“Thiên thần” Miranda Kerr: 4 con vẫn đẹp khó tin bên chồng tỷ phú kém tuổi

Cựu người mẫu Miranda Kerr (43 tuổi) vừa gây chú ý khi xuất hiện cùng chồng - tỷ phú công nghệ Evan Spiegel - tại lễ trao giải Breakthrough Prize diễn ra ở California (Mỹ).

Tại sự kiện được mệnh danh là “Oscar của khoa học”, nơi tôn vinh các phát minh có ảnh hưởng lớn đến nhân loại, Miranda Kerr và chồng lựa chọn phong cách thanh lịch, sang trọng. Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thảm đỏ.

Miranda Kerr sánh đôi cùng chồng tỷ phú tại lễ trao giải về công nghệ và khoa học Breakthrough Prize (Ảnh: Getty).

Sau khi rời xa sàn diễn thời trang, Miranda Kerr hiếm khi tham dự các sự kiện giải trí, thay vào đó cô thường đồng hành cùng chồng trong những hoạt động mang tính học thuật, công nghệ hoặc từ thiện. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong định hướng hình ảnh của siêu mẫu đình đám một thời.

Tại buổi lễ, Miranda Kerr nổi bật với trang phục tinh tế, lớp trang điểm tông hồng nude nhẹ nhàng và mái tóc nâu bồng bềnh. Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và thần thái rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp dường như “không bị thời gian ảnh hưởng”.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Miranda Kerr thừa nhận cô cũng đối mặt với áp lực tuổi tác như nhiều phụ nữ khác. Tuy nhiên, thay vì lo lắng về sự lão hóa, cô tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, duy trì lối sống lành mạnh và trân trọng những giá trị gia đình.

“Khi bạn kết nối được với nội tâm và những người yêu thương mình, đó mới là điều quan trọng nhất”, cô chia sẻ.

Vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ của cựu "thiên thần nội y" 43 tuổi (Ảnh: Getty).

Sinh năm 1983, Miranda Kerr là một trong những siêu mẫu thành công nhất của Australia. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 13 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo, phong thái tự nhiên. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2007 khi cô trở thành “thiên thần” của Victoria's Secret, đưa tên tuổi vươn tầm quốc tế.

Không dừng lại ở vai trò người mẫu, Miranda Kerr sớm định hướng phát triển sự nghiệp kinh doanh. Năm 2011, cô sáng lập thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ KORA Organics, xuất phát từ niềm tin vào lối sống lành mạnh và chăm sóc sắc đẹp từ bên trong.

Sau hơn một thập kỷ, KORA Organics đã trở thành thương hiệu toàn cầu, có mặt tại nhiều thị trường lớn. Năm 2023, Miranda Kerr bán phần lớn cổ phần cho một tập đoàn mỹ phẩm quốc tế, đưa giá trị thương hiệu lên hàng trăm triệu USD, đồng thời khẳng định vị thế của cô trong lĩnh vực kinh doanh.

Về đời tư, Miranda Kerr hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Evan Spiegel - nhà đồng sáng lập ứng dụng Snapchat. Cặp đôi kết hôn từ năm 2017 và có với nhau 3 con chung, bên cạnh cậu con trai riêng của Miranda từ cuộc hôn nhân trước với tài tử Orlando Bloom.

Miranda Kerr hiện có cuộc sống gia đình viên mãn và sự nghiệp đáng nể (Ảnh: Getty).

Mối quan hệ giữa Miranda Kerr và Evan Spiegel được đánh giá là kín tiếng nhưng bền vững. Siêu mẫu 43 tuổi nhiều lần chia sẻ rằng, gia đình và tình yêu là nền tảng quan trọng nhất giúp cô cân bằng cuộc sống sau ánh hào quang của làng giải trí.

Nói về hôn nhân với Evan Spiegel, nữ siêu mẫu cho biết cả hai xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và những giá trị sống tương đồng. “Chúng tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu và cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể”, cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Miranda Kerr cũng nhấn mạnh, điều khiến cuộc hôn nhân của cô bền vững không phải là sự lãng mạn hào nhoáng mà là những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày. Hai vợ chồng duy trì thói quen trò chuyện, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Dù thành công và nổi tiếng, Miranda Kerr vẫn ưu tiên việc làm mẹ (Ảnh: Getty).

Với vai trò làm mẹ, Miranda Kerr cho biết đó là hành trình mang lại cho cô nhiều niềm vui và bài học nhất. Cô thường dành thời gian ở bên các con, khuyến khích sự sáng tạo và giúp các con phát triển một cách tự nhiên.

“Tôi học được rất nhiều từ các con. Chúng giúp tôi nhìn thế giới theo cách trong trẻo và chân thành hơn”, cô nói.

Ngoài ra, Miranda Kerr cho rằng tình yêu không chỉ đến từ mối quan hệ vợ chồng mà còn từ việc biết trân trọng bản thân. Cô thường xuyên thực hành thiền, duy trì lối sống lành mạnh và giữ tinh thần tích cực để lan tỏa năng lượng tốt đến gia đình.

“Thành công không chỉ nằm ở sự nghiệp hay tài chính, mà là cảm giác bình yên và hạnh phúc khi bạn ở bên những người mình yêu thương”, Miranda Kerr chia sẻ.

Theo Forbes, tài sản của doanh nhân công nghệ Evan Spiegel ước tính khoảng 2,3 tỷ USD. Trong khi đó, Miranda Kerr cũng xây dựng cho mình sự nghiệp độc lập với vai trò doanh nhân thành đạt.

Ở tuổi 43, Miranda Kerr không chỉ được nhắc đến như một biểu tượng sắc đẹp mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại: Độc lập, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, đồng thời giữ được giá trị cá nhân.