Ca sĩ LyLy sau phim 450 tỷ đồng: Vòng eo 55cm gây sốt, đời tư được chú ý

Sau cơn sốt phim Tết Thỏ ơi, diễn viên, ca sĩ LyLy - người đảm nhận vai chính Hải Linh - trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm của khán giả. Thời gian qua, nhiều hình ảnh, video về LyLy hút lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Hôm 22/3, clip LyLy ôm đàn guitar, khoe giọng mộc khi hát Từng là của nhau hút gần 8 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trên TikTok. Khán giả khen ngợi giọng hát trong trẻo, khả năng chơi nhạc cụ cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ.

Hồi tháng 2, LyLy cũng gây sốt với clip bước đi trên phố, diện áo ngắn khoe vòng eo 55cm, hút hơn 12 triệu lượt xem. Người hâm mộ bày tỏ ấn tượng trước ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang quyến rũ của giọng ca sinh năm 1996.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, LyLy chia sẻ, đầu năm nay là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi cô có cơ hội chạm ngõ điện ảnh trong tác phẩm của đạo diễn Trấn Thành. Về thành tích gần 450 tỷ đồng doanh thu, LyLy cho rằng cô không quá bất ngờ.

"Tôi vốn là fan của phim anh Trấn Thành nên tin tưởng vào tài năng của anh ấy. Trước đây, anh đã có nhiều phim thành công nên với Thỏ ơi, tôi cũng xác định đây là tác phẩm chất lượng và sẽ đạt được thành tựu xứng đáng. Những thành tích đều là nỗ lực của cả ê-kíp và tôi rất hạnh phúc, tự hào khi mình được đóng góp cùng mọi người", LyLy chia sẻ.

Việc đảm nhận vai chính trong một bộ phim gây sốt phòng vé đã giúp mức độ nhận diện truyền thông của LyLy tăng cao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự thể hiện của LyLy trong Thỏ ơi có phần lép vế so với Văn Mai Hương và Pháo. Về điều này, LyLy phản hồi: "Tôi trân trọng, lắng nghe tất cả góp ý từ khán giả và sẽ rút kinh nghiệm cho những dự án sau".

LyLy cho biết thêm, sau hành trình cùng Thỏ ơi, cô nhận thấy phần thưởng lớn nhất với bản thân là được trưởng thành và học hỏi thêm những kinh nghiệm từ đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp. Nữ diễn viên không bận tâm quá nhiều về danh xưng "diễn viên trăm tỷ" bởi cho rằng đây chỉ là cách gọi tên, quan trọng là mình có nghiêm túc với nghề hay không.

"Khi mình tâm huyết ở bất cứ lĩnh vực nào, mình luôn cần đầu tư thời gian, công sức để hoàn thiện chính mình. Khi làm điều gì, tôi không mong mọi người khen ngợi, nhưng ít nhất khán giả thấy mình nỗ lực thật sự là tôi hạnh phúc rồi.

Hiện tại, tôi bắt đầu hứng thú với điện ảnh. Nếu có một vai diễn nào đó phù hợp, tôi cũng muốn thử sức, với điều kiện mình cần trau dồi thêm để làm tốt hơn trong lĩnh vực diễn xuất. Việc được gọi là diễn viên là một may mắn, nhưng cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong tương lai để xứng đáng với danh xưng đó", LyLy chia sẻ.

Những tháng qua, LyLy ngày càng đắt show, tham gia nhiều đại nhạc hội, sự kiện thương hiệu, mạng xã hội có nhiều tương tác. Song, LyLy nhấn mạnh, việc nổi tiếng và đắt show hơn sau Thỏ ơi là điều may mắn nhưng không phải mục tiêu cô theo đuổi. Cô biết ơn tác phẩm đã giúp cô có thêm những bài học, cơ hội trong công việc cũng như có thêm trải nghiệm về các vấn đề cuộc sống để phát triển bản thân tốt hơn.

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của LyLy cũng thu hút sự chú ý. Gần đây, những tương tác của LyLy bên bạn diễn Vĩnh Đam nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều clip tương tác hài hước của 2 diễn viên hút hàng trăm ngàn lượt xem. Một số fan "đẩy thuyền" cặp sao, một số khác lại réo gọi ca sĩ Anh Tú - bạn trai tin đồn của LyLy - với nhiều bình luận hài hước.

Chia sẻ với phóng viên, LyLy cho biết khi phim đóng máy, cô và Vĩnh Đam vẫn giữ liên lạc bạn bè. "Sau dự án tôi có thêm nhiều anh chị em, bạn bè. Vĩnh Đam là một người bạn trong số đó. Lâu lâu, ê-kíp vẫn hay gặp nhau, đi ăn uống, trò chuyện rất vui", cô nói.

Trong quá trình LyLy đóng phim, ca sĩ Anh Tú công khai ủng hộ bạn gái tin đồn. Anh từng gây sốt khi chia sẻ bức ảnh "ba mặt một lời" cùng LyLy và Vĩnh Đam, nhận nhiều bình luận trêu chọc từ đồng nghiệp.

Nhiều năm qua, LyLy và ca sĩ Anh Tú vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai giữ sự thân thiết trong đời sống lẫn sự ăn ý trên sân khấu, song chưa từng xác nhận mối quan hệ. Dù vậy, họ vẫn thường xuyên đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật và thoải mái thể hiện sự gắn kết trước công chúng. Gần đây nhất vào hôm 11/3, LyLy công khai đăng ảnh đi biển cùng Anh Tú và bạn bè.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm, ca sĩ cho biết trong tình yêu, cô là người yêu hết mình nhưng cũng rất lý trí và nguyên tắc. "Với tôi, một khi đã ngoại tình thì chấm dứt, không có chuyện tha thứ. Tôi không cần lý do, không cần nghe bất cứ lời nói nào", cô chia sẻ.

Ở tuổi 30, LyLy biết ơn hành trình đã đi qua với nhiều vấp ngã, biến cố nhưng bản thân cô không bao giờ bỏ cuộc, luôn tiến về phía trước. Khi buồn, LyLy tìm đến âm nhạc để giải tỏa cảm xúc, đối thoại với chính mình.

"Trước đây, nỗi buồn chỉ là nỗi buồn. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình không được buồn như vậy mà cần hiểu ra mình có thêm bài học nào, trưởng thành ra sao từ những điều không như ý muốn.

Nhưng tôi cũng là người rất lì lợm. Tôi sống lạc quan, nghĩ rằng mọi điều trên đời này đều có thể giải quyết. Ví dụ, nếu tôi thất tình, tôi chỉ buồn vài ngày rồi bình thường, không để bản thân chìm đắm vào bi lụy", LyLy bộc bạch.

LyLy sinh năm 1996, được biết đến sau cuộc thi Sing My Song năm 2018. Cô sáng tác nhiều ca khúc hit như 24h, Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Missing you (LyLy), Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường (AMEE)... LyLy từng tham gia một số chương trình như The Next Stage (Trung Quốc), Our Song Vietnam, Em xinh say hi...

Ảnh: Facebook nhân vật