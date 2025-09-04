Tiểu thuyết "Mưa đỏ" khan hiếm, cháy hàng sau cơn sốt phim gần 500 tỷ

Gần đây, phim Mưa đỏ tạo nên cơn sốt chưa từng có tại phòng vé Việt, liên tiếp phá kỷ lục cột mốc doanh thu dòng phim chiến tranh. Trong bối cảnh phim tiến gần đến mốc doanh thu 500 tỷ đồng, tiểu thuyết Mưa đỏ - tác phẩm gốc của bộ phim - cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn đọc.

Sách "Mưa đỏ" cháy hàng, khan hiếm vì nhu cầu đọc của khán giả tăng cao sau hiệu ứng bộ phim cùng tên (Ảnh: Fahasa).

Tiểu thuyết Mưa đỏ do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành lần đầu năm 2016, đến nay đã trải qua nhiều lần tái bản vào các năm 2017, 2019 và năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ cuối tháng 8 đến nay, tiểu thuyết Mưa đỏ bản cứng và bản điện tử được nhiều khán giả tìm đọc. Nhiều video nhận xét về cuốn sách hút hàng trăm ngàn lượt xem trên TikTok.

Sách "Mưa đỏ" được nhiều bạn trẻ tìm mua, chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng phản ánh việc mua sách Mưa đỏ khá khó khăn vì sách liên tục cháy hàng.

Vào sáng 4/9, khi thực hiện thao tác đặt mua sách Mưa đỏ trên hệ thống phát hành Fahasa, website hiển thị sách cần đặt trước, ngày 10/9 có hàng. Tương tự, hệ thống phát hành của Bến Nghé Books cũng không có sẵn sách Mưa đỏ tại kho và thông báo đợi đến 6/9.

Một đại diện phía Fahasa xác nhận với phóng viên Dân trí, hiện tại sách Mưa đỏ trên hệ thống Fahasa được nhiều độc giả quan tâm và cần đặt hàng trước mới có thể mua được.

Phim "Mưa đỏ" gây sốt khiến nhiều bạn trẻ muốn tìm đọc lại tiểu thuyết gốc của nhà văn Chu Lai (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Mưa đỏ là tiểu thuyết thứ 14 của nhà văn Chu Lai và là tác phẩm đầu tiên ông viết về trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Để hoàn thành cuốn sách, nhà văn đã trải qua nhiều lần đi thực tế, tham gia các trại sáng tác để chắt lọc tư liệu.

Tiểu thuyết tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị - nơi mưa bom bão đạn hòa lẫn với máu, nước mắt và khát vọng tuổi hai mươi của những chiến sĩ trẻ.

Nội dung sách đề cập đến các nhân vật của cả hai phía chiến trường, trong đó tuyến chính nói về 7 người lính với 7 tính cách, số phận khác nhau. Có người lãng tử, có người bộc trực, có người nhút nhát, có người gan dạ. Họ là gia đình, luôn sát cánh bên nhau bằng tình đồng chí, đồng đội, cùng sẻ chia gian khổ, thiếu thốn, cùng đứng vững trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, đồng thời là cuốn sách gợi nhắc về quá khứ hào hùng, thể hiện sự tri ân dành cho thế hệ cha ông, bồi đắp lòng yêu nước của thế hệ sau.

Tiểu thuyết Mưa đỏ từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn năm 2016, giải A của Bộ Quốc phòng tại cuộc vận động sáng tác kịch bản về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2015.

Kịch bản chuyển thể cùng tên của tác giả cũng đoạt giải A hạng mục kịch bản - sách nghiên cứu lý luận, phê bình do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam bình chọn năm 2021.