"Tôi! Người Việt Nam": Mỗi tấm vé là việc làm ý nghĩa với người dân vùng lũ

Xuất phát từ mong muốn được san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng bão lũ, "Gia tộc Anh tài" đã cùng nhau tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện mang tên Tôi! Người Việt Nam vào 20h30 ngày 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM.

Đêm nhạc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ bởi đây là nơi hội tụ các "anh tài" đình đám mà còn chạm đến trái tim khán giả bởi thông điệp nhân văn và tinh thần "tương thân tương ái".

25 nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Là người Việt Nam, lòng chúng ta quặn đau khi nghĩ đến đồng bào bị thiên tai tước đi người thân, nhà cửa, tài sản…

Hãy đến với chúng tôi với trái tim rộng mở yêu thương, gửi đi những tình cảm chân thành nhất tới bà con vùng bão lũ. Và cũng là để chúng ta được trở về bên nhau, để chúng ta có nhau, cùng chung sức đoàn kết tạo nên những điều ý nghĩa cho cộng đồng".

Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài" - những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai - gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Theo ban tổ chức, ngay khi nhận lời mời, tất cả nghệ sĩ đều gật đầu không chút đắn đo. Với họ, được cống hiến âm nhạc là niềm vui, nhưng lớn hơn cả là được biến âm nhạc thành cầu nối yêu thương, lan tỏa tinh thần đùm bọc của người Việt.

Toàn bộ nghệ sĩ tham gia không nhận cát-xê, coi mỗi tiết mục như một lời tri ân gửi tới khán giả và là món quà tinh thần gửi đến người dân vùng bão lũ - những người vẫn đang gồng mình sau thiên tai.

Các nghệ sĩ tham dự đều không nhận cát-xê (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình có sự góp sức của những tên tuổi uy tín trong giới: Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc.

Báo Dân trí là đơn vị bảo trợ truyền thông, tiếp tục hành trình nhiều năm đồng hành cùng các dự án nhân ái, góp phần lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng.

Theo đại diện ban tổ chức, Tôi! Người Việt Nam được quyết định thực hiện trong thời gian rất ngắn, với mong muốn kịp thời gửi sự hỗ trợ đến bà con vùng bão lũ.

Hiện ê-kíp gấp rút hoàn thiện mọi khâu chuẩn bị, từ âm nhạc, sân khấu đến công tác tổ chức, để khán giả khi đến xem có thể hòa mình vào dòng cảm xúc, cùng trao đi những tình cảm đẹp nhất qua các phần trình diễn nhóm, solo, cũng như những ca khúc quen thuộc và sáng tác mới của "Gia tộc Anh tài".

Ban tổ chức cho biết, do thời điểm này TPHCM đang bước vào mùa mưa, nên lựa chọn địa điểm tổ chức trong nhà là phương án tối ưu. Nhà thi đấu Nguyễn Du trở thành địa điểm phù hợp và duy nhất có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng như đảm bảo an toàn cho khán giả.

"Mỗi tấm vé, các bạn khán giả đang làm một việc có ý nghĩa lớn, tặng món quà quan trọng đến bà con chứ không chỉ với mục đích tham dự một đêm diễn", ban tổ chức chương trình nhấn mạnh.

MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò nhà sản xuất chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam đã mở bán vé và nhanh chóng hết vé ở cả 5 hạng: Góp sức 1, Góp sức 2, Tương thân 1, Tương thân 2, Tương ái 1, Tương ái 2.

Bên cạnh việc mua vé tham dự, khán giả còn có thể chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua mã QR quyên góp được đính kèm dưới poster (áp phích quảng cáo) chương trình.

Toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ nghĩa vụ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân sẽ được gửi đến người dân vùng bão lũ thông qua Quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.