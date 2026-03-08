Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới

Theo Hòa Minzy, bạn trai cô tên Văn Cương, sinh năm 1995. Cả hai cùng tháng, cùng năm sinh và chỉ cách nhau đúng một ngày. Văn Cương hiện công tác trong quân đội, quê Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh).

Nữ ca sĩ cho biết gia đình bạn trai có hoàn cảnh bình dị. Bố mẹ anh làm nông, trồng vải, rau và ngô để buôn bán. Hòa Minzy chia sẻ cô không tìm kiếm một người đàn ông giàu có, mà mong muốn một cuộc sống bình yên, có người đủ bao dung và thấu hiểu.

“Tôi không chọn người giàu có. Tôi không thiếu gì, tôi chỉ cần bình yên, một người đủ niềm tin, đủ bao dung, hạnh phúc khi thấy tôi tỏa sáng và yêu thương Bo”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Hòa Minzy cũng tiết lộ gia đình bạn trai đã kịp sang hỏi cưới khi ông nội cô vẫn còn sống. Điều này khiến nữ ca sĩ xúc động vì ông có thể chứng kiến khoảnh khắc cháu gái được trân trọng trong tình yêu. Cô nói, ông và gia đình rất thương bạn trai cô.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã kiên nhẫn chờ đợi trong quãng thời gian cô tập trung cho công việc. “Bên cạnh anh, em thực sự yên tâm và có thể phát triển công việc rực rỡ hơn. Giờ anh có thể nói với bạn bè rằng người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi”, cô viết.

Bên cạnh chuyện tình của cặp đôi, mối quan hệ giữa Văn Cương và bé Bo (con riêng của Hòa Minzy) cũng nhận được sự chú ý từ khán giả. Tối 7/3, Hòa Minzy chia sẻ đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô và con trai về bạn trai của mẹ. Trong đoạn clip, bé Bo thể hiện sự quý mến dành cho "bố Cương".

Chia sẻ về bạn trai của mẹ, cậu bé nói: “Con thấy bố yêu thương con nhất. Ngày nào bố về cũng bế con”. Bé Bo cho biết tình cảm của mình dành cho Văn Cương đã dần hình thành từ khi còn gọi anh là “bác Cương”.

Khi được hỏi có yêu bố Cương không, cậu bé nhanh chóng đáp: “Con yêu bố nhất”. Trước câu hỏi có muốn mẹ cưới bố Cương không, Bo lập tức gật đầu đồng ý và tò mò hỏi mẹ dự định khi nào tổ chức đám cưới. Khi Hòa Minzy nói dự định vào cuối năm 2027, cậu bé hào hứng chia sẻ nếu đám cưới diễn ra, cậu sẽ nắm tay bố để đón mẹ vào lễ đường.

Ngoài đoạn video trò chuyện, nữ ca sĩ còn đăng tải nhiều hình ảnh đời thường cho thấy sự gắn bó giữa Văn Cương và con trai. Theo Hòa Minzy, từ khi Bo còn nhỏ, bạn trai cô đã thường xuyên chơi đùa và chăm sóc cậu bé.

Cô cũng chia sẻ khoảnh khắc con trai ôm chặt Văn Cương, tiết lộ hai người xưng hô với nhau là “bố” và “con”. Nữ ca sĩ cho biết mỗi khi đi làm về, Văn Cương thường tắm cho Bo hoặc chơi cùng cậu bé. Nhờ vậy, cô có thêm thời gian để sắp xếp công việc và chăm sóc gia đình.

Văn Cương cũng đăng tải nhiều hình ảnh đời thường bên Hòa Minzy và bé Bo, thể hiện cuộc sống gia đình giản dị, ấm áp. Anh viết: “Cảm ơn em vì tất cả. Anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con”.

Tuy nhiên, cụm từ “các con” khiến nhiều khán giả chú ý, làm dấy lên đồn đoán cả hai đã có thêm em bé. Hòa Minzy cũng hài hước đáp: “Nhưng mà muốn thêm 5 con cơ, được không đồng chí ơi”.

Theo ê-kíp sản xuất chương trình Sao nhập ngũ, Hòa Minzy và Văn Cương quen biết nhau trong quá trình tham gia ghi hình vào năm 2022. Tình cảm giữa hai người được cho là bắt đầu từ khoảng thời gian cùng sinh hoạt và làm nhiệm vụ tại doanh trại.

Trong một đoạn video được chia sẻ lại, khi đó Văn Cương cho biết mình vẫn đang độc thân. Streamer Độ Mixi còn hài hước chia sẻ bí quyết để các chiến sĩ tìm được vợ.

Chương trình cũng hé lộ nhiều khoảnh khắc hậu trường cho thấy sự quan tâm của Văn Cương dành cho Hòa Minzy trong thời gian ghi hình. Những lúc nghỉ ngơi, anh thường ân cần quạt mát cho nữ ca sĩ hoặc giúp cô xắn lại tay áo khi tham gia huấn luyện.

Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cùng Hòa Minzy cho biết họ đã biết về chuyện tình này từ trước nhưng giữ kín đến khi cặp đôi chính thức công khai. Diễn viên Diệp Lâm Anh chia sẻ: “Phải tiếp xúc mới cảm nhận được hai đồng chí này dễ thương như thế nào. Đồng chí Cương hiền khô, ít nói, lúc nào cũng cười thôi. Lại còn chăm đồng chí Hòa như em bé”.

Ca sĩ Đức Phúc cho biết Hòa Minzy đã mong chờ khoảnh khắc công khai này từ lâu. Theo anh, nữ ca sĩ thường kể với bạn bè về sự quan tâm và chu đáo của Văn Cương trong cuộc sống. “Nhìn cách chị Hòa an tâm đi làm khi có anh làm hậu phương, em cảm nhận được chị đã thực sự tìm được bến đỗ của đời mình”, Đức Phúc nói.

Trong khi đó, ca sĩ Erik cũng nhắn nhủ đến bạn trai của Hòa Minzy: “Chỉ cần nhìn cách anh yêu thương chị và dành tình cảm cho bé Bo cũng đủ hiểu anh là người đàn ông tử tế và ấm áp. Một người sẵn sàng đứng phía sau làm hậu phương để chị yên tâm theo đuổi đam mê”.

Hòa Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa) sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, được biết đến sau khi giành Quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau hơn một thập kỷ hoạt động âm nhạc, cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling. Về đời tư, nữ ca sĩ từng có thời gian gắn bó với Nguyễn Minh Hải và có một con chung là bé Bo. Cả hai chia tay vào năm 2022. Ngày 6/3 vừa qua, Hòa Minzy công khai bạn trai mới là Thăng Văn Cương (SN 1995).

Ảnh: Facebook nhân vật