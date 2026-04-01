Chồng diễn viên cao 1,84m của Anh Đào: "Ngoài đời, vợ tôi không quyến rũ"

Ghen tị khi Anh Đào đóng cặp với Tô Dũng

Vai diễn quân nhân trong “Không giới hạn” hẳn mang lại cho Anh Tuấn nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong quá trình quay, có kỷ niệm nào khiến anh thực sự thấu hiểu hơn sự gian khổ của người lính ngoài đời?

- Phải làm rồi mới thấy thương các anh vô cùng. Đây là bộ phim về lực lượng cứu hộ cứu nạn trong thời bình - những người luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm, đổ nát nhất để giành giật sự sống từ tay tử thần. Chúng tôi không chỉ diễn, mà phải học nghiệp vụ thật sự.

Nhìn lại hành trình đã qua, bản thân nhớ những cảnh quay trong môi trường đổ nát, khói bụi mịt mù. Chúng tôi phải vác trên vai những chiếc máy khoan, máy đập bê tông nặng 30-40kg. Chạy đi chạy lại dưới cái nắng gắt hay trong đêm tối với đống thiết bị ấy không hề đơn giản.

Có những lúc mệt rã rời, hơi thở đứt quãng, nhưng nhìn vào màu áo mình đang mặc, nhìn vào những anh lính cứu hộ thật đang đứng bên cạnh hỗ trợ đoàn phim, lại thấy chút mệt mỏi của mình chẳng thấm vào đâu.

Chúng tôi nỗ lực "làm thật" nhất có thể để khán giả cảm nhận được sự khốc liệt của nghề nghiệp này.

Anh Tuấn chia sẻ về công việc và hôn nhân với diễn viên Anh Đào (Video: Nguyễn Hà Nam).

Gần đây, Anh Tuấn thường được nhắc với danh xưng "chồng của Anh Đào" hay "chồng soái ca của Anh Đào". Là một diễn viên chuyên nghiệp, anh có bao giờ thấy chạnh lòng khi tên tuổi của mình bị đặt sau sự nổi tiếng của vợ?

- Thú thực, nếu nói không có chút suy nghĩ nào là nói dối, nhưng bảo chạnh lòng hay tự ti thì hoàn toàn không. Xuất phát điểm của tôi là một diễn viên sân khấu. Trước khi chạm ngõ truyền hình và được đông đảo khán giả biết đến, tôi đã dành phần lớn thanh xuân cho "thánh đường" kịch nói.

Ở đó, bản thân cũng đã có những thành công nhất định và những vai diễn được giới chuyên môn ghi nhận.

Thời gian gần đây, tôi mới bắt đầu tập trung cho mảng phim truyền hình, đi quay cho VFC nhiều hơn. Tôi coi đây là một bước ngoặt, hướng đi để làm mới bản thân.

Còn chuyện vợ thành công, với mình đó là niềm vui chung. Mỗi người có một thời điểm "chín" riêng. Có thể Anh Đào may mắn gặp được những kịch bản bùng nổ sớm hơn, còn tôi vẫn đang trong quá trình tích lũy và chuyển đổi. Tôi vẫn hay đùa với vợ: "Anh không lép vế, anh chỉ là con ngựa xuất phát chậm một chút thôi. Quan trọng là mình đi được đến đâu và đi được bao lâu”.

Nam diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai với chiều cao 1,84m.

Trong phim “Không giới hạn”, Anh Đào đóng cặp với Tô Dũng và có nhiều cảnh tình cảm, kể cả những nụ hôn khá ngọt ngào. Là chồng và cũng là đồng nghiệp, anh có cảm thấy chạnh lòng, ghen?

- Nếu nói bình thường 100% thì chắc là tôi đang nói dối để tỏ ra cao thượng (cười). Đàn ông mà, ai chẳng có chút ích kỷ, nhất là khi thấy vợ mình tình tứ với người đàn ông khác.

Đôi khi đứng ở hiện trường xem vợ diễn cảnh tình cảm với anh Tô Dũng, tôi cũng thấy "gato", ghen tị lắm chứ, rồi thầm nghĩ: "Giá mà vai chính đó là mình nhỉ?".

Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mang tính vui vẻ. Chúng tôi có một “nguyên tắc ngầm” là luôn sòng phẳng, tôn trọng công việc của nhau và sự thông cảm luôn đặt lên hàng đầu. Thậm chí, tôi còn "quân sư" cho vợ.

Trước những cảnh quay khó hoặc tình cảm, thân mật của Anh Đào, vợ chồng tôi thường mang kịch bản về nhà tập cùng. Tôi đóng vai bạn diễn để cô ấy luyện cảm xúc và thoại sao cho tự nhiên nhất.

Khi đã là vợ chồng, có sự tin tưởng tuyệt đối, thì tôi xem những cảnh quay đó của vợ chỉ đơn thuần là công việc. Tôi tự hào vì vợ mình làm tốt, sống trọn vẹn với nhân vật. Sau tiếng hô “cắt” của đạo diễn, cô ấy lại trở về là người vợ giản dị của tôi. Như vậy là đủ.

Anh Đào từng chia sẻ rằng, từ khi lấy chồng, cô ấy lại... "hôn mãnh liệt hơn" trên phim. Anh Tuấn nghĩ sao về điều này? Có vẻ anh là một người chồng rất tâm lý và hiện đại?

- Tôi có đọc được những bình luận xoay quanh câu nói đó. Thực ra nếu xem cả ngữ cảnh, mọi người sẽ thấy đó là cách Anh Đào nói về sự trưởng thành trong cảm xúc. Khi có một hậu phương vững chắc, khi tâm lý thoải mái và được chồng ủng hộ, người diễn viên sẽ tự tin hơn để bùng nổ.

Tôi không dám nhận mình quá hiện đại, nhưng tôi trân trọng giá trị của sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật. Tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà kìm hãm tài năng hay cơ hội của vợ.

Niềm tin là thứ quý giá nhất trong hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát được ranh giới giữa phim và đời, đó là lý do vì sao cả hai vẫn hạnh phúc và đồng hành được với nhau suốt 5 năm qua.

Anh Tuấn trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Trong phim, Anh Đào vào vai cô gái làng chài với tạo hình xuề xoà, nước da ngăm đen. Khi nhìn thấy hình ảnh đó của vợ trên phim, phản ứng đầu tiên của anh ra sao?

- Hôm đầu tiên vợ tôi khoác bộ phục trang lên, cả đoàn gần như “bò lăn” ra cười. Phải mất nửa tiếng mọi người mới định hình lại được vì tạo hình quá ngố, khác hẳn hình ảnh ngoài đời nhưng lại chân thật và rất hợp vai.

Thú vị nhất là khi đoàn quay ở Thanh Hóa, rất đông khán giả vây quanh xin chữ ký các diễn viên nhưng không ai nhận ra vợ tôi.

Mọi người cứ gọi: “Đào ơi, Đào ơi”, rồi hỏi: “Ơ, Anh Đào có tham gia phim này không?”, nhưng không ai phát hiện ra cô ấy đang ngồi ngay đó. Coi như cô ấy “hòa tan” hoàn toàn vào không khí làng chài luôn. Đó là một ấn tượng rất thú vị về tạo hình của Anh Đào.

Hai vợ chồng tôi vẫn thường bảo nhau rằng, điều đáng sợ nhất với diễn viên là nhân vật không có dấu ấn riêng. Nhiều bạn trẻ hiện nay còn e ngại việc làm xấu mình trên màn ảnh, nhưng với tôi, nếu vai diễn cần, tôi sẵn sàng.

Làm diễn viên là phải hy sinh để sống đúng với nhân vật. Nếu cứ giữ tư duy “lên phim phải đẹp” thì đôi khi lại làm hỏng vai diễn. Đó cũng là bài học mà hai vợ chồng tự nhắc nhau: Cứ sống hết mình với nhân vật, khi đó bạn sẽ là người “đẹp nhất” trong mắt khán giả.

Anh Tuấn chỉa sẻ rằng, anh không cảm thấy chạnh lòng khi vợ nổi tiếng hơn mình.

"Vợ tôi hiền lắm"

Vậy một Anh Đào ngoài đời - khi cởi bỏ lớp hóa trang, phục trang - là người phụ nữ như thế nào trong mắt Anh Tuấn?

- Anh Đào ngoài đời không hề lộng lẫy hay quyến rũ, không màu mè, không thích những nơi ồn ào, hào nhoáng. Vợ tôi chân chất lắm, đúng nghĩa là một cô gái quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh - PV). Với tôi, cô ấy giống như một viên ngọc thô vậy.

Lần đầu tiên bản thân bị thu hút bởi Anh Đào không phải lúc cô ấy xinh đẹp nhất, mà là khi cô ấy đóng vai một "tiểu tam" trên sân khấu kịch. Lúc đó, cô ấy hóa trang trông rất gai góc, xù xì, thậm chí là hơi… xấu.

Nhưng chính nét diễn chân thật, cái khát khao được yêu thương mà cô ấy truyền tải qua nhân vật đã chạm đến tôi. Tôi vẫn hay nói với vợ: “Nhan sắc của em là dành cho khán giả nhận xét, còn anh, anh chỉ yêu tâm hồn và những gì tuyệt vời nhất ở con người em thôi”.

Mỗi khi có thời gian rảnh, hai vợ chồng lại dắt nhau về quê. Bạn sẽ không thể nhận ra "diễn viên nổi tiếng" đâu khi thấy chúng tôi mặc quần đùi, đi dép tông, ra đồng phụ giúp bố mẹ làm nông. Sự mộc mạc chính là điều tôi yêu nhất ở vợ mình.

Anh Đào có thường xuyên trang điểm không, hay đẹp nhất vẫn là khi để mặt mộc?

- Tôi hay trêu vợ rằng, có trang điểm hay không cũng không khác nhau là mấy. Hai vợ chồng đều xuất thân từ quê nên làn da có phần sạm hơn một chút, mà bản thân cũng không thích phụ nữ trang điểm quá cầu kỳ, cứ giản dị là đẹp nhất.

Vợ chồng tôi sống ở chung cư, nhiều khi hàng xóm hay bạn bè sang chơi còn bất ngờ vì không nghĩ là diễn viên. Nhìn hai đứa khá xuề xòa, giản dị, nhưng chúng tôi lại thích cuộc sống như vậy.

Chúng tôi vẫn mong sau này, khi có điều kiện, sẽ về quê, có một mảnh vườn nhỏ, sống cuộc sống dân dã. Dù vẫn làm nghề, cuối tuần có thể về quê, để con cái gần gũi với ông bà nhiều hơn.

Vợ chồng Anh Đào - Anh Tuấn ngoài đời.

Có vẻ như trong tính cách, Anh Tuấn trầm và điềm đạm hơn, còn vợ lại sôi nổi, thẳng thắn?

- Đúng vậy, ở nhà người pha trò thường là vợ tôi. Chúng tôi thường rủ nhau đi chơi, du lịch loanh quanh rồi quay vlog, làm nội dung cho vui.

Nhưng tôi nghĩ gia đình giống như một cái cây, luôn cần sự cân bằng - người sôi nổi thì cũng cần người trầm lại để giữ sự ổn định. Bản tính của tôi vốn khá điềm đạm, nên nhiều khi tôi chỉ thích ngắm vợ mình vui tươi, như một “bông hoa” mang lại năng lượng tích cực.

Còn mọi người nhìn vào thế nào thì tôi cũng không rõ, vì những gì trên mạng chỉ là một phần nhỏ, là clip hay nội dung được chia sẻ thôi.

Anh Đào về nhà có hay "át vía", bắt nạt chồng? Hai bạn giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật như thế nào?

- (Cười) Nhiều người xem phim thì nghĩ về nhà Anh Đào “bắt nạt” chồng, nhưng thực tế vợ tôi hiền lắm.

Bản thân cũng có cái “tôi” riêng, đôi khi hơi gia trưởng trong việc giữ nề nếp gia đình. Còn Anh Đào thì thẳng tính, có gì nói nấy. Điều thú vị là mỗi khi hai đứa có “xung đột”, nếu tôi căng thẳng quá thì cô ấy… đứng im luôn.

Vợ chồng tôi có một quy tắc "vàng": Không bao giờ để mâu thuẫn kéo dài quá một đêm. Dù có giận nhau đến mấy, cũng phải giải quyết xong trước 12 giờ đêm. Không được mang sự bực dọc lên giường ngủ. Cả hai luôn ngồi lại, đối thoại thẳng thắn để hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Hôn nhân là một quá trình gọt giũa cái "tôi" để hòa hợp với cái "ta". May mắn là sau 5 năm yêu và hơn 1 năm cưới, chúng tôi vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong từng bữa ăn, từng câu chuyện phiếm hằng ngày.

Anh Tuấn hẳn cũng là người rất lãng mạn và tâm lý? Nhìn cách anh từng tạo bất ngờ để cầu hôn vợ hay qua các video trên mạng cũng đủ biết?

- Tôi nghĩ đó là cách để giữ lửa tình yêu. Trong một mối quan hệ, đôi khi mình cần làm điều gì đó mang dấu ấn cá nhân để tạo bất ngờ, để cảm xúc được thăng hoa. Lúc đầu tôi cũng từng băn khoăn, không biết làm vậy có “lố” không, khi hai vợ chồng đều là diễn viên trẻ mà lại thể hiện tình cảm nhiều trên mạng.

Nhưng rồi tôi tự hỏi lại: Mình yêu thương nhau, mình đang hết lòng vì nhau, thì điều đó đâu có gì xấu. Khi bản thân tự hào về tình yêu của mình, tại sao lại không thể hiện? Với tôi, đó cũng là cách để hai người luôn tin tưởng, là chỗ dựa cho nhau.

Tình yêu cũng cần được “hâm nóng” thường xuyên, thỉnh thoảng phải “thổi bùng” lên một chút để không bị nguội đi. Và thật sự, tôi rất thích làm những điều như vậy. Ở nhà tôi rất nuông chiều vợ.

Sau một quãng đường dài đồng hành, từ khi còn là những diễn viên trẻ đang tìm chỗ đứng đến khi đã ổn định hơn, Anh Tuấn cảm thấy "gia tài" lớn nhất mà mình đang có là gì?

- Gia tài của tôi không phải là nhà lầu, xe hơi hay những danh hiệu lấp lánh. Gia tài lớn nhất chính là sự bình yên khi trở về nhà. Hiện tại, chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ tôi. Nhiều người hỏi ở chung thế có bất tiện không, nhất là khi cả hai đều là nghệ sĩ. Nhưng với chúng tôi, đó là sự may mắn. Bố mẹ rất tâm lý, là chỗ dựa để chúng tôi yên tâm đi quay phim dài ngày.

Gia tài của tôi còn là niềm tin mà khán giả bắt đầu dành cho mình qua những vai diễn nhỏ nhưng tử tế. Tôi trân trọng từng lời khen, thậm chí là cả những lời chê, vì đó là động lực để con ngựa "xuất phát chậm" này bền bỉ hơn.

Cảm ơn Anh Tuấn vì những chia sẻ!

Anh Tuấn (SN 1993) quê ở Phú Thọ, sở hữu chiều cao 1,84m. Anh tốt nghiệp khoa Diễn viên Truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh Tuấn hiện là diễn viên của sân khấu Lệ Ngọc. Anh từng đảm nhận nhiều vai chính trong các vở: Dế mèn, Lôi vũ, Lá đơn thứ 72… Ngoài ra, Anh Tuấn cũng hoạt động với vai trò MC, người mẫu và từng góp mặt trong nhiều MV, TVC quảng cáo.

