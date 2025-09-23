Tóc Tiên bất ngờ vắng mặt tại buổi ra mắt 11 thí sinh "Tân binh toàn năng"

Tại sự kiện ở TPHCM, các "tân binh" đồng loạt gửi lời chào khán giả, thể hiện sự tự tin và trưởng thành sau hành trình rèn luyện. Với diện mạo bảnh bao cùng phong thái cuốn hút, nhóm "Tân binh thăng cấp" nhanh chóng ghi điểm.

Đội hình "Tân binh thăng cấp" ra mắt khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong 100 ngày vừa qua, các thí sinh đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu cùng đội ngũ chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Họ phải vượt qua 7 kỳ sát hạch khắc nghiệt, mỗi thử thách vừa là áp lực vừa là cơ hội để chứng minh khả năng bứt phá và khẳng định năng lực xứng đáng "thăng cấp".

Kết thúc chặng đường đào tạo, 11 thí sinh xuất sắc nhất nhận được sự công nhận từ cả chuyên gia lẫn khán giả, đã tạo thành đội hình "Tân binh thăng cấp", bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế. Đây cũng là vòng quan trọng nhằm tìm ra đội hình chính thức để ra mắt.

Theo ban tổ chức, trong giai đoạn này, mỗi thành viên của "Tân binh thăng cấp" vẫn đứng trước nguy cơ bị loại hoặc đóng băng hoạt động nếu không duy trì phong độ và tiếp tục nỗ lực bứt phá. Đặc biệt, các "tân binh" sẽ có cơ hội giao lưu và học hỏi cùng những nhóm nhạc chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…

Huấn luyện viên SOOBIN - người sẽ dẫn dắt các "tân binh" thi đấu cùng nhóm nhạc quốc tế - chia sẻ: "Tôi chưa từng dẫn dắt một dàn nghệ sĩ trẻ nên đây là thử thách mới, cũng là chìa khóa mới trong hành trình của tôi. Tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và chính điều đó sẽ là kim chỉ nam để tôi đồng hành cùng các bạn. Cách tôi huấn luyện như thế nào, khán giả sẽ thấy rõ qua chương trình".

Tóc Tiên gửi lời chúc từ xa đến đội hình "Tân binh thăng cấp" (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong khi đó, Tóc Tiên bất ngờ vắng mặt tại sự kiện vì lịch trình cá nhân. Nữ ca sĩ là người đồng hành cùng thí sinh suốt nhiều tháng qua.

Cô gửi lời nhắn qua đoạn video: "Dù kết quả thế nào, chị mong các em luôn siêng năng, nỗ lực hết sức và giữ tâm huyết với nghề. Chúc top 11 thật nhiều sức khỏe, luôn vững lòng tin với mục tiêu lớn lao của mình. Chị không thể đồng hành ở chặng sau nhưng sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và thẳng thắn phê bình nếu các em chưa tiến bộ. Mong chặng đường phía trước của các em thật rực rỡ".

Hành trình thi đấu tiếp theo của đội hình "Tân binh thăng cấp" sẽ được phát sóng lúc 20h tối thứ bảy hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 4/10.