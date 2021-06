"Tiểu Long Nữ" Đào Hồng "năm lần bảy lượt" tha thứ cho chồng ngoại tình

Dân trí Đào Hồng và Từ Tranh bén duyên từ lần hợp tác trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Chàng Trư Si Tình". Cặp đôi đã có 18 năm chung sống và một cô con gái chung.

Đào Hồng, sinh năm 1972, từng tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương. Cô dành chục năm để theo đuổi đam mê bơi lội và từng là vận động viên trong đội tuyển quốc gia trước khi trở thành diễn viên.

Năm 1993, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Khương Văn khi được chọn vào vai nữ chính trong tác phẩm In the Heat of the Sun. Đôi mắt một mí, gương mặt tươi tắn và nụ cười rạng ngời cùng khả năng diễn xuất ấn tượng của Đào Hồng khiến đạo diễn Khương Văn bất ngờ.

Đào Hồng là nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng của Trung Quốc.

6 năm sau đó, cô được chọn vào vai Tiểu Long Nữ trong Chàng Trư Si Tình hợp tác cùng Từ Tranh. Phim kể về hành trình tu đạo của Trư Bát Giới. Trong hành trình tầm sư học nghệ, Bát Giới nhận được sự giúp đỡ của Tiểu Long Nữ, con gái của Đông Hải Long Vương.

Dù biết trái tim của Bát Giới luôn có hình bóng Hằng Nga nhưng Tiểu Long Nữ (Đào Hồng) vẫn một lòng ở bên giúp đỡ Trư Bát Giới. Bộ phim Chàng Trư Si Tình đạt được tỷ suất người xem ấn tượng khi phát sóng và được chiếu nhiều lần trên truyền hình.

Bộ phim không chỉ mang đến cho cô danh tiếng mà còn giúp Đào Hồng gặp được người đàn ông trong mộng. Bộ phim giúp Từ Tranh và Đào Hồng bén duyên. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2003 và có một cô con gái chào đời vào năm 2008.

Đào Hồng và Từ Tranh tham gia bộ phim nổi tiếng Chàng Trư Si Tình.

Sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp thăng hoa khi được nhiều đạo diễn tên tuổi chọn mặt gửi vàng cùng nhiều giải thưởng uy tín như giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Bách Hoa cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong sự nghiệp của Đào Hồng có nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Ỷ thiên đồ long ký 2003, Hán Vũ đại đế, Khang Hy vi hành...

Sau khi lập gia đình, Đào Hồng nhận ít kịch bản hơn mà đổi hướng sang kịch sân khấu. Cô chấp nhận lui về làm hậu phương, dành thời gian chăm sóc con gái nhỏ để Từ Tranh phát triển sự nghiệp. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn.

Chuyện tình của Đào Hồng và Từ Tranh từng bị khán giả bình luận giống như đôi đũa lệch. Trong khi vợ được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ thì Từ Tranh lại sở hữu dáng người thấp, béo. Lúc hai người hò hẹn, Đào Hồng đã là một diễn viên có tên tuổi còn Từ Tranh vẫn là chàng diễn viên vô danh chưa tìm được chỗ đứng trong làng giải trí.

Đào Hồng trong phim Hán Vũ đại đế.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Từ Tranh phát triển vô cùng thuận lợi với một loạt tác phẩm như Lý Vệ Làm Quan, series phim Lạc Lối, Tôi Không Phải Dược Thần... Thỉnh thoảng, Đào Hồng xuất hiện trong các tác phẩm của chồng để ủng hộ anh. Nhiều người nhận định, sự thành công của Từ Tranh có bóng dáng của người vợ nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi trở thành đạo diễn nổi tiếng, Từ Tranh nhiều lần dính nghi án ngoại tình. Không ít lần nam diễn viên bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên những cô gái không phải là vợ mình.

Năm 2012, có tin đồn Đào Hồng và Từ Tranh rạn nứt tình cảm suýt ly hôn. Hình ảnh Từ Tranh ôm eo một người đẹp bí ẩn đi dạo phố bị chia sẻ rầm rộ trên mạng, khiến Từ Tranh phải lên tiếng giải thích rằng, hình ảnh được chụp khi anh bàn bạc kịch bản với diễn viên. Lời giải thích này không thuyết phục được người hâm mộ.

Một năm sau đó, Từ Tranh lại tham dự một bữa tiệc có nhiều người mẫu trẻ của giới nhà giàu và nghệ sĩ. Tới năm 2016, Trác Vỹ (đệ nhất săn tin làng giải trí Trung Quốc) lại hé lộ loạt ảnh Từ Tranh vào khách sạn ở Thành Đô với một cô gái trẻ trong 4 ngày 3 đêm. Vụ việc khiến công chúng xôn xao nhưng Đào Hồng vẫn một mực bênh vực chồng.

Đào Hồng và Từ Tranh làm đám cưới vào năm 2003.

Năm 2019, Từ Tranh tiếp tục bắt gặp ăn uống, hát hò vui vẻ với một dàn người đẹp trong một quán karaoke tới tận đêm khuya. Tháng 8/2020, đạo diễn U50 lại bị bắt gặp đi ăn tối cùng hai người phụ nữ. Họ trò chuyện thân mật suốt buổi tối rồi cùng lên xe về với đạo diễn Từ Tranh.

"Ông xã" của Đào Hồng đã phát tướng thấy rõ nhưng sức hút của anh không giảm sút với phái nữ bởi danh tiếng và địa vị trong làng giải trí.

Những vụ việc ồn ào của Từ Tranh khiến cuộc hôn nhân của Từ Tranh và Đào Hồng liên tiếp đối mặt với nghi án ly hôn. Tuy nhiên, đến nay, sau 18 năm chung sống, Đào Hồng và Từ Tranh vẫn lựa chọn ở bên nhau và vững vàng đối mặt thị phi.

Ở tuổi 49, Đào Hồng vẫn duy trì được vẻ đẹp sắc sảo, thân hình thon gọn, thanh tú. Bên cạnh công việc trong làng giải trí, nữ diễn viên nổi tiếng còn tích cực với những hoạt động từ thiện, xã hội có ý nghĩa.

Đào Hồng và Từ Tranh có một cô con gái chung, chào đời vào năm 2008.

Đào Hồng và Từ Tranh vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời.

Dù Từ Tranh nhiều lần dính tin đồn ngoại tình nhưng Đào Hồng vẫn bảo vệ cuộc hôn nhân của hai người.

Ở tuổi 49, "Tiểu Long Nữ" Đào Hồng vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung.

Mi Vân

Theo Ifeng