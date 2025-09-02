"Mưa đỏ" vượt kỷ lục trong ngày của "Mai", cán mốc 400 tỷ đồng

Theo số liệu của Box Office Vietnam, ngày 1/9, phim Mưa đỏ thu về 54,7 tỷ đồng. Với thành tích này, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền vượt qua Mai của Trấn Thành (44 tỷ đồng ngày 14/2/2024) để trở thành tác phẩm có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Tính đến sáng 2/9, Mưa đỏ cũng chạm mốc 400 tỷ đồng sau gần 12 ngày ra rạp. Thành tích này tương đương với tốc độ xác lập cột mốc 400 tỷ đồng của Mai (khoảng 12 ngày), vượt qua Nhà bà Nữ (17 ngày).

Phim đã bán ra 4 triệu vé, chạm mốc 400 tỷ đồng doanh thu vào sáng 2/9 (Ảnh: Galaxy).

Trong ngày 2/9, Mưa đỏ tiếp tục được tăng suất chiếu, hiện đạt hơn 5.600 suất trên toàn quốc. Giới chuyên gia dự đoán, hôm nay bộ phim sẽ vượt qua Bố già (427 tỷ đồng) để tiến vào top 4 phim có doanh thu cao nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, Mưa đỏ cũng nhiều khả năng xô đổ kỷ lục của Mai (520 tỷ đồng) để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Đoàn phim "Mưa đỏ" đang thực hiện các chuyến giao lưu với khán giả ở nhiều cụm rạp (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó, Mưa đỏ xác lập nhiều kỷ lục cho dòng phim chiến tranh Việt Nam, được xem là hiện tượng chưa từng có. Trên mạng xã hội, các từ khóa, hình ảnh về bộ phim liên tục được khán giả bàn luận sôi nổi. Bộ phim cũng có sức hút lớn với khán giả trẻ, phá vỡ định kiến về phim chiến tranh "khô cứng, khó cảm nhận".

Chia sẻ về những thành tích mà Mưa đỏ đạt được, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến khán giả mọi miền Tổ quốc. "Chúng tôi là thế hệ may mắn không phải trực tiếp cầm súng, ra trận. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu vì lý tưởng, vì quê hương theo cách của mình.

Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê-kíp Mưa đỏ xin cảm ơn tình cảm vô giá của hàng triệu khán giả. Mưa đỏ xin góp một nén tâm nhang thành kính, góp một lời tri ân gửi đến những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước", đạo diễn viết trên trang cá nhân.