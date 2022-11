Tranh cãi xung quanh mốt "váy một gang"

"Váy dán một gang" của thương hiệu Diesel gây tranh cãi thời gian gần đây (Ảnh: Page Six).

Điển hình phải kể tới mẫu váy da mặc bằng cách quấn quanh thân người và cố định lại bằng khóa dán velcro của thương hiệu Diesel. Giá của một chiếc váy dạng này lên tới 1.400 USD, nhưng tính ứng dụng của thiết kế này trong thực tế không nhiều, bởi khi mặc, người mặc sẽ không thể... ngồi xuống.

Đối với giới sao, không ít người đẹp nổi tiếng đã thử mặc thiết kế này. Nữ diễn viên Nicole Kidman đã mặc một thiết kế váy dán của Diesel được làm bằng chất liệu cao su để chụp hình bìa cho tạp chí Perfect.

Nữ ca sĩ Charli XCX mặc thiết kế này để quay MV ca nhạc "Hot In It". Nữ diễn viên Julia Fox mặc "váy dán một gang" để chụp hình cho tạp chí The Face. Nữ ca sĩ Dua Lipa mặc chiếc váy denim thiết kế hình dạng như chiếc thắt lưng của Diesel để chụp hình đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Những thiết kế này của Diesel khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính ứng dụng, khả năng sử dụng hiệu quả trong thực tế, bởi khi mặc một thiết kế dạng này, nếu không muốn rơi vào tình cảnh hớ hênh, người mặc chắc có lẽ chỉ nên đứng hoặc đi lại, không nên ngồi.

Nữ diễn viên Nicole Kidman đã mặc một thiết kế váy dán của Diesel được làm bằng chất liệu cao su để chụp hình bìa cho tạp chí Perfect (Ảnh: Page Six).

Thiết kế váy siêu ngắn này được Diesel tung ra trong bộ sưu tập thời trang thu - đông 2022. Dù thiết kế "váy dán một gang" bị chê bai nhiều, rất gây tranh cãi, trở thành tâm điểm phân tích của nhiều tờ tạp chí thời trang, nhưng thiết kế này lại đang... "cháy hàng".

Thiết kế này thậm chí bị gọi một cách mỉa mai là "trò đùa mới" của giới thời trang, vậy nhưng trò đùa ấy lại đang "ăn khách". Một số tờ tạp chí thời trang đánh giá người sáng tạo ra mẫu váy này - giám đốc sáng tạo Glenn Martens của thương hiệu Diesel - là một nhân vật đáng gờm của làng mốt, Glenn Martens đã tạo nên một cú sốc và thu hút được nhiều sự chú ý.

Ý tưởng của nhà thiết kế Glenn Martens đằng sau "váy dán một gang" là gợi nhắc về thời trang táo bạo của thập niên 2000. Ở thời kỳ ấy, Paris Hilton vẫn còn là một "hot girl" trẻ trung của showbiz quốc tế. Paris Hilton từng nói: "Váy chỉ nên có kích thước như một... chiếc thắt lưng, cuộc đời ngắn ngủi, nên phải mạo hiểm".

Câu nói của Paris có nhiều phần hài hước, nhưng lại khiến Glenn Martens nảy ra ý tưởng về một thiết kế váy siêu ngắn và mặc siêu nhanh, "một thiết kế mà bạn chỉ mất hai giây để mặc và có thể nhanh chóng bước ra ngoài".

Nữ diễn viên Julia Fox mặc "váy dán một gang" để chụp hình cho tạp chí The Face (Ảnh: Page Six).

Váy denim thắt lưng của Diesel (Ảnh: Page Six).

Thực tế, trong bộ sưu tập thu - đông mà Diesel tung ra, cùng xuất hiện bên "váy dán một gang" còn có váy denim thắt lưng, nhưng chiếc váy denim thắt lưng lại không gây tranh cãi như "váy dán một gang". Trong tháng 11 này, hầu hết các tờ tạp chí thời trang đều phải đề cập tới thiết kế váy dán "mặc trong hai giây" này.

Quả thực, người ta có thể mặc chiếc váy này trong... 2 giây và ngay lập tức bước ra ngoài, tạo nên một cú sốc thị giác. Chiếc váy này là một thiết kế đề cao sự tối giản, sự nhanh gọn nhưng cũng đồng thời chứa đựng quá nhiều yếu tố gây sốc. Một điều kỳ lạ, khó hiểu và hài hước đằng sau thiết kế gây tranh cãi, phải nhận nhiều chỉ trích này, đó là sản phẩm hiện đã... "cháy hàng".