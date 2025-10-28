Gia đình lo lắng trước tình trạng "thiếu kiểm soát" của Britney Spears

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là Britney Spears lái xe loạng choạng sau khi rời một nhà hàng ở California (Mỹ), tối 24/10, được lan truyền trên mạng.

Người phụ nữ lái xe vượt dải phân cách, đi vào làn xe đạp và quay đầu gấp khiến lốp xe rít mạnh. Hình ảnh này làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe tâm lý của giọng ca Toxic.

Britney Spears phủ nhận lái xe trong tình trạng không tỉnh táo (Ảnh: Getty Images).

Một số nguồn tin khẳng định trước đó, Britney có hành vi “kỳ lạ” trong nhà hàng ở California. Tuy nhiên, ông Oliver Wynn - Tổng giám đốc nhà hàng - đã lên tiếng đính chính.

Trao đổi với Us Weekly, Wynn cho biết ông trực tiếp phục vụ Britney tối hôm đó và khẳng định cô “rất bình tĩnh, thân thiện và lịch sự”.

Ông nói: “Cô ấy rất thoải mái và tốt bụng. Cô ấy ngồi chơi, ăn một chút rồi rời đi. Cô ấy không uống rượu, dùng bữa và trò chuyện với bạn bè, người hâm mộ. Tôi chưa từng gặp người nổi tiếng nào tử tế như cô ấy”.

Theo Wynn, chuyến ghé thăm kéo dài khoảng 1 tiếng và hoàn toàn vui vẻ. “Tôi thực sự ấn tượng về sự tử tế của cô ấy. Tôi đã làm việc tại các nhà hàng khác, nơi có rất nhiều người nổi tiếng lui tới và tôi chưa bao giờ thấy người nổi tiếng nào tử tế như Britney”, Wynn khẳng định.

Sau khi video lan truyền, Britney cũng lên tiếng phủ nhận. Trên Instagram, cô viết: “Nếu ai thắc mắc, tôi chỉ biết nói rằng đó là người trông giống hệt tôi, nhưng không phải là tôi”.

Dù không trực tiếp nhắc đến đoạn video, Britney được cho là ngầm phủ nhận những tin đồn đang lan truyền trên mạng.

Britney Spears từng là "công chúa nhạc pop" ngọt ngào trong lòng công chúng (Ảnh: News).

Nữ ca sĩ sau đó tiếp tục đăng bài bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn, cho rằng mình bị đối xử thiếu tôn trọng và mất cảm hứng chia sẻ tác phẩm mới. Britney đồng thời đăng lại một video cũ ghi lại cảnh cô vẽ tranh cùng một số hình ảnh diện bikini.

Theo Daily Mail, gia đình Spears rất lo lắng cho sức khỏe của giọng ca nổi tiếng và đã thảo luận về cách hỗ trợ cô tốt nhất. Một nguồn tin tiết lộ: “Mọi người luôn mong điều tốt nhất cho Britney, nhưng gần đây cô ấy dường như đang đưa ra những lựa chọn sai lầm”.

Sự lo lắng này xuất hiện giữa lúc Kevin Federline (chồng cũ của Britney) quảng bá cuốn hồi ký You Thought You Knew, hé lộ chi tiết về cuộc sống hôn nhân của họ. Trong sách, Federline kể lại những mâu thuẫn, tin đồn ngoại tình và mô tả Britney là người “bất ổn tâm lý”.

Britney Spears và Kevin Federline từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi (Ảnh: Getty Images).

“Mọi người đều lo sợ. Có nhiều cuộc bàn bạc về việc nên làm gì để bảo vệ cô ấy khỏi chính mình”, một nguồn tin cho biết.

Bản thân nữ ca sĩ cũng phản ứng dữ dội trước những chia sẻ của Kevin và khẳng định rằng, chồng cũ đang cố gắng “kiếm lợi” sau khi khoản tiền trợ cấp nuôi con của cô cho 2 con trai Sean Preston và Jayden James kết thúc.

Tuần trước, Britney Spears phủ nhận các cáo buộc trong cuốn sách của Federline, bao gồm chuyện cô ngoại tình và sử dụng ma túy khi đang cho con bú.

Cô bày tỏ: “Những lời bịa đặt và thao túng liên tục từ chồng cũ khiến tôi tổn thương và kiệt sức. Những lời dối trá giúp anh ta kiếm tiền, còn người chịu tổn thương thực sự là tôi”.

Britney Spears và Kevin Federline kết hôn năm 2004 sau vài tháng hẹn hò, có 2 con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). Cặp đôi ly hôn năm 2007. Federline được quyền nuôi con và nhận 20.000 USD/tháng tiền cấp dưỡng cùng 20.000 USD/tháng trợ cấp hôn nhân trong một năm.

Hình ảnh gần đây của Britney Spears (Ảnh: Instagram).

Trong cuốn sách của mình, Federline khẳng định khoản tiền nhận được từ Britney “không nhiều như công chúng tưởng tượng”. Cựu vũ công hiện sống cùng vợ thứ 2 - Victoria Prince - và 2 con gái.

Kevin cũng tố Britney nộp đơn ly hôn đường đột và không thông báo trực tiếp. Trước những chia sẻ của chồng cũ, Britney tuyên bố: “Tôi luôn nài nỉ họ để bản thân được sống cùng các con của mình. Tôi cảm thấy buồn trước tình cảnh này”.