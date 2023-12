Tổ ấm của tài tử xứ Hàn nổi danh tại Hollywood sau sóng gió hôn nhân

Tờ Naver cho biết, vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung vừa đón con gái vào ngày 21/12. Hai mẹ con nữ diễn viên Lee Min Jung đều khỏe mạnh. Trong giai đoạn Lee Min Jung vượt cạn, Lee Byung Hun luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc cô.

Tại lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 44 mới đây, khi lên sân khấu nhận giải Nam chính xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim Concrete Utopia, Lee Byung Hun đã bày tỏ niềm hạnh phúc về việc gia đình anh sắp có thành viên mới.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung vừa đón con thứ hai chào đời (Ảnh: News1).

Người hâm mộ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng gia đình Lee Min Jung và Lee Byung Hun khi nhận được tin vui. Lee Byung Hun và Lee Min Jung hẹn hò vào năm 2006. Cặp đôi kết hôn vào năm 2013 trong sự chúc phúc của đồng nghiệp, người hâm mộ.

Lee Min Jung từng ghi điểm với người hâm mộ khi tham gia bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng. Cô quyết định kết hôn khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Trở thành người phụ nữ của gia đình, cô dừng đóng phim, tập trung chăm lo tổ ấm và sinh con.

Lee Byung Hun là một nam diễn viên điển trai, tài hoa và nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn. Khi anh quyết định kết hôn với một nữ diễn viên kém anh hơn 10 tuổi và chưa nổi danh như Lee Min Jung, nhiều người rất ngạc nhiên. Lee Byung Hun giải thích, anh lựa chọn Lee Min Jung vì tính cách của cô.

Cặp đôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Họ hò hẹn khoảng một năm trước khi Lee Byung Hun ra nước ngoài công tác. Thời gian xa cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt. Trở lại Hàn Quốc, tài tử họ Lee chủ động tiến xa hơn trong mối quan hệ. Họ tái hợp và làm đám cưới vào năm 2013.

Lee Byung Hun và Lee Min Jung kết hôn từ năm 2013, duy trì hôn nhân viên mãn nhiều năm qua (Ảnh: Newsen).

Năm 2015, họ đón con trai đầu lòng. Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun và Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014.

Lee Byung Hun bị một cô gái vô danh tố cáo gạ gẫm, tán tỉnh và có quan hệ ngoài luồng với cô dù đã kết hôn. Cô gái này sau đó phải đi tù vì tội tống tiền Lee Byung Hun nhưng vụ việc đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng, uy tín của tài tử xứ Hàn. Anh đã phải nói lời xin lỗi người hâm mộ trên truyền thông và cầu xin vợ tha thứ.

Trước bê bối đời tư của chồng, Lee Min Jung ra nước ngoài để tĩnh tâm và suy nghĩ về mọi chuyện. Cuối cùng, cô chọn tha thứ cho chồng, cùng anh tiếp tục xây dựng hôn nhân. Cặp đôi sinh con trai đầu lòng vào năm 2015.

Sự xuất hiện của con trai và những nỗ lực từ cả hai phía đã giúp Lee Min Jung hàn gắn hôn nhân và vết thương lòng của Lee Min Jung. Trong chương trình truyền hình thực tế năm 2023, Lee Min Jung chia sẻ về chồng cô: "Tôi nghĩ bản thân sẽ không thể tìm thấy một tình yêu nào khác như anh ấy".

Lee Byung Hun thành công hơn trong sự nghiệp sau khi lập gia đình (Ảnh: Officiel).

Sóng gió hôn nhân khiến Lee Min Jung và Lee Byung Hun càng thêm trân trọng hạnh phúc hiện tại. Họ xuất hiện thường xuyên bên nhau trong các sự kiện, công khai bày tỏ tình cảm trên truyền thông.

Thổ lộ với truyền thông trong bài phỏng vấn năm 2022, nam diễn viên đã gửi lời cảm ơn bà xã vì những hi sinh và việc cô giúp anh cảm nhận niềm hạnh phúc làm cha.

Sau biến cố ngoại tình, Lee Byung Hun lấy gia đình làm trung tâm, cố gắng dành nhiều thời gian bên vợ và con trai. Tài tử Hàn Quốc thường đưa vợ và con trai đi du lịch. Thấu hiểu cho sự vất vả của vợ, Lee Byung Hun cũng hỗ trợ cô chăm sóc con.

Sự đồng hành và tin tưởng của vợ giúp Lee Byung Hun thành công hơn trong sự nghiệp. Anh là một diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn, ông chủ của một công ty giải trí quản lý gần 200 người. Nam diễn viên xứ Hàn cũng ghi dấu ấn trong nhiều dự án Hollywood gồm G.I. Joe: The Rise of Cobra, The Magnificent Seven, Terminator: Genisys...

Vợ chồng Lee Byung Hun và Lee Min Jung sở hữu một căn biệt thự trị giá 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) tại Los Angeles (Mỹ). Đây là nơi ở của Lee Byung Hun khi nam diễn viên có lịch trình tại Mỹ hoặc đưa gia đình đi du lịch.