Diễn viên vai nhà nghèo phim giờ vàng VTV ngoài đời là nàng thơ xinh đẹp

Diễn viên Ngọc Thủy với gu thời trang mang phong cách nàng thơ (Video: Mai Châm).

Diễn viên Nguyễn Ngọc Thủy (SN 2001) đang dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình khi đảm nhận vai Trang trong phim giờ vàng Bước chân vào đời. Nhân vật của cô có nhiều trắc trở, thậm chí nhận ý kiến trái chiều, nhưng cũng chính điều đó giúp Ngọc Thủy được nhắc đến nhiều hơn trên các diễn đàn phim ảnh.

Nếu như trên phim, vai diễn của Thủy là một cô gái nhà nghèo, thì ở ngoài đời nữ diễn viên trẻ gây thiện cảm bằng hình ảnh đời thường nữ tính, dịu dàng. Bộ ảnh mới đây của cô thực hiện cùng với ê-kíp của Dân trí cho thấy một Ngọc Thủy tươi trẻ, xinh đẹp và cuốn hút.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Thủy cho biết phong cách thời trang này phản ánh đúng con người cô ở thời điểm hiện tại. Sau nhiều lần thử nghiệm các kiểu ăn mặc khác nhau, cô nhận ra sự tối giản giúp mình cảm thấy thoải mái và “được là chính mình” hơn. “Không cần cố gắng gây ấn tượng nhưng vẫn đủ để người khác nhớ đến”, cô nói.

Trong đời sống thường ngày, Ngọc Thủy ưu tiên những trang phục thanh lịch, có thể đồng hành cùng cô suốt một ngày dài - từ di chuyển, làm việc đến các hoạt động cá nhân - mà không gây cảm giác gò bó. Với cô, một bộ đồ đẹp không nằm ở mức độ nổi bật, mà ở việc giúp người mặc tự tin và không phải bận tâm quá nhiều khi đang làm việc.

Ba bộ trang phục được Ngọc Thủy lựa chọn trong bộ ảnh thời trang lần này đều có phong cách tối giản, giá cả phải chăng, phù hợp với các cô gái độ tuổi đôi mươi.

Trang phục, túi xách, giày dép và phụ kiện đều do Ngọc Thủy tự mình chọn lựa và phối đồ. Tuy vậy, cô vẫn đánh giá cao vai trò của stylist trong việc mở ra những góc nhìn mới, giúp cô thử nghiệm các phiên bản khác của bản thân trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Gam màu trung tính là lựa chọn chủ đạo trong tủ đồ của Ngọc Thủy. Tuy nhiên, cô không xem đó là giới hạn.

“Phá cách không nhất thiết phải là màu sắc rực rỡ. Đôi khi chỉ là thay đổi một chi tiết nhỏ hay cách phối khác đi, như vậy cũng đã là mới rồi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Một trong những dấu ấn dễ nhận ra của Ngọc Thủy là mái tóc bằng. Kiểu tóc này theo cô một cách khá tự nhiên, nhưng dần trở thành “dấu hiệu nhận diện” cả trên phim lẫn ngoài đời.

Nữ diễn viên cho biết, trong khi công việc đòi hỏi phải thay đổi liên tục để phù hợp với nhân vật, cô muốn giữ lại một yếu tố ổn định như một “điểm neo” cho bản thân. Mái tóc, vì thế, không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn trở thành một phần cá tính của cô một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, để giữ được vẻ đẹp của kiểu tóc này, cô cũng phải chăm chút khá kỹ lưỡng - từ độ dài, độ phồng đến sự gọn gàng. “Chỉ cần mái lệch một chút là tổng thể sẽ khác ngay”, cô nói.

Do đặc thù của các vai diễn, Ngọc Thủy thường xuyên phải đổi mới hình tượng. Cô ví đó giống như những “phiên bản khác” của chính mình. Khi sống đủ lâu với nhân vật, cô học được những điều mới, có thể là sự mạnh mẽ, cá tính hoặc tinh tế hơn trong cách thể hiện hình ảnh. Tuy nhiên, mọi ảnh hưởng đều được chọn lọc để phù hợp với con người thật.

Trước bộ phim Bước chân vào đời, Ngọc Thủy từng góp mặt trong nhiều dự án như Cuộc chiến không giới tuyến, Sao Kim bắn tim sao Hỏa, Những nàng thơ của bố, hay các phim truyền hình của QPVN và Đài Truyền hình Thái Nguyên. Hiện cô công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), nơi giúp cô rèn luyện nền tảng diễn xuất sân khấu song song với truyền hình.

Lịch quay phim dày đặc không khiến Ngọc Thủy chạy theo những chế độ khắt khe. Thay vào đó, cô duy trì sự kỷ luật ở mức vừa phải, hướng tới sự cân bằng lâu dài.

Nữ diễn viên cho biết cô ưu tiên ăn uống lành mạnh, hạn chế những thực phẩm gây cảm giác nặng nề. Khi có thời gian, cô tập luyện, còn trong những ngày bận rộn, cô cố gắng vận động thông qua sinh hoạt hàng ngày.

“Việc giữ dáng ban đầu là áp lực, nhưng sau này trở thành thói quen”, cô chia sẻ. Khi học cách lắng nghe cơ thể, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là gánh nặng.

Với Ngọc Thủy, năng lượng bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc giữ hình ảnh tươi tắn trước ống kính. Bên cạnh chăm sóc da và nghỉ ngơi hợp lý, cô tin rằng tinh thần ổn định sẽ phản ánh trực tiếp lên gương mặt.

Dù được chú ý về ngoại hình và phong cách, Ngọc Thủy khẳng định diễn xuất mới là yếu tố quyết định để một diễn viên đi đường dài. Theo cô, ngoại hình có thể giúp gây ấn tượng ban đầu, nhưng năng lực mới là thứ giữ khán giả ở lại.

Nữ diễn viên trẻ lựa chọn xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng chậm và thật, thay vì chạy theo xu hướng. Cô tin rằng khán giả ngày nay đủ tinh tế để nhận ra đâu là sự chân thành.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam