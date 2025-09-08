Liên Bỉnh Phát ngồi xe lăn, rời show thực tế vì chấn thương

Trong tập 7 Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 7/9, diễn viên Liên Bỉnh Phát không có mặt trong dàn nghệ sĩ. Trong lúc các thành viên hoang mang vì sự vắng mặt của Liên Bỉnh Phát, ê-kíp thông báo anh rời chương trình vì chấn thương.

Trong đoạn video tạm biệt được Liên Bỉnh Phát ghi hình và gửi đến chương trình, nam diễn viên xuất hiện trong tình trạng ngồi xe lăn.

Liên Bỉnh Phát rời chương trình vì gặp chấn thương nặng ở chân (Ảnh: Chụp màn hình).

"Xin chào các đồng chí. Tôi quay video này muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong hành trình này. Tôi đã bị chấn thương ở chân.

Những ngày trước, tôi rất phấn khích vì sắp được tham gia đợt huấn luyện mới, nhưng rất tiếc là mọi thứ không như ý muốn. Chúc các anh em giữ được sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau", Liên Bỉnh Phát thông báo.

Không lâu sau, khán giả tiếp tục bất ngờ khi Quốc Thiên xuất hiện muộn hơn đồng đội và thông báo anh sẽ tạm thời không đồng hành cùng chương trình trong một thời gian.

Binz (bìa trái) gia nhập "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Sau những khoảng lặng vì dàn nghệ sĩ thiếu vắng thành viên, không khí tập 7 sôi nổi trở lại bởi sự xuất hiện của rapper Binz và Nam vương Hưng Nguyễn. Tiến Luật thừa nhận anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Binz có mặt, bởi anh không nghĩ nam rapper sẽ nhận lời tham gia một chương trình đặc thù như thế này.

Trước màn “chất vấn” nửa đùa nửa thật từ Lê Dương Bảo Lâm và các thành viên, Binz thú nhận: “Tôi không có gì ngoài thể lực”. Trong khi đó, Hưng Nguyễn được Ngô Kiến Huy khen ngợi bởi sức bền và phong độ thể lực đáng nể.

Các nghệ sĩ nhập vai lực lượng Cảnh sát cơ động, tham gia đợt huấn luyện mới (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Trong tập 7, các nghệ sĩ bước vào đợt huấn luyện mới, khoác lên mình bộ đồng phục của lực lượng Cảnh sát cơ động. Đối mặt với những thử thách mới, 12 nghệ sĩ không tránh khỏi bỡ ngỡ, hoang mang.

Tuy nhiên, dưới dự dẫn dắt của các cán bộ ở Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố (Quảng Ninh), dàn "chiến sĩ nhập vai" đã vượt qua các bài huấn luyện thể lực, những thử thách khó như: Kỹ năng phản xạ linh hoạt, vác gỗ chạy qua địa hình đầm lầy sông nước, mang vác đồng đội bị thương khi tác chiến, di chuyển ở địa hình hàng rào thép gai...

Phan Mạnh Quỳnh, Tiến Luật, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm... đều ngỡ ngàng vì những trải nghiệm khắc nghiệt trong chương trình. "Mệt nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức, bởi tôi biết đây là trải nghiệm mà cả đời mình sẽ không có lần thứ hai", Tiến Luật chia sẻ.