Thị trường concert tại Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết. Khoảng 90.000 lượt khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình trong hai đêm nhạc BIGBANG cuối tháng 10, cùng với sức nóng của hàng loạt đêm nhạc Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai và concert riêng của các ca sĩ, các lễ hội âm nhạc liên tiếp được tổ chức tại Hà Nội, TPHCM.

Tuy nhiên, phía sau sức nóng ấy, liệu thị trường đã có nền tảng đủ vững để phát triển lâu dài? Kinh doanh concert thực sự là "mỏ vàng" của ngành giải trí Việt?

Một tiết mục trong đêm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" hôm 17/10 tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Hàng vạn khán giả mỗi đêm: Sức bật của concert Việt

Những năm gần đây, thị trường biểu diễn Việt Nam chứng kiến sự thay đổi cả về quy mô lẫn tần suất tổ chức. Cảnh tượng các khán đài chật kín hàng chục ngàn người không còn là hiện tượng lạ. Khán giả cũng xây dựng thói quen chi tiền đi concert, gia tăng hứng thú, mong muốn chi tiêu cho các chương trình giải trí tổ chức trong nước.

Theo một thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Statista, trong năm 2025, hơn 810 sự kiện âm nhạc đã diễn ra tại Việt Nam. Riêng tháng 8 năm ngoái là dịp cao điểm khi có tới 108 sự kiện.

Nổi bật là các chuỗi concert "anh trai", "chị đẹp", "em xinh" với sự đồng hành của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Năm 2025 còn ghi nhận sức hút của những chương trình "concert quốc gia" như V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tổ quốc trong tim... thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Gần 50.000 khán giả theo dõi concert "Tổ quốc trong tim", diễn ra hôm 23/8 ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Anh - CEO The First Management - nhận định thị trường biểu diễn Việt đang có nhiều tín hiệu tích cực. Các concert từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi cho thấy khả năng nối dài sức hút của chương trình truyền hình, chuyển sự yêu thích của khán giả thành nhu cầu mua vé nghe nhạc, gặp gỡ nghệ sĩ. Tiếp đó, nhiều concert do doanh nghiệp thực hiện, quy tụ các giọng ca hút fan hàng đầu, cũng tổ chức đều đặn tại các thành phố lớn.

Ở mảng biểu diễn cá nhân, nhiều nghệ sĩ từng bước xây dựng thương hiệu đêm nhạc riêng: Mỹ Tâm với Tri âm, My soul 1981, See the light; Trung Quân có 1589, 1689; Quốc Thiên phát triển chuỗi Skynote. Cùng với Vietnamese concert của Hoàng Thùy Linh, All-rounder của SOOBIN hay Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi... Có thể thấy, thị trường ngày càng đa dạng về quy mô và màu sắc âm nhạc.

"Giữa tháng 10 vừa qua, có một dịp cuối tuần diễn ra tới 8 concert cùng lúc ở TPHCM. Đó là một tần suất rất lớn, cho thấy thị trường đang sôi động hơn bao giờ hết", ông Nguyễn Hữu Anh nhận xét.

40.000 khán giả tham gia concert của Mỹ Tâm hồi tháng 12/2025 tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bà Đinh Nam Phương - Giám đốc Chiến lược Nội dung cho Anh trai say hi - cũng bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển của thị trường biểu diễn Việt Nam. Theo bà Phương, concert Rap Việt diễn ra hồi tháng 1/2021 từng gây sốt khi thu hút khoảng 15.000 khán giả. Thời điểm đó, đây là con số "khổng lồ" vì thị trường chưa có quá nhiều sự kiện âm nhạc trực tiếp. Đến nay, những đêm diễn của sao Hàn tại Việt Nam hay các "anh trai" đã có thể quy tụ 40.000-50.000 khán giả mỗi đêm.

Bà Nam Phương nhận định thị trường Việt Nam có nhiều lợi thế, từ bản sắc văn hóa đến dân số trẻ, am hiểu nền tảng số. Khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, nhu cầu thưởng thức âm nhạc cũng gia tăng.

"Trước đây, việc thuyết phục khán giả trả tiền cho các sản phẩm giải trí khá khó khăn, bởi nhiều người quen nghe nhạc miễn phí. Nhưng qua các chương trình thực tế từ Rap Việt đến Anh trai say hi, Em xinh say hi, mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ đã thay đổi. Người hâm mộ sẵn lòng chi trả, nghệ sĩ cũng có thêm động lực tổ chức đêm nhạc riêng", bà Đinh Nam Phương chia sẻ tại một tọa đàm hôm 30/10 ở TPHCM.

Hàng chục nghìn khán giả theo dõi concert "Em xinh say hi" (Ảnh: Ban tổ chức).

"Cháy" vé xem concert giá tiền triệu, nhưng chưa chắc nhà sản xuất đã có lời

Các chuyên gia cho biết, thị trường concert tại Việt Nam vẫn còn nhiều "bài toán" khiến đơn vị sản xuất đau đầu, nhiều nghệ sĩ "cân não" khi quyết định làm show.

Thực tế, không ít nghệ sĩ, đơn vị tổ chức phải hủy hoặc hoãn show vì nhiều nguyên nhân, trong đó có lượng vé bán không đạt kỳ vọng. Năm 2025, Lân Nhã hủy show tại Hà Nội, hay concert Sài Gòn Simple Love quy tụ nghệ sĩ Việt - Hàn cũng dừng tổ chức vì lượng vé bán thấp. Trước đó, K-Time Live in Hanoi tháng 11/2024 bị hủy vì lý do được công bố là "khách quan ngoài tầm kiểm soát".

Với mảng concert của các chương trình đã có thương hiệu như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Em xinh say hi, Chị đẹp đạp gió; giới chuyên gia cũng cho rằng không phải cứ thông báo "cháy vé", khán đài chật kín khán giả là mặc định ê-kíp sẽ ôm lời "hàng chục tỷ mỗi đêm".

Tiếp nối hai mùa "Anh trai say hi", đơn vị sản xuất triển khai "Tinh hà say hi" trong năm nay, đồng thời nối dài sức hút chương trình bằng các đêm concert (Ảnh: Ban tổ chức).

Như trường hợp của "ông lớn" Đất Việt, bà Đinh Nam Phương thừa nhận, việc tạo ra lợi nhuận với những đêm concert Anh trai say hi cháy vé, hút hàng chục ngàn khán giả, là điều không hề dễ dàng.

"Trong 40 sự kiện âm nhạc chúng tôi thực hiện khoảng 5 năm qua, hơn một nửa là chương trình miễn phí do nhãn hàng tài trợ. Kể cả show bán vé cũng là show được tài trợ bởi nhãn hàng. Vì vậy, kinh doanh concert không phải là mô hình đảm bảo "chiến thắng doanh thu". Con đường phát triển thị trường biểu diễn vẫn còn dài. So với các thị trường phát triển trên thế giới, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm", bà Nam Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Anh phân tích, thị trường biểu diễn Việt Nam đang bùng nổ, sức mua của khán giả tăng, nhưng sức nóng ấy chưa đủ để tạo nên "mỏ vàng" cho các nhà sản xuất. Nếu không có sự đồng hành của nhãn hàng, nhà tài trợ, ê-kíp tổ chức sẽ khó có nguồn lực đủ mạnh để thực hiện các đêm nhạc với chi phí lớn, nhiều rủi ro.

"Các đơn vị tổ chức mới, thậm chí những đơn vị đã có kinh nghiệm, không nên chỉ nhìn vào thành công trên bề nổi, mà tự tin đầu tư. Muốn bán được vé concert, phải nghiên cứu kỹ tệp khán giả, thấu hiểu cộng đồng người hâm mộ và đánh giá đúng sức hút thực tế của nghệ sĩ.

Dù bán được hết vé, sự đồng hành của nhãn hàng vẫn có vai trò quan trọng trong bài toán lợi nhuận. Ở đây chúng ta có 2 "ông lớn" trong thị trường concert là Yeah1 và Đất Việt. Lợi nhuận mỗi buổi concert có thể không cao, nhưng khi tổ chức liên tiếp một chuỗi các đêm nhạc, phần tích lũy có thể tăng thêm đáng kể", ông Hữu Anh nhấn mạnh.

Các thành viên BIGBANG trong concert tại Hà Nội vừa qua (Ảnh: Instagram).

Ông Nguyễn Hữu Anh cũng nhận định thêm, về mảng concert sao ngoại, các đơn vị làm show cần cân nhắc nhiều yếu tố khi mời nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam tổ chức đêm nhạc. Có những nghệ sĩ rất nổi ở Hàn Quốc, Âu Mỹ, nhưng khi đến Việt Nam chỉ thu hút được một lượng người mua nhất định. Số lượng nhóm nhạc gây sốt như Blackpink, BIGBANG "chỉ đếm trên đầu ngón tay".

"Nếu chỉ có khoảng 2.000 người sẵn sàng mua vé mà tổ chức chương trình 5.000 chỗ, nhà tổ chức sẽ lấp đầy 3.000 chỗ còn lại bằng cách nào?", ông Hữu Anh đặt vấn đề.

Từ bài toán xác định sức mua và quy mô tổ chức, bà Đặng Thanh Vân - chuyên gia tư vấn chiến lược, quản trị và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - cho rằng, doanh nghiệp cần tính toán điểm hòa vốn trước khi quyết định đầu tư vào các đêm nhạc.

Một concert đòi hỏi nhà tổ chức cam kết những khoản chi lớn như cát-xê nghệ sĩ, tiền bản quyền, tiền thuê sân khấu, thiết bị, địa điểm và vận hành, trong khi doanh thu bán vé, tài trợ chưa chắc đạt kỳ vọng.

Ngay cả khi bán hết vé, doanh nghiệp vẫn phải cân đối dòng tiền, thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và xử lý chi phí phát sinh. Nếu phụ thuộc chủ yếu vào tiền vé, chỉ một biến động về doanh thu hoặc chi phí cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời.

Các concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" đều được đầu tư về ánh sáng, âm thanh, sân khấu (Ảnh: Nam Anh).

Để công nghiệp biểu diễn thực sự "hái ra tiền"

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định công nghiệp văn hóa là một động lực tăng trưởng mới. Với thị trường biểu diễn, để tận dụng cơ hội phát triển, các chuyên gia cho rằng cần nuôi dưỡng nhu cầu đi xem ca nhạc của khán giả, nâng cao năng lực sản xuất và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Từ những concert chật kín khán giả, ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam cần được đầu tư bài bản để trở thành động lực tăng trưởng bền vững cho công nghiệp văn hóa (Ảnh: Ban tổ chức).

Chuyên gia âm nhạc Trần Thăng Long nhìn nhận việc nghệ sĩ Việt ngày càng chủ động tổ chức concert là tín hiệu tích cực. Dù còn nhiều áp lực đầu tư với số vốn lớn, mỗi đêm diễn của họ đã góp phần hình thành thói quen khán giả thưởng thức âm nhạc trực tiếp và trả tiền ủng hộ nghệ sĩ. Tương tự việc thị trường điện ảnh phát triển cùng thói quen ra rạp, nhu cầu đi xem ca nhạc cần được duy trì để tạo nền tảng cho ngành âm nhạc nói riêng, công nghiệp văn hóa nói chung.

Trước lo ngại thị trường concert bùng nổ như "bong bóng", ông Long cho rằng sức hút của hàng loạt đêm nhạc hiện nay vẫn xuất phát từ nhu cầu thực của khán giả và ước mơ của nhiều nghệ sĩ.

"Tôi luôn cổ vũ nghệ sĩ làm show. Nghệ sĩ ra nhạc, phát hành album rồi làm show là một vòng tròn chuyên nghiệp tương tự mô hình hoạt động của thị trường thế giới. Concert vẫn nên là một mục tiêu trong sự nghiệp của nghệ sĩ. Được đứng trước hàng nghìn khán giả của mình là ước mơ của bất kỳ người làm nghề nào", ông Long chia sẻ.

Một tiết mục trong concert "Chị đẹp đạp gió" năm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Hữu Anh cũng cho rằng, thị trường rất cần những đêm nhạc vừa và nhỏ được duy trì thường xuyên. Theo ông, một nghệ sĩ có lượng khán giả ổn định khoảng 1.000-3.000 người mỗi đêm diễn vẫn có thể xây dựng nền tảng hoạt động lâu dài cho công nghiệp biểu diễn Việt Nam. Tần suất này giúp nghệ sĩ nuôi dưỡng lượng khán giả trung thành và tạo thêm cơ hội làm việc cho đội ngũ sản xuất.

Ở góc độ phát triển sản phẩm, ông Nguyễn Hữu Anh phân tích sức hút từ các chương trình truyền hình có thể thay đổi theo thời gian. Muốn giữ khán giả, nghệ sĩ cần có kho tác phẩm riêng, cộng đồng người nghe gắn bó, còn đơn vị tổ chức concert cần liên tục làm mới nội dung và trải nghiệm.

"Các concert quy tụ "anh trai", "chị đẹp" từng tạo sức hút lớn khoảng 2 năm trước, nhưng khi khán giả đã xem 5-7 lần, việc thuyết phục họ tiếp tục mua vé đòi hỏi trải nghiệm mới.

Sự mới mẻ cần thể hiện từ ý tưởng sân khấu, nội dung đêm diễn đến những màn kết hợp đặc biệt, đồng thời được truyền thông rõ ràng để khán giả nhận biết điểm khác biệt. Khán giả sẽ tự hỏi: Tại sao tôi phải mua vé đi show này khi đã xem những nghệ sĩ ấy ở chương trình khác? Nhà tổ chức cần cho họ một lý do thuyết phục để tiếp tục bỏ tiền", ông Hữu Anh nói.

Khán giả theo dõi đêm nhạc "Anh trai say hi" tại SVĐ Mỹ Đình hồi tháng 3/2025 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chuyên gia Đặng Thanh Vân nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhân lực và năng lực vận hành. Một concert lớn đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều nhóm chuyên môn, từ đạo diễn sân khấu, kỹ sư âm thanh, ánh sáng đến chuyên gia công nghệ, nhà cung cấp thiết bị và đội ngũ quản lý sản xuất.

Theo bà, nếu phụ thuộc quá nhiều vào nguồn lực bên ngoài mà thiếu khả năng làm chủ quy trình, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong kiểm soát chi phí, chất lượng và rủi ro. Vì vậy, cần đầu tư đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực của các đơn vị cung ứng thiết bị, dịch vụ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Về chính sách, đạo diễn Việt Tú đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận địa điểm biểu diễn, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, y tế. Đồng thời, cần nghiên cứu ưu đãi thuế hoặc hỗ trợ một phần chi phí sản xuất cho các chương trình phù hợp, giảm áp lực đầu tư cho nhà tổ chức.

Ông Tú cũng cho rằng cần kết nối concert với chiến lược phát triển du lịch, đưa nhà tổ chức, khách sạn, vận tải, nhà hàng và đơn vị xúc tiến điểm đến vào một kế hoạch phối hợp. Hoạt động quảng bá và dịch vụ được chuẩn bị đồng bộ sẽ nâng trải nghiệm khán giả, gia tăng giá trị kinh tế từ mỗi sự kiện.