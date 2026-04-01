Cuộc sống bình yên của Lan Phương và 2 con trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Nằm trên tầng cao của một khu chung cư hiện đại tại Hà Nội, căn hộ của diễn viên Lan Phương mang đến cảm giác yên bình, ấm cúng, đúng với tinh thần sống mà nữ diễn viên đang theo đuổi sau những biến động trong đời sống riêng. Không gian sống của cô được bài trí nhẹ nhàng, tinh tế, xoay quanh hai chữ “gia đình”.

Ngay từ cửa ra vào, một giỏ hoa nhỏ treo trên cánh cửa gỗ nâu đậm đã tạo điểm nhấn mềm mại, như lời chào dịu dàng dành cho khách ghé thăm.

Bên trong, ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian nhờ hệ cửa kính lớn hướng ra ban công.

Căn hộ có diện tích rộng rãi với 3 phòng ngủ, tông màu chủ đạo là trắng - kem - hồng, tạo cảm giác sáng sủa, thoáng đãng.

Phòng khách là nơi Lan Phương dành nhiều thời gian nhất cùng 2 con. Bộ sofa màu sáng, thảm lông êm và những chiếc gối pastel tạo nên một không gian gần gũi, ấm áp.

Góc phòng được bố trí thêm đàn piano, tranh treo tường và cây xanh - vừa mang tính thẩm mỹ, vừa thể hiện đời sống tinh thần phong phú của nữ diễn viên. Đây cũng là nơi hai con gái của cô vui chơi, học tập mỗi ngày.

Khu bếp liền kề phòng khách, thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu trắng chủ đạo. Tại đây, Lan Phương thường chuẩn bị bữa ăn cho các con.

Những vật dụng quen thuộc như hộp sữa, cốc nhỏ, đồ ăn vặt được sắp xếp gọn gàng, phản ánh nhịp sống thực tế của một người mẹ bận rộn nhưng chu toàn. Trên mặt bàn bếp vẫn còn khay thuốc cho em bé khi con gái cô mới trải qua mấy ngày sốt cao.

Một góc khác trong căn hộ là nơi các bé vừa học vừa chơi. Sách vở, đồ chơi được bố trí ngăn nắp, khoa học dựa trên thói quen sinh hoạt của các con. Với Lan Phương, không gian sống không chỉ để ở mà còn cần là môi trường bình yên, an toàn nuôi dưỡng tinh thần và gắn kết yêu thương.

Sau biến động hôn nhân, Lan Phương hiện là mẹ đơn thân, một mình chăm sóc 2 con gái nhỏ. Nhịp sống của cô xoay quanh công việc và con cái.

Khi chưa vào dự án phim dài ngày, cô thường rời nhà khi 2 con đã đến trường vào buổi sáng. Chiều xuống, nữ diễn viên gần như gác lại công việc để trở về vai trò người mẹ, tự tay lo từng bữa ăn, giờ học, giấc ngủ cho con. Không gian sống vì thế không chỉ là nơi ở, mà trở thành mái ấm bình yên gắn kết 3 mẹ con.

Ít ai biết rằng, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lan Phương còn có nền tảng học vấn vững vàng. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Trong việc nuôi dạy con, cô kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Việt, tạo môi trường song ngữ ngay trong gia đình. Hai con của cô hiện theo học tại trường quốc tế.

Cách nuôi dạy con của Lan Phương thiên về quan sát, lắng nghe, hướng dẫn và tôn trọng cá tính. Cô không hướng đến thành tích và bắt con theo hay áp đặt mong muốn của mình lên con mà cho con không gian và cơ hội, rồi động viên hướng dẫn con theo khả năng của mình.

Con gái lớn của chị từng theo học nhiều kỹ năng ngoại khóa theo sở thích như thể dục dụng cụ, hát, đàn, bơi… “Tôi không bao giờ ép con phải làm gì theo ý mình. Tôi quan sát xem con thích gì rồi khuyến khích”, Lan Phương nói.

Điều cô nhấn mạnh là muốn nuôi con khỏe mạnh, hạnh phúc về cả tinh thần và thể chất.

Từng có thời điểm, cô phát hiện con gặp vấn đề trong mối quan hệ bạn bè mà trước đó không nhận ra. Trải nghiệm này khiến Lan Phương thay đổi cách đồng hành, dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, giúp con nhận diện cảm xúc và thiết lập ranh giới.

“Tôi muốn mình là “cái neo an toàn” nhất cho con. Những lúc con có nhiều cảm xúc hỗn độn, con dễ cáu giận nhưng nếu thấy mẹ là nơi bình yên, ổn định, con sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, mở lòng và chia sẻ với mẹ hơn.

Từ những gì đã trải qua, Lan Phương quan tâm rất nhiều đến yếu tố cảm xúc, tinh thần, ảnh hưởng của môi trường sống đối với trẻ nhỏ. Điều này cũng gián tiếp thay đổi cách cô làm nghề. Trở lại màn ảnh sau những biến động cá nhân, cô không tìm cách làm mới bằng hình thức, mà đi sâu vào cảm xúc thật.

Sau khi ly hôn, bắt đầu một cuộc sống mới giúp Lan Phương được trở lại là chính mình, được sống theo các giá trị và niềm tin của mình. Điều đó khiến cô không còn phải liên tục gồng mình lên để chu toàn mọi thứ như thời gian trước. Đó cũng là lý do những vai diễn gần đây của Lan Phương có xu hướng nội tâm hơn, đời hơn, phản ánh rõ sự chuyển dịch trong chính con người cô.

Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua các phim như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Trải qua nhiều biến cố đời tư, cô hiện là mẹ đơn thân, lựa chọn cuộc sống kín đáo, tập trung nuôi dạy hai con trong không gian tổ ấm bình yên.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam