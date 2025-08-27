TPHCM công bố 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM, cho biết, những di tích được xếp hạng lần này đều là địa điểm gắn với lịch sử hình thành, đấu tranh của vùng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM - phát biểu ở buổi lễ (Ảnh: Ban tổ chức).

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, địa bàn chiến lược quan trọng, quan hệ gắn bó với phong trào đấu tranh cách mạng của cả nước. Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định vốn có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, chống ngoại xâm.

Trong 30 năm trường kỳ kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định luôn "đứng ở đầu sóng ngọn gió, giữa sào huyệt của kẻ thù, vẫn luôn một dạ kiên trung bất khuất", cùng miền Nam thành đồng Tổ quốc đã “đi trước về sau”; anh dũng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhằm bảo tồn và phát huy các công trình, địa điểm gắn với vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói riêng và Nam Bộ nói chung, thời gian qua các đơn vị đã phối hợp để hoàn thành hồ sơ khoa học, xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

Theo đó, danh mục 7 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố mới bao gồm 2 di tích kiến trúc nghệ thuật (Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo), 5 di tích lịch sử (Đình Tân Phước; Đình Thần Phú An; Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ; Trường THPT Ten Lơ Man).

Đại diện lãnh đạo thành phố trao quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho Trường THPT Ten Lơ Man (Ảnh: Ban tổ chức).

Phía Sở VH&TT TPHCM cho rằng, các di tích này đã góp phần làm phong phú đa dạng các loại hình di tích tại TPHCM. Đến nay, toàn TPHCM (sau sáp nhập) có 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia và 218 di tích, danh lam thắng cảnh cấp thành phố.

Sau cột mốc sắp xếp đơn vị hành chính, TPHCM mở ra giai đoạn phát triển mới, đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng, phát triển các hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các nhiệm vụ mới, việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa cũng trở thành vấn đề cấp thiết góp phần vào sự phát triển chung của TPHCM.

Sở VH&TT TPHCM nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa rất cần sự chung tay của cả cộng đồng.