâm trong buổi giới thiệu vở nhạc kịch "Once on this island" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong vở diễn, Thảo Tâm vào vai thần chết. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với thể loại nhạc kịch.

Trong quá trình tập luyện, Thảo Tâm dồn hết tâm huyết cho lĩnh vực mới mẻ. Cô cũng có nhiều sự đồng cảm và ấn tượng với nội dung tác phẩm: "Tôi thích vở diễn này vì nhân vật chính phải trải qua nhiều cảm xúc vui, buồn, đau để trưởng thành, giống như mỗi người trong số chúng ta ở ngoài đời thực cũng như vậy".

Lần đầu tiên vở nhạc kịch nổi tiếng quốc tế được dàn dựng, biểu diễn tại Việt Nam (Ảnh: Bích Phương).

Once on this island là vở nhạc kịch quốc tế, được chuyển thể từ tiểu thuyết My love, my love của Rosa Guy - tác phẩm ra đời vào thập niên 1980.

Nhân vật chính là Ti Moune - cô gái mồ côi được các vị thần cứu sống sau cơn bão trên hòn đảo nhỏ vùng Caribbean. Lớn lên trong nghèo khó, Ti Moune phải lòng Daniel - chàng quý tộc thượng lưu - nhưng tình yêu ấy phải đối mặt với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội. Từ đó, Ti Moune bắt đầu hành trình đấu tranh cho tình yêu và định mệnh của chính mình.

Đây là lần đầu tiên một trong những tác phẩm biểu tượng của nhạc kịch đương đại, từng đoạt giải Tony và Olivier danh giá, được biểu diễn trọn vẹn tại Việt Nam.

Vở diễn ở Việt Nam được dàn dựng bởi đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn, giám đốc sản xuất Thảo Ngọc, giám đốc âm nhạc Timmy, biên đạo múa John Huy Trần.

Ngoài Nguyễn Lâm Thảo Tâm, dự án quy tụ nhiều diễn viên trẻ của nhóm nhạc kịch Impact Theatre Saigon (ITS) do đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn sáng lập.

Các diễn viên trẻ hào hứng giao lưu cùng khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi ra mắt vở nhạc kịch ở TPHCM tối 21/10, đạo diễn Jay-Thiện Nguyễn cho biết, nhạc kịch là giấc mơ được anh ấp ủ từ lâu. Anh lập nhóm nhạc kịch ITS với quyết tâm đưa loại hình nghệ thuật này về Việt Nam, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Thời gian qua, nhóm nhạc kịch ITS nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ sĩ. Nhóm cũng thực hiện một vài buổi diễn nhỏ, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc kịch.

"Nghệ sĩ Thành Lộc từng đến xem chương trình của nhóm và ngỏ lời mời chúng tôi về sân khấu Thiên Đăng hợp tác. Chú Thành Lộc khen ngợi nhóm mang năng lượng trẻ trung, mong tạo điều kiện để đưa lớp đàn em được công chúng biết đến rộng rãi hơn", phía ê-kíp nói.

Tiết lộ lý do Once on this island được chọn làm vở nhạc kịch chính thức đầu tiên, ITS cho biết, nhóm bị cuốn hút bởi câu chuyện nhân văn cùng màu sắc âm nhạc Latin - Caribbean hiện đại, tươi mới, khác biệt với dòng nhạc cổ điển vốn quen thuộc trong các vở nhạc kịch trước đây.