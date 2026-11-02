Mới đây, BTV (biên tập viên) Nguyễn Tuấn Anh - người dẫn chương trình quen mặt với khán giả VTV yêu thích thể thao - thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn nhà mới được vợ chồng anh sửa sang để chuyển về sinh sống. Không gian căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, đẹp và sang trọng, được ví như khách sạn 5 sao.

Theo BTV Tuấn Anh, vợ chồng anh mua căn nhà cách đây khoảng 10 năm. Trước đó, do chưa có nhu cầu sử dụng nên cho thuê. Gần đây, gia đình quyết định chuyển về ở nên tiến hành cải tạo lại toàn bộ không gian.

Bản thiết kế ngôi nhà do một người bạn thân của hai vợ chồng, vốn là kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm, thực hiện và tặng gia đình. Thiết kế được tính toán tỉ mỉ, mỗi tầng có cách bài trí khác nhau tùy theo công năng và sở thích của người sử dụng. Trong nhà có nhiều khu vực chức năng riêng, từ phòng khách, phòng ăn đến các phòng ngủ và không gian thư giãn trên tầng cao.

Căn nhà có 5 tầng. Tầng một là phòng khách và khu vực ăn uống trong không gian kín. Các tầng 2, 3 và 4 dành cho những thành viên trong gia đình, gồm vợ chồng BTV Tuấn Anh, hai người con và mẹ anh. Mỗi người có một không gian riêng được thiết kế theo yêu cầu cá nhân.

Tầng 5 là khu vực mở, kết hợp không gian uống trà, tiếp bạn bè, cây cảnh và phòng thờ. Đây cũng là nơi gia đình có thể thư giãn, gặp gỡ người thân, bạn bè sau những giờ làm việc.

BTV Nguyễn Tuấn Anh cho biết, căn nhà không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn là không gian riêng của từng thành viên. Việc mỗi người có một tầng hoặc khu vực sinh hoạt phù hợp giúp các thành viên vừa có sự riêng tư, vừa thuận tiện gắn kết trong đời sống gia đình anh gồm 4 thành viên.

BTV Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam từ đầu năm 2002, ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao). Hai năm đầu tiên, anh là BTV, phóng viên Ban Thời sự (VTV1), phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có thể thao, công nghệ, giáo dục và y tế.

Sau SEA Games 22 năm 2003 được tổ chức tại Việt Nam, anh chuyển sang Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3) từ năm 2004. Từ đó đến nay, nam BTV tập trung làm chuyên sâu về lĩnh vực thể thao.

Quyết định chuyển hướng sự nghiệp của anh xuất phát từ sở thích cá nhân. Anh Tuấn Anh cho biết anh vốn yêu thích thể thao và có thể chơi nhiều môn như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, tennis, bơi, đạp xe, chạy bộ. Gần đây, anh còn dành thời gian cho pickleball.

Với anh, việc được làm công việc gắn với đam mê là niềm vui, dù đặc thù nghề truyền hình thể thao đòi hỏi cường độ làm việc cao và lịch trình không giống nhiều ngành nghề khác.

Nam BTV kể, công việc thường xuyên kéo dài đến đêm muộn hoặc bắt đầu từ sáng sớm. Trong những chiến dịch lớn như World Cup, Euro, có thời điểm anh cùng đồng nghiệp gần như ăn, ngủ và làm việc tại cơ quan suốt cả tháng do khối lượng công việc rất lớn.

“Công việc của chúng tôi không có khái niệm nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ Tết. Vì mình nghỉ thì lấy gì phát sóng, lấy gì cho khán giả xem? Cho nên việc phải đi làm vào cuối tuần, dịp lễ Tết, làm đêm muộn hay bắt đầu từ 2-3h sáng là chuyện rất bình thường”, anh chia sẻ.

Dù lịch làm việc vất vả, Tuấn Anh cho biết bản thân không cảm thấy quá mệt mỏi bởi công việc phù hợp với sở thích . Anh cũng may mắn có sức khỏe tốt để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của nghề.

Gần 25 năm gắn bó với VTV, điều khiến anh yêu thích là được đồng hành cùng nhiều sự kiện thể thao lớn nhỏ trong nước và quốc tế, gặp gỡ các vận động viên, huấn luyện viên cũng như những người làm công tác quản lý ở nhiều bộ môn.

Về thu nhập, nam BTV cho biết mức lương từ công việc tại VTV ở mức vừa phải, đủ đáp ứng các chi tiêu sinh hoạt của cá nhân và gia đình. Để mua nhà, xây dựng cuộc sống ổn định, vợ chồng anh còn có thêm những công việc khác bên cạnh công việc chính.

Nguyễn Tuấn Anh kết hôn năm 2008. Vợ chồng anh hiện có hai người con. Con trai lớn (SN 2009) đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Con gái (SN 2012) học lớp 9, đứng trước kỳ thi chuyển cấp.

Ngoài công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, BTV Tuấn Anh cố gắng sắp xếp thời gian cho gia đình và những người bạn thân thiết. Với anh, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện cùng người thân, bạn bè là cách để giải tỏa căng thẳng, cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc áp lực.

Cuộc sống của anh hiện xoay quanh công việc, gia đình và những sở thích cá nhân, trong đó căn nhà mới là không gian để các thành viên cùng tận hưởng nhịp sống riêng tư, bình yên.

Ảnh: Facebook nhân vật