NSƯT Tân Nhàn tiết lộ về màn hoà ca của 80 nghệ sĩ tại đại lễ A80

Theo lịch trình được công bố, từ 6h30 đến 10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Ngay sau Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành; màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng đại lễ sẽ diễn ra với sự góp giọng của 80 nghệ sĩ tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc.

NSƯT Tân Nhàn tự hào khi tham gia tiết mục đặc biệt ở lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa thanh nhạc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, tiết mục này là một bản mashup bao gồm nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc, thể hiện khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong tương lai… thuộc nhiều dòng nhạc mới lạ, có sức hấp dẫn với nhiều thế hệ khán giả.

TS.NSƯT Tân Nhàn là một trong 20 nghệ sĩ sẽ hát solo từng câu ở 2 bài hát cuối cùng là “Việt Nam thịnh vượng sáng ngời” và “Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang”.

“Chương trình nghệ thuật lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chắc chắn là khoảnh khắc mang dấu ấn lớn của tình đoàn kết khi nghệ sĩ cả nước ở các dòng nhạc cùng hội tụ trên sân khấu, cùng cất cao tiếng hát mừng đại lễ, mừng Tổ quốc vinh quang”, NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Ở dòng nhạc chính thống, dân gian có: NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc, Đào Văn Mác, Sao mai Thu Hằng, Sao mai Lê Minh Ngọc… Ở dòng nhạc trẻ có các nghệ sĩ như: Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc…

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Có thể nói, phần biểu diễn mừng đại lễ cho thấy một sự thay đổi rất lớn của Ban tổ chức, khi tạo nên một sự gắn kết giữa các nghệ sĩ nhiều thế hệ, hoà quyện giữa các dòng nhạc, đem đến một tinh thần tươi mới, hấp dẫn đối với công chúng. Đồng thời chuyển tải được thông điệp đoàn kết, gắn kết của chương trình một cách rõ nét.

Gần đây, các concert quốc gia cũng như các chương trình nghệ thuật chính luận đã và đang tích cực phát triển theo xu hướng này, tạo nên một sự chuyển mình phù hợp với thời đại rất được lòng công chúng, góp phần phát triển thị trường âm nhạc, biểu diễn đa dạng, phong phú và hấp dẫn hơn”.

Tân Nhàn (thứ 2, từ trái sang) và các nữ nghệ sĩ tại buổi tập luyện chuẩn bị cho đại lễ A80 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tân Nhàn cũng bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp tiếng hát của mình cùng tập thể các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ kỷ niệm lịch sử của dân tộc. Đối với cô, đó sẽ là khoảnh khắc không quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

Để chuẩn bị cho phần biểu diễn này, từ ngày 26/8 đến nay,Tân Nhàn và các nghệ sĩ đã miệt mài tập luyện, tham gia các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.

“Những ngày vừa qua thời tiết Hà Nội mưa - nắng thất thường, lịch tập luyện khá vất vả nhưng tôi và các nghệ sĩ không cảm thấy mệt. Chúng tôi cũng như mọi người dân Việt Nam lúc này, trong trái tim dâng trào tình yêu, niềm tự hào Tổ quốc và hào hứng mong đợi đến thời khắc được biểu diễn chính thức ở đại lễ A80”, cô nói.