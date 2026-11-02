Hai năm qua, Kỳ Duyên thử sức với diễn xuất, tham gia hai dự án điện ảnh, trong đó có Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành với doanh thu hơn 300 tỷ đồng.

Gần đây, người đẹp tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu trong Chị chị em em 3. Đây là vai diễn mang đến cho Kỳ Duyên nhiều áp lực, từ việc hóa thân vào một nhân vật có hình tượng đặc trưng đến cơ hội làm việc cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Steven Nguyễn và Chi Pu.

Nói về hành trình đến với diễn xuất, Kỳ Duyên thừa nhận mình may mắn khi nhận được những cơ hội tốt, nhưng không cho rằng thành quả đạt được chỉ đến từ danh tiếng sẵn có. Trước khi tham gia điện ảnh, cô chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất để chuẩn bị cho các buổi thử vai.

Theo Kỳ Duyên, sau bộ phim đầu tiên, cô nhận được nhiều lời mời casting (thử vai). Tuy nhiên, cô không nhận lời chỉ vì có cơ hội, mà luôn cân nhắc khả năng đảm nhận nhân vật cũng như mức độ phù hợp với định hướng lâu dài trong lĩnh vực điện ảnh.

“Danh hiệu hoa hậu cũng mang đến cho tôi lợi thế nhất định, giúp tôi có hình ảnh cá nhân và lượng khán giả quan tâm, ủng hộ từ trước. Tuy nhiên, sự chú ý ấy cũng đi kèm kỳ vọng và những đánh giá khắt khe hơn. Đó là áp lực nhưng đồng thời cũng là động lực”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Kỳ Duyên cho biết bản thân từng trăn trở trước định kiến hoa hậu bước vào điện ảnh chỉ để tìm kiếm sự nổi tiếng, hay người đẹp chỉ đóng vai trò “bình hoa di động”. Vì vậy, cô muốn theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc, nỗ lực qua từng vai diễn để được khán giả nhìn nhận bằng năng lực nghề nghiệp.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên cũng vừa khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam hồi đầu tháng 10. Dù vậy, người đẹp vẫn duy trì sức hút qua nhiều hoạt động. Hình ảnh của cô trong mắt công chúng gắn với phong cách thời thượng, cá tính và khả năng biến hóa trong thời trang.

Là người yêu thích thời trang, Kỳ Duyên thường xuất hiện với những bộ trang phục được đầu tư cùng phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ. Tuy nhiên, quan niệm của cô về việc mua sắm đã có nhiều thay đổi theo thời gian.

“Tôi yêu thích thời trang, từng không ngại xuống tiền cho những món đồ hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, càng lớn tôi càng muốn hướng đến những giá trị bền bỉ hơn. Chi tiêu và đầu tư cho đồ hiệu giúp mình trông sành điệu hơn. Nhưng thực tế, có những món đồ hiệu tôi chỉ mặc 1-2 lần, trong khi giá của chúng khá đắt đỏ, từ 2.000 đến 5.000 USD, nên tôi cũng thấy khá lãng phí”, cô chia sẻ.

Bên cạnh công việc, thời gian qua, Kỳ Duyên cũng gây chú ý bởi mối quan hệ với Hoa hậu Thiên Ân. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường lẫn công việc, chia sẻ nhiều khoảnh khắc trên mạng xã hội.

Sự gắn bó này nhận được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả, song cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về cách cả hai thể hiện sự thân thiết quá mức trên không gian mạng. Tuy nhiên, Kỳ Duyên cho biết cô không quá bận tâm đến những điều tiêu cực.

“Chúng tôi hướng đến những điều tích cực. Cả hai vẫn đang sống, làm việc và nhận được nhiều tình yêu thương từ khán giả. Đó cũng là những điều phù hợp với định hướng mà chúng tôi đã lựa chọn. Tôi mong trong thời gian tới, cả hai có thể tiếp tục đồng hành, cùng nhau nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa”, cô chia sẻ.

Những lần Kỳ Duyên tặng Thiên Ân những món quà có giá trị thường gây chú ý trên mạng xã hội. Chia sẻ với việc này, cô nói tặng quà là cách thể hiện sự quan tâm, mang đến niềm vui cho người nhận. Cả hai đôi khi tặng quà cho nhau đơn giản để động viên, khích lệ trong công việc và cuộc sống.

“Những món quà tôi và Thiên Ân dành cho nhau có cả giá trị tinh thần, đương nhiên có vật chất. Thiên Ân cũng thường tặng tôi những món quà giá trị, ngược lại, tôi cũng muốn dành cho bạn ấy những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình”, Kỳ Duyên nói.

Ở tuổi 30, khi được hỏi về quan niệm tình yêu, Kỳ Duyên cho rằng mỗi mối quan hệ đều mang đến một trải nghiệm khác nhau. Với cô, không có hai câu chuyện tình cảm nào hoàn toàn giống nhau, bởi mỗi người đều đem đến những cảm xúc và cách yêu riêng.

“Dù yêu 10 người, chúng ta cũng sẽ có 10 câu chuyện, bởi mỗi người đem đến những cảm xúc và cách yêu riêng. Có những chuyện trong tình cảm mà bản thân không thể lường trước. Tôi nghĩ tình yêu cũng có phần duyên số. Khi một chuyện xảy ra, có lẽ nó sẽ diễn ra theo cách vốn có. Chúng ta không thể biết trước hay kiểm soát được tất cả mọi thứ”, cô chia sẻ.

Ảnh: Facebook nhân vật