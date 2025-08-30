Ra mắt 2 cuốn sách về Đảng cộng sản Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân

Sự kiện ra mắt 2 cuốn sách: Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an và Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử mở đầu cho các hoạt động triển lãm sách trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an là ấn phẩm quan trọng do Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Các đại biểu tham dự tìm hiểu về cuốn sách (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Đây là tập hợp phong phú các tư liệu, câu chuyện và hình ảnh chân thực, xúc động về những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng Công an nhân dân qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt trong thời bình.

Từ những người lính công an ở vùng sâu, vùng xa đến các chiến sĩ trực chiến tại tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ..., lực lượng công an luôn có mặt kịp thời ở những nơi hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn bình yên cuộc sống.

Cuốn sách tri ân, ghi nhận công lao, sự hy sinh không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ công an trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Những hình tượng sống động trong sách khắc họa lòng quả cảm và tinh thần phụng sự nhân dân của lực lượng này.

Cuốn sách thứ hai Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử do PGS.TS Vũ Trọng Lâm làm chủ biên, là ấn phẩm đặc biệt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuốn sách phân tích, làm rõ những quyết sách lịch sử của Đảng qua từng kỳ đại hội, định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ cách mạng phù hợp với tình hình mới.

Đây không chỉ là công trình tổng kết lý luận - thực tiễn sâu sắc mà còn đúc kết bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Mỗi kỳ đại hội là dấu mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm, cùng sự trưởng thành về tư duy lý luận và lãnh đạo thực tiễn của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định rằng, việc biên soạn, biên tập và xuất bản cuốn Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an là sự cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và NXB Chính trị quốc gia Sự thật trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Nội dung sách thể hiện chân thực tinh thần gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an; làm rõ mối quan hệ “máu thịt” giữa công an và nhân dân. Đây sẽ là tài liệu quan trọng để cấp ủy các cấp nghiên cứu, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong lực lượng Công an nhân dân.

Các chiến sĩ công an tìm hiểu về những câu chuyện, tư liệu trong chính cuốn sách viết về lực lượng của mình (Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật).

Với cuốn Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những quyết sách lịch sử, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh tinh thần lịch sử Đảng ta là “một pho sử bằng vàng”.

Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống quý báu của Đảng, hướng tới Đại hội XIV. Ông nêu rõ, trong 95 năm qua, Đảng đã nỗ lực không ngừng, bám sát thực tiễn trong nước và thế giới để ban hành quyết sách, chiến lược đúng đắn, sáng tạo.

Những quyết sách này giúp cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, đạt thắng lợi vĩ đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Các quyết sách là cơ sở định hướng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Trước yêu cầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và thành tựu đổi mới của nhân dân, dân tộc.

Nhân dịp này, để lan tỏa giá trị và ý nghĩa của 2 ấn phẩm, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị của 2 cuốn sách mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng tới tương lai phát triển bền vững của đất nước.