Nữ diễn viên người Mỹ Anne Hathaway (41 tuổi) đang bị cho là ứng xử thô lỗ với fan, sau khi một đoạn clip cho thấy cảnh Anne tương tác với một nhóm fan bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy Anne Hathaway từ chối chụp ảnh với một nhóm fan khi đang chuẩn bị bước vào xe hơi.

Clip được ghi lại hồi năm 2022 khi Anne Hathaway bước ra khỏi show thời trang của nhà mốt Valentino tổ chức ở Italia. Trong clip, Anne vừa nói vừa thực hiện động tác yêu cầu nhóm fan đang rất phấn khích hãy giữ trật tự.

Nữ diễn viên người Mỹ Anne Hathaway (41 tuổi) đang bị cho là ứng xử thô lỗ với fan (Ảnh: Page Six).

Tranh cãi cách ứng xử của minh tinh Anne Hathaway với fan (Video: modestoiiibanzon/Daily Mail).

Nữ diễn viên Hollywood nói: "Tôi không thể chụp ảnh với mọi người. Nhưng tôi sẽ đứng đây và vẫy tay nếu các bạn muốn chụp ảnh tôi. Tôi không thể ký tặng các bạn được, có quá đông người. Tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi vẫn muốn các bạn có chút kỷ niệm, nên nếu các bạn muốn, tôi sẽ đứng đây và vẫy tay để các bạn chụp ảnh tôi. Cảm ơn vì đã thấu hiểu".

Nữ diễn viên giải thích thêm với các fan rằng cô không thể chụp ảnh với riêng một fan nào, bởi cô không có đủ thời gian để chụp hình riêng với từng fan trong nhóm.

Đoạn clip này bất ngờ lan truyền trở lại trên mạng xã hội và làm nổ ra một cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng xung quanh cách hành xử của nữ diễn viên Anne Hathaway. Có không ít fan cho rằng cách hành xử của Anne thoạt tiên khiến người ta tưởng rằng cô rất lịch sự, nhưng kỳ thực lại là cách hành xử không khéo léo và không thực sự tôn trọng fan.

Một số ý kiến cho rằng nếu cô thực sự vội, cô có thể chỉ vẫy tay chào nhóm fan rồi bước lên xe. Nhưng việc cô đứng lại để giải thích một lúc nhưng vẫn không hề chụp ảnh lưu niệm hay ký tặng một fan nào vì lý do... thiếu thời gian, khiến nhiều người cảm thấy không thuyết phục.

Kỳ thực, ở Hollywood, Anne Hathaway cũng đã quen với việc trở thành nhân vật gây tranh luận (Ảnh: Page Six).

Các fan hoàn toàn thấu hiểu nếu Anne không có đủ thời gian để chụp hình và ký tặng từng fan, việc cô có tương tác nhanh với một số fan đã là đủ để khiến nhóm fan có được kỷ niệm đẹp.

Việc Anne đứng một chỗ giải thích "dông dài" và vẫn không hề chụp hình kỷ niệm hay ký tặng nhóm fan khiến nhiều người cho rằng cô thực ra đã thiếu lịch sự, không trân trọng tình cảm của người hâm mộ. "Cách hành xử này là thô lỗ, một kiểu lịch sự giả tạo", một cư dân mạng bình luận.

Dù vậy, cũng có những người cho rằng Anne không có trách nhiệm phải tương tác nhiệt tình với fan ở mọi thời điểm. Có những ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã nỗ lực tương tác chừng mực, nhẹ nhàng với các fan. Anne hoàn toàn có thể nhanh chóng bước lên xe và rời đi, nhưng cô đã đứng lại để giải thích từ tốn, mong nhận được sự thấu hiểu, đó đã là cách hành xử tôn trọng và lịch thiệp.

Cuộc tranh luận xung quanh cách hành xử của Anne Hathaway - nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood - đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Kỳ thực, ở Hollywood, Anne Hathaway cũng đã quen với việc trở thành nhân vật gây tranh luận. Cô thường bị những nhóm "anti-fan" chê bai, chỉ trích trên không gian mạng.

Cuộc tranh luận xung quanh cách hành xử của Anne Hathaway - nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood - đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội (Ảnh: Page Six).

Anne từng chia sẻ rằng cô đã học được cách tránh đọc quá nhiều tin tức viết về mình để không bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực, những lời chê bai, chỉ trích, sự đánh giá khắt khe. Thực tế, Anne Hathaway là một trong những diễn viên Hollywood có lượng... "anti-fan" đông đảo nhất.

Điều này đòi hỏi cô phải nỗ lực giữ cân bằng cho tâm lý của bản thân. Anne từng nói: "Tôi luôn cố gắng để không sợ hãi những gì mà người khác nói về mình, tôi chỉ tập trung tận hưởng cuộc sống của bản thân mà thôi".

Anne Hathaway từng 2 lần được đề cử tại giải Oscar và một lần giành giải Nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong phim Les Misérables (Những người khốn khổ - 2013). Hiện tại, những phim mà cô tham gia diễn xuất đã đạt được doanh số hơn 6,8 tỷ USD trên toàn cầu.

Anne bắt đầu được biết đến từ phim The Princess Diaries (Nhật ký công chúa - 2001). Những vai diễn đáng chú ý khác của cô có thể kể tới The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu - 2006), Rachel Getting Married (Đám cưới của Rachel - 2008), The Dark Knight Rises (Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy - 2012), Les Misérables (Những người khốn khổ - 2012)...