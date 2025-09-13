Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025: Lan tỏa tình yêu sách, gìn giữ giá trị văn hóa Việt

Ngày 13/9 tại Hà Nội, chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi review sách trực tuyến Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025 kết hợp tọa đàm Hành trình văn hóa đọc Việt đã diễn ra do Cổ Nguyệt Đường tổ chức.

Đây là nhóm những người yêu văn chương, mến mộ tài năng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, với mục tiêu tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Thư Đàm Cổ Nguyệt 2025 là cuộc thi review sách trực tuyến đầu tiên do Cổ Nguyệt Đường phát động, nhằm khuyến khích độc giả chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ và đánh giá cá nhân về những tác phẩm tâm đắc.

Sau 2 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều học giả, tác giả, sinh viên và đông đảo người yêu sách, với hàng trăm bài dự thi gửi về từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Cuộc thi được chia thành 2 vòng: Vòng một, thí sinh tự do lựa chọn một tác phẩm yêu thích để viết cảm nhận; vòng hai, các thí sinh cùng viết về truyện ký Hồ Xuân Hương và tôi của tác giả Đông Di, đồng thời đưa ra ý tưởng nhằm phát triển văn hóa đọc và xây dựng các hoạt động cho Cổ Nguyệt Đường.

Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, Trưởng ban giám khảo vòng chung khảo chia sẻ về hành trình xây dựng văn hóa đọc tại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, Tiến sĩ, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, Trưởng ban giám khảo vòng chung khảo, cho biết: “Trong bối cảnh văn hóa đọc đang phải đối mặt với nhiều loại hình giải trí khác, cuộc thi này có ý nghĩa vô cùng to lớn khi khơi lại tình yêu sách, tình yêu văn học trong giới trẻ. Nhiều bạn tham gia bằng sự say mê, trân trọng, chứng minh rằng tình yêu sách vẫn hiện hữu và đang chờ được tiếp sức”.

Ban tổ chức đã công bố 12 tác giả có bài viết xuất sắc nhất, trong đó gồm 1 Giải nhất, 2 Giải nhì, 4 Giải ba và 5 Giải khuyến khích. Đồng thời, 3 cá nhân có nhiều lượt tương tác trong vòng đầu cũng được vinh danh.

Giải nhất thuộc về thí sinh Hoàng Thị Quyên với bài viết giàu cảm xúc và chiều sâu, để lại ấn tượng đặc biệt với hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Ban giám khảo nhận định, các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện sự công phu, sáng tạo và tinh thần yêu sách mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cuộc thi.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm Hành trình văn hóa đọc Việt do Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ và diễn giả, tác giả Nguyễn Quốc Vương điều phối.

Buổi trao đổi tập trung vào bức tranh văn hóa đọc hiện nay, từ con số trung bình mỗi người dân Việt Nam chỉ đọc khoảng một cuốn sách mỗi năm, cho tới sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm độc giả có thói quen đọc thường xuyên và phần đông công chúng ít quan tâm đến sách.

Diễn giả Nguyễn Quốc Vương nhìn nhận văn hóa đọc ở Việt Nam đang ở tình trạng “sáng - tối đan xen”. Theo ông, bên cạnh những tín hiệu tích cực như sự ra đời của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hay các mô hình không gian đọc mới, thì vẫn còn đó những thách thức lớn khi giới trẻ ngày càng bị cuốn hút bởi mạng xã hội, video ngắn và các loại hình giải trí tức thời.

Tại phần tọa đàm, diễn giả Nguyễn Quốc Vương (bên phải) nhấn mạnh vai trò của sách trong việc nuôi dưỡng tri thức (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Quốc Vương nhấn mạnh: “Đọc sách không chỉ là thú vui cá nhân, mà còn là chiến lược phát triển quốc gia. Một đất nước muốn vươn xa không thể chỉ dựa vào công nghệ, mà phải dựa trên nền tảng tri thức bền vững được nuôi dưỡng qua sách vở”.

Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đồng tình với quan điểm này và cho rằng hành trình xây dựng văn hóa đọc ở Việt Nam vốn bắt đầu từ một điểm xuất phát rất thấp, khi vào năm 1945, tới 95% dân số vẫn mù chữ.

Tuy nhiên, ông không xem đây là rào cản cho tương lai. Theo ông Đỗ Anh Vũ, điều quan trọng là cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ cảm nhận việc đọc sách như một thói quen tự nhiên, gần gũi, thay vì coi đó là hoạt động xa vời.