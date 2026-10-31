Bạn gái kín tiếng của Quân A.P: Sắc vóc gợi cảm, là mối tình đầu

Trong tập 14 Running Man Vietnam lên sóng tối 30/10, ca sĩ Quân A.P gây sốt khi chính thức giới thiệu bạn gái lâu năm Lê Khanh trước các đồng nghiệp và khán giả. Cả hai sánh đôi trong tạo hình cô dâu, chú rể, nhận những lời chúc phúc từ dàn thành viên. Khoảnh khắc cặp đôi trao nhau nụ hôn trên chương trình khiến người hâm mộ thích thú.

Lê Khanh bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi được “làm con dâu của gia đình Running Man Vietnam”. Khi chia sẻ về mối quan hệ ngoài đời, cô tiết lộ được Quân A.P chiều chuộng và cho biết điều mình yêu thích nhất ở bạn trai là sự thông minh, chu đáo.

Trước đó, Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 phải 6 đừng của Quân A.P, phát hành tối 27/10. Sau nhiều năm kín tiếng, việc cả hai liên tiếp xuất hiện cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc và chương trình truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong MV 3 phải 6 đừng, Quân A.P hóa thân thành “The Boss”, người đàn ông có cuộc sống ngăn nắp, cứng nhắc và tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt. Lê Khanh vào vai “The Girl”, cô gái xuất hiện và từng bước làm thay đổi thế giới ấy.

Những phân cảnh tình tứ của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận từ người hâm mộ, giúp MV hút hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube sau 3 ngày ra mắt.

Chia sẻ về lần đóng MV này, Lê Khanh cho biết, cô nhận được lời mời từ ê-kíp và thấy hứng thú với tạo hình cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên, người đẹp áp lực vì chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

“Đây là lần hiếm hoi đóng MV nên tôi cũng rất hồi hộp, sợ làm chưa tốt, ảnh hưởng đến mọi người nhưng ai cũng hỗ trợ và giúp tôi hoàn thành buổi quay nhanh chóng”, cô nói.

Nhiều khán giả thắc mắc liệu Lê Khanh có đang ấp ủ nhiều dự định lấn sân showbiz thời gian tới hay không. Người đẹp cho biết, cô sẵn sàng đón nhận những thử thách và cơ hội mới trong tương lai, bên cạnh công việc KOL (người có sức ảnh hưởng) đang theo đuổi.

Lê Khanh sinh năm 1997, cùng tuổi với Quân A.P, quê Hà Nội. Cả hai từng học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng, gắn bó từ thời học sinh.

Khi còn đi học, nam ca sĩ từng chia sẻ nhiều hình ảnh bên Lê Khanh trên trang cá nhân. Tuy nhiên, từ khi bước vào làng giải trí, anh kín tiếng hơn, hiếm khi trả lời những câu hỏi về chuyện tình cảm. Ca sĩ từng cho biết, hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là một người thấu hiểu, tin tưởng, ủng hộ công việc mà anh đang theo đuổi.

Chuyện tình “thanh mai trúc mã” của Quân A.P và Lê Khanh nhận được nhiều sự yêu mến bởi sự kín đáo, nhẹ nhàng và gắn bó qua nhiều năm. Những năm gần đây, cả hai nhiều lần được bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Lê Khanh cũng xuất hiện tại hậu trường một số chương trình âm nhạc, concert để cổ vũ bạn trai.

Vài tháng trước, Quân A.P và Lê Khanh rộ tin đồn sắp kết hôn sau loạt ảnh được cho là hậu trường chụp ảnh cưới lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa xác nhận những đồn đoán.

Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lê Khanh vẫn có hơn 170.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô làm công việc KOL, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng mỹ phẩm, chăm sóc bản thân và tham dự một số sự kiện thời trang, làm đẹp.

Ở tuổi 29, Lê Khanh được nhận xét sở hữu ngoại hình trẻ trung. Cô chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn làn da trắng, đường nét thanh tú, kết hợp mái tóc dài nữ tính.

Phong cách thời trang của Lê Khanh cũng được đông đảo khán giả trẻ học hỏi nhờ tính ứng dụng cao. Lê Khanh yêu thích với các gam màu pastel nhẹ nhàng hoặc trung tính.

Trong những buổi cà phê, dạo phố, Lê Khanh thay đổi giữa gu mặc nữ tính và năng động. Trang phục thường có điểm nhấn ở phom dáng, từ váy hai dây xếp tầng, áo cổ yếm đến đầm ôm nhún. Túi xách hồng, sơ mi kẻ vàng hay phụ kiện màu nổi được cô sử dụng để tổng thể bớt đơn điệu.

Ở những dịp khác, người đẹp chọn áo dài tay ôm dáng cùng quần suông, hoặc áo nỉ rộng phối quần short, tạo vẻ trẻ trung, thoải mái.

Khi đi du lịch, cô ưu tiên cách phối đồ gọn nhẹ nhưng vẫn chăm chút phụ kiện. Áo hai dây trắng kết hợp sơ mi kẻ khoác ngoài, mũ cói và kính râm mang đến vẻ thời thượng.

Trong những chuyến đi biển, Lê Khanh tự tin khoe vóc dáng gợi cảm. Cô phối bikini cùng chân váy dài xếp tầng, tạo hình ảnh nữ tính.

Những thiết kế để lộ đường cong cùng phụ kiện kính râm hay quần ống rộng giúp phong cách nghỉ dưỡng của hot girl vừa gợi cảm vừa không đánh mất sự thanh lịch.

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997, quê Hà Nội. Anh ghi dấu ấn với những bản hit như Ai là người thương em, Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, Nhắn tới khoảng trời em... Năm 2021, anh giành giải “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc” tại lễ trao giải MAMA. Quân A.P từng tham gia The Heroes, Anh trai say hi 2024. Từ năm ngoái, nam ca sĩ tiếp tục được khán giả yêu thích khi trở thành thành viên chính của Running Man Vietnam trong hai mùa liên tiếp.

Ảnh: Facebook nhân vật